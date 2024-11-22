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心臟健康｜25歲男恃後生常捱夜　體檢揭心臟衰竭秒崩潰：接受唔到！【附心臟衰竭6大症狀】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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【心臟衰竭／捱夜／心臟病／作息不定時】捱夜不但無精神，長遠更加會影響心臟健康。內地一名25歲男子長期捱夜加上飲食不定時，年紀輕輕卻患心臟衰竭。得悉患病一刻，男子秒崩潰，坦言難以接受。有醫生指出，長期捱夜等不良習慣會加劇心臟負擔，年輕人亦不例外。

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Sick問識答
Sick問識答｜經常捱夜易腎虧氣血差　中醫拆解男女不育成因大不同

心臟健康｜長期捱夜導致心臟衰竭

據內媒報道，山東一名25歲的男子一向有長期捱夜的習慣，除生活作息不定時外，有時會廢寢忘餐，有時會暴飲暴食。他一直恃住自己年輕，沒有留意這些不良習慣慢慢蠶食健康。直到近期他做體檢，發現他有心臟衰竭的問題，讓他難以接受。

醫生指出，長期捱夜會增加心臟負擔，久而久之造成心臟衰竭的問題。有心臟衰竭問題的病人，心臟會無力打出足夠血液量維持身體血液循環，繼而影響身體代謝，嚴重可致命。然而，心臟衰竭有年輕化的趨勢是因為年輕人缺乏運動、體型肥胖或有高血壓問題，增加患上心臟衰竭的風險。另外，正如事主心態，年輕的病人長期捱夜打機或追劇，忽視藥物治療的重要性，加重心臟負擔。

心臟健康｜6大心臟衰竭警號

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東曾於健康資訊網站《今健康》中，分享6大心臟衰竭警號：

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心臟健康｜6大心臟衰竭警號

  • 睡覺容易氣喘：正如上述所指，睡覺時容易感到胸悶、呼吸困難和氣喘，需要坐起來讓呼吸恢復暢順。
  • 日間呼吸不順暢：除了睡覺時間，日間即使沒有進行任何劇烈運動或體力勞動都會覺得有點氣喘。
  • 體力衰退：日常生活中也會感覺到體力大不如前，容易感到疲勞。
  • 下肢水腫：心臟衰竭會影響血液循環，故此水分輸送也會受影響，讓水分容易聚集在下肢、小腿位置，從而形成水腫。如果大家穿襪後發現小腿內側有明顯勒痕、久未退去，甚至用手按壓後需待一段時間才反彈回來，這意味著下肢彈性減少，出現「凹陷性水腫」。
  • 尿液改變：由於代謝變差，故尿液量可能會變少、顏色變深。
  • 體重增加：由於水分堆積，從而讓體重明顯上升。

郭志東醫生指出，心臟衰竭成因繁多，主要包括心臟瓣膜、傳導系統、肌肉、血管等位置出現問題，日久逐漸衰竭，導致無法進行原本代謝的工作；背後原因除了老化，也包括了心肌炎、抽煙、酗酒、飲食不當、三高（高血壓、高血脂及高血糖）、糖尿病等，大眾要對這些風險有自覺並提高警覺。他提醒大家，心臟衰竭情況可大可小，如果大家發現有上述6大警號，務必到醫院進行檢查。

心臟健康｜6大情況屬危急

若觀察到以上情況，而身體又有明顯不適，出現以下6大情況的話即屬危急，需立即到急症室救治：

  • 喘不過氣
  • 感覺到快要窒息
  • 出現吁吁的喘鳴聲
  • 呼吸節奏變快
  • 呼吸明顯感到吃力，甚至原本沒有腹式呼吸習慣，卻開始腹部呼吸
  • 嘴唇發紫

心臟健康｜3症狀同時發生速求醫

台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任，亦曾在《健康晚點名》節目分享心衰竭3大症狀，心衰竭常見症狀以「喘、腫、累」為主，提醒大眾一旦3症狀同時發生，建議立即就醫檢查心臟：

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心臟健康｜心臟病有面相睇

心臟衰竭更容易患上心臟病。台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

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