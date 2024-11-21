娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　

【納豆 / 林郁智 / 依依 / 中風】現年43歲台灣演員兼主持林郁智（納豆）於2022年1月因頭痛就醫檢查，發現腦出血緊急開腦手術治療，留醫約4個月才逐漸康復，年齡少納豆12年的女友依依一直不離不棄地照顧，令人感動。

二人到今拍拖近8年人，今日納豆向依依求婚成功，並透過社交平台報喜。

林郁智出血性腦中風後做開顱手術 納豆近況曝光面色差令人憂心

納豆在個人社交干台上載向依依求婚的照片，並寫道：

今天，和依依ㄧ起經歷了我們人生最美好的其中一天

「依依

跟我在一起的這8年中，應該比妳想的還要刺激很多吧

當年是妳幫我縫了紅內褲，讓我帥得要命的領了金馬獎回家

當年也是妳硬拉著我去醫院，讓我現在還能好好地站在妳面前

對妳說這些差點來不及說出口的話...

我要好好地謝謝妳。

謝謝妳的溫柔，包容了我的自傲和我的脆弱

謝謝妳的堅強，照顧了我的無力和我的笨拙

以前，我總是意氣風發地告訴妳，好好跟著我，我會讓妳過上好日子。

現在的我，不敢這麼說了，但請妳相信我，我一定會比以前更加努力，

讓妳當個更快樂、更幸福的公主。

依依

我的命是妳幫我撿回來的，所以不管妳今天答案是什麼，

我都會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳

今天是11/20，是依依，愛你的日子

請問阿鼻，妳願意嫁給我嗎」

2024/11/20