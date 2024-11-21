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消委會暖風機︱美國消委會緊急回收6款暖風機　存易燃風險已釀7宗火災【10款高分暖風機推介名單】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 小時前

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美國消委會緊急回收6款暖風機　存易燃風險已釀7宗火災

【消委會／暖風機／易燃／過熱／推薦名單】美國消委會緊急回收6款暖風機！據悉，涉及暖風機不符合安全標準，存在過熱易燃風險，更已造成7宗火災及1宗燒傷事故。

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美國消費品安全委員會（CPSC）於11月7日發佈一則回收報告，緊急召回「GoveeLife」及「Govee」品牌的6款型號暖風機（召回號碼25-036），包括為H7130（及H7130101變體）、H7131、H7132、H7133、H7134 和 H7135；產品正面或側面均印有「GoveeLife」和「Govee」品牌名稱，底部的製造商標籤上印有型號。

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報告指出，相關產品源自中國製造，由中國Govee Moments貿易有限公司和中國Govee Moments有限公司進口，在2021年9月至2024年9月期間發售，可在亞馬遜網站、TikTok Shop及品牌方的應用程式上購買，價格為30至150美元。測試表明，6款型號暖風機不符合自願性產業安全標準UL1278，無線控制功能會帶來過熱和火災風險。估計受影響民衆約512,500人，其中加拿大區域約佔48,600人；目前已收到113份過熱報告，其中包括7份火災報告和1份輕微燒傷報告。

CPSC强調，消費者應立即停止使用被召回的暖風機，拔下插頭並切斷電源線，拍下產品圖像、製造商標籤及設備底部或側面的代碼，聯絡品牌商退款。擁有原始訂單號碼的消費者，將獲得全額退款；而沒有原始訂單號碼的消費者，將取決於購買的型號，收到31.8至106.63美元不等的退款。消費者可以在網路銷售管道的購買記錄中找到訂單號碼。

消委會暖風機︱暖風機使用不當恐釀火災

上海金山消防局曾對暖風機（鹵素電暖器）進行測試，在開啓1分鐘後，暖風機表面溫度已達250°C以上。消防員再放置「豬肉」、「棉布」和「打火機」在暖風機上面，結果發現，豬肉在10分鐘已開始滲出油脂並冒煙，15分鐘已被完全烤熟。棉布在不足5分鐘時，已收縮變形；10分鐘後被點燃，亮起火光。而打火機則在3分鐘後爆炸飛彈。

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當局藉此提醒民眾，使用暖風機時須注意防火安全，尤其是易燃物必須遠離暖風機。在不使用暖風機時，要切斷電源，以防短路或負荷過大而引發火災。

消委會暖風機︱10款高分暖風機推薦 + 安全使用貼士

本港消委會曾評測15款1500至2500W暖風機，當中10款獲4.5分（滿分5分）。詳細名單如下：

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消委會亦提醒市民，切勿購買或使用不符合安全規格（如兩腳插頭）的電暖爐或暖風機。另外，暖風機普遍功率較高，可能達2,500W或更高，不能與其他高耗電量電器共用電源。使用時亦需注意以下事項：

  • 不應把暖風機放於電源插座下。
  • 除特別設計的型號外，切勿以暖風機烘乾衣物，以免釀成火災。
  • 使用完畢，應從電源插座拔出插頭或關掉電源上的開關掣。
  • 應定期清潔暖風機的隔塵網及出入風口，以免塵埃積聚而增加發生火警的風險。
  • 清潔暖風機之前，必須拔掉插頭，然後等待機身冷卻才開始清潔。

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