  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:52

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡安全｜「香港企業網絡保安準備指數」回升5.8點　惟員工資安意識仍低

社會

撰文： 梁巧恩

發布時間： 2024/11/21 11:19

最後更新： 21 小時前

分享：

分享：

熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

香港個人資料私隱專員公署及香港生產力促進局今（21日）共同公布「香港企業網絡保安準備指數及AI安全風險」 調查報告結果，「香港企業網絡保安準備指數」錄得52.8點（最高100點），較去年上升5.8點，重回接近2022年水平，但仍然維持於「具基本措施」級別，可見企業仍然有很大的進步空間。

中小企（48.4點）及大型企業（73.1點）的指數均錄得升幅，分別上升4.8點及10.6點，大型企業的指數更升至有紀錄以來最高。

Deepfake詐騙｜香港 Deepfake詐騙按年升逾倍　全球更錄得四倍增幅

網絡安全｜數字辦牽頭首個實境網安攻防演練　「以攻築防2024」今展開　提升政府與本地機構應變能力

中小企受攻擊下降

調查顯示，69%受訪企業在過去12個月內曾遇到至少一類網絡安全攻擊，較去年稍微下跌四個百分點，但仍高於2022年的水平(65%)。有超過七成(71%)大型企業受網絡安全攻擊，與去年數字相若，然而受網絡安全攻擊的中小企百分比減少，較去年稍跌四個百分點。

釣魚攻擊依然是最常見的網絡安全攻擊類型，98%的企業曾在今年遇過這類攻擊，數字按年上升兩個百分點。除網絡釣魚電子郵件(79%)及假冒其他機構的網絡廣告 (42%)等常見的釣魚攻擊外，調查亦發現網絡釣魚簡訊(38% +4百分點)較去年更為普遍。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜大新銀行營商理財 助中小企省成本增靈活度

相關文章

香港經濟｜盛智文：香港克服疫情挑戰　經濟活動正逐步回暖
17:04 2024/11/19
香港經濟｜盛智文：香港克服疫情挑戰　經濟活動正逐步回暖
網絡安全｜港企月均受攻擊逾1200次　針對性資安方案或有利中小企應對風險
19:55 2024/11/13
網絡安全｜港企月均受攻擊逾1200次　針對性資安方案或有利中小企應對風險
AI狂潮｜港企人工智能準備度不足　僅9%作充分準備　架構為主要痛點
09:00 2024/11/13
AI狂潮｜港企人工智能準備度不足　僅9%作充分準備　架構為主要痛點

你可能感興趣

香港經濟｜盛智文：香港克服疫情挑戰　經濟活動正逐步回暖
17:04 2024/11/19
香港經濟｜盛智文：香港克服疫情挑戰　經濟活動正逐步回暖
網絡安全｜港企月均受攻擊逾1200次　針對性資安方案或有利中小企應對風險
19:55 2024/11/13
網絡安全｜港企月均受攻擊逾1200次　針對性資安方案或有利中小企應對風險
AI狂潮｜港企人工智能準備度不足　僅9%作充分準備　架構為主要痛點
09:00 2024/11/13
AI狂潮｜港企人工智能準備度不足　僅9%作充分準備　架構為主要痛點
香港生產力促進局 香港 香港個人資料私隱專員公署 網絡保安

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留