結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」

▲ 屹立於深水埗北河街逾30年的「雲吞生麵食」宣布於本月24日結業。

【結業潮/深水埗/雲吞麵】香港租金昂貴，加上經濟不景，很多連鎖食肆及老牌食店都捱不住。屹立於深水埗北河街逾30年的「雲吞生麵食」宣布於本月24日結業，店方在門外貼出告示表示「感謝各界多年支持」，這間食店在沙士期間，曾推出10元一碗雲吞麵及3元一碟油菜「救港」，街坊得知消息後，紛紛嘆不捨！

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結業潮︱沙士期間10元一碗雲吞麵「救港」

一塊紅底黃字十分搶眼的招牌，高高掛在北河街，它就是「雲吞生麵食」，已屹立在深水埗逾30年，不少街坊由細食到大，有街坊不時拿它的名字開玩笑「雲吞生」點食？沙士期間該店曾經推出10元一碗雲吞麵及3元一碟油菜「救港」，與港人共渡時艱，10蚊碗雲吞麵也成為一時佳話。

▲ 店方貼出結業告示。（香港突發事故報料區及討論區）

多年來「雲吞生麵食」都沒有裝修，仍然保留30年前的風貌，手寫菜單、舊式竹筷子，有七十年代麵檔風味。現時一碗雲吞麵定價$36起，單拼粉麵選擇有如雲吞、牛丸、墨魚丸、魚蛋、鯪魚球等，而淨餸菜選擇則由$42起。

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結業潮︱雲吞大如乒乓球

食店招牌當然是雲吞，賣點就是現場即包，體積如乒乓球一般大小，餡料以蝦肉為主，味道爽口彈牙。

結業潮︱網民:香港租金太貴

「雲吞生麵食」結業的消息在網上群組傳開，「香港突發事故報料區及討論區」有網民就貼上照片發文「真係好可惜~啲麵好好食！雖然只有幾款餸選擇，但雙拼都只係$45！」街坊在帖文留言表示「香港租金太貴，市民百上加斤」、「做生意完全無生存空間」、也有街坊表達不捨之情，「中學食個時仲係10蚊碗」、「真心救港2O年前」。

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