網絡安全｜「香港企業網絡保安準備指數」回升5.8點　惟員工資安意識仍低

香港個人資料私隱專員公署及香港生產力促進局今（21日）共同公布「香港企業網絡保安準備指數及AI安全風險」 調查報告結果，「香港企業網絡保安準備指數」錄得52.8點（最高100點），較去年上升5.8點，重回接近2022年水平，但仍然維持於「具基本措施」級別，可見企業仍然有很大的進步空間。

中小企（48.4點）及大型企業（73.1點）的指數均錄得升幅，分別上升4.8點及10.6點，大型企業的指數更升至有紀錄以來最高。

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中小企受攻擊下降

調查顯示，69%受訪企業在過去12個月內曾遇到至少一類網絡安全攻擊，較去年稍微下跌四個百分點，但仍高於2022年的水平(65%)。有超過七成(71%)大型企業受網絡安全攻擊，與去年數字相若，然而受網絡安全攻擊的中小企百分比減少，較去年稍跌四個百分點。

釣魚攻擊依然是最常見的網絡安全攻擊類型，98%的企業曾在今年遇過這類攻擊，數字按年上升兩個百分點。除網絡釣魚電子郵件(79%)及假冒其他機構的網絡廣告 (42%)等常見的釣魚攻擊外，調查亦發現網絡釣魚簡訊(38% +4百分點)較去年更為普遍。

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