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周末好去處｜香港潮州節會展舉行 羅啟豪推介多款潮汕美食

親子好去處

發布時間： 2024/11/21 10:15

最後更新： 2024/11/21 10:43

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羅啟豪參觀潮洲陶瓷工藝

為慶祝中華人民共和國成立75周年，第四屆「香港潮州節」，以「潮韻相傳」爲主題，11月20至24日一連五天在香港會議展覽中心1DE舉行。

活動由香港潮屬社團總會主辦，特區政府文化體育及旅遊局、民政及青年事務局，廣東海外聯誼會、國際潮團總會、國際潮青聯合會為支持機構，粵東四市海外聯誼會合辦，潮總轄下46個屬會協辧。

本屆潮州節以「潮韻相傳」爲主題，保留潮汕傳統文化交流為主體，並以豐富多彩的潮汕特色文化為載體，
節目內容豐富，更邀得多位人氣歌手助陣；開幕當日潮州節邀請到中年好聲音實力唱將羅啟豪登場，分別獻唱第一首個人單曲《相信相信》，以及陳百強經典金曲《深愛着你》，現場有逾百粉絲捧場，聲勢浩大！

羅啟豪笑言，他雖然不是潮州人，但非常榮幸獲邀出席「香港潮州節」。

他說：「我一直對不同的中國文化深感興趣，更覺得如果沒有流傳下去，很多文化就會流失；我很愛吃潮州食物，希望略盡綿力，藉着『潮州節』推廣出去。」

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啟豪趁機逛逛各個攤位，更試吃多款潮州美食，如綠豆餅、獅頭鵝肉丸、單叢茶等等，款款一試難忘，印象最深則是極具特色的獅頭鵝肉丸，盛讚美味多汁。

同時多個檔主紛紛向他送上潮州特色潤喉產品，讓他好好保養一把靚聲，深受感動的啟豪說：「感覺『潮州節』熱鬧之餘，攤位亦非常全面。」

第四屆香港潮州節

日期：11月20-24日

活動時間：早上10:00-晚上8:00（24日提早至下午5點閉幕）

活動地點：香港會議展覽中心1D

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