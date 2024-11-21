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外賣大叔｜飲品食物湯汁疑倒瀉　外賣員送餐途中踎地「急救」

社會

發布時間： 24 小時前

最後更新： 24 小時前

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飲品食物湯汁疑倒瀉，外賣員送餐途中踎地咁急救，網民：眼不見為淨。

外賣食物送上門於食客而言十分便利，但外賣員送餐過程中，食物湯汁或飲品難免外溢，為免遭投訴，外賣員會如何應對？

近日，有人在Facebook「香港茶餐廳及美食」群組上傳影片，指1名外賣大叔疑在送餐途中不慎倒瀉飲品於外賣袋中，遂在公眾地方蹲地「急救」，將液體再倒回杯中，被網民批「不道德」。

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外賣大叔｜倒瀉於膠袋的飲品被重新裝杯

據第一段影片可見，外賣大叔將外賣袋、餐盒及飲品杯放置在地，正蹲地處理倒瀉於膠袋中的飲品，似是茶類飲料，只見他將袋中液體倒回杯內，但並未傾倒完全，杯內飲品約8分滿，膠袋中仍有殘留。

據另一段影片可見，大叔用紙巾依次將膠袋、2個餐盒及飲品杯擦拭乾淨，重新疊放好後放進外賣紙袋中，又用紙巾將地面抹乾淨，遂起身離開，相信其打算繼續送外賣。

外賣大叔｜網民：眼不見為淨

此事引起網民熱議，不少人認為外賣大叔此舉「不道德」，「眼不見為淨」、「寧願佢就咁俾返我」、「見過有人送外賣攞住啲外賣入廁格唔知做乜」、「咁嘅情況就算堂食喺廚房發生你睇唔到啫」、「今次俾你睇到啫，你睇唔到嘅再污糟都有啦」。

不過，有人表示理解，「我自己買返屋企食，返到屋企都會甘樣倒返入杯」、「有冇諗過佢真係有心做好件事？」、「有時餐廳職員啲杯蓋蓋得唔好，都會倒瀉湯或茶」、「如果飲品倒瀉咗落個袋入面都冇問題嘅，尤其是茶記用嗰隻紙質嘅外賣杯，軟身，呢個情形成日發生」。

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