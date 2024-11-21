  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:52

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」

休閒消費

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2024/11/21 10:53

分享：

分享：

熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

屹立於深水埗北河街逾30年的「雲吞生麵食」宣布於本月24日結業。

【結業潮/深水埗/雲吞麵】香港租金昂貴，加上經濟不景，很多連鎖食肆及老牌食店都捱不住。屹立於深水埗北河街逾30年的「雲吞生麵食」宣布於本月24日結業，店方在門外貼出告示表示「感謝各界多年支持」，這間食店在沙士期間，曾推出10元一碗雲吞麵及3元一碟油菜「救港」，街坊得知消息後，紛紛嘆不捨！

最新影片:

湊得輕鬆啲
音樂世家｜感激父母無私付出成就音樂夢　小提琴家延續精神教出女拔高材生

結業潮︱沙士期間10元一碗雲吞麵「救港」

一塊紅底黃字十分搶眼的招牌，高高掛在北河街，它就是「雲吞生麵食」，已屹立在深水埗逾30年，不少街坊由細食到大，有街坊不時拿它的名字開玩笑「雲吞生」點食？沙士期間該店曾經推出10元一碗雲吞麵及3元一碟油菜「救港」，與港人共渡時艱，10蚊碗雲吞麵也成為一時佳話。

店方貼出結業告示。（香港突發事故報料區及討論區）

多年來「雲吞生麵食」都沒有裝修，仍然保留30年前的風貌，手寫菜單、舊式竹筷子，有七十年代麵檔風味。現時一碗雲吞麵定價$36起，單拼粉麵選擇有如雲吞、牛丸、墨魚丸、魚蛋、鯪魚球等，而淨餸菜選擇則由$42起。

點擊圖片放大
+6
+5

結業潮︱雲吞大如乒乓球

食店招牌當然是雲吞，賣點就是現場即包，體積如乒乓球一般大小，餡料以蝦肉為主，味道爽口彈牙。

結業潮︱網民:香港租金太貴

「雲吞生麵食」結業的消息在網上群組傳開，「香港突發事故報料區及討論區」有網民就貼上照片發文「真係好可惜~啲麵好好食！雖然只有幾款餸選擇，但雙拼都只係$45！」街坊在帖文留言表示「香港租金太貴，市民百上加斤」、「做生意完全無生存空間」、也有街坊表達不捨之情，「中學食個時仲係10蚊碗」、「真心救港2O年前」。

相關新聞:

結業潮︱2024全港最少45間商舖結業合集　老字號/連鎖店/小店成港人集體回憶

結業潮｜Big C開99分店無望？一年執8間只剩16間　網民分析八大致命傷

結業潮｜全港最大Big C分店執笠清貨全場85折　記者直擊10大抵買貨品

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮︱2024全港最少45間商舖結業合集　老字號/連鎖店/小店成港人集體回憶
13:50 2024/11/04
結業潮︱2024全港最少45間商舖結業合集　老字號/連鎖店/小店成港人集體回憶
結業潮｜深水埗福榮街驚現執笠潮　平靚正「玩具街」光景不再
17:15 2024/11/05
結業潮｜深水埗福榮街驚現執笠潮　平靚正「玩具街」光景不再
結業潮︱富臨旗下「炑八韓烤」開業10年　26分店執剩9間推雙11優惠救亡
12:05 2024/11/08
結業潮︱富臨旗下「炑八韓烤」開業10年　26分店執剩9間推雙11優惠救亡
結業潮｜灣仔Nebraska Steakhouse名人扒房開業8年結業　馳名花膠扒周潤發劉青雲曾幫襯
10:58 2024/11/11
結業潮｜灣仔Nebraska Steakhouse名人扒房開業8年結業　馳名花膠扒周潤發劉青雲曾幫襯
結業潮｜金記冰室又執！觀塘apm店結業　全盛期逾40間執剩10間
13:50 2024/11/19
結業潮｜金記冰室又執！觀塘apm店結業　全盛期逾40間執剩10間

你可能感興趣

結業潮︱2024全港最少45間商舖結業合集　老字號/連鎖店/小店成港人集體回憶
13:50 2024/11/04
結業潮︱2024全港最少45間商舖結業合集　老字號/連鎖店/小店成港人集體回憶
結業潮｜深水埗福榮街驚現執笠潮　平靚正「玩具街」光景不再
17:15 2024/11/05
結業潮｜深水埗福榮街驚現執笠潮　平靚正「玩具街」光景不再
結業潮︱富臨旗下「炑八韓烤」開業10年　26分店執剩9間推雙11優惠救亡
12:05 2024/11/08
結業潮︱富臨旗下「炑八韓烤」開業10年　26分店執剩9間推雙11優惠救亡
結業 深水埗 餐廳情報 網絡熱話 沙士

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留