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寫滿愛愛滿瀉︱資訊膨脹好壞參半學生價值觀易混亂　校長鼓勵用「價值澄清法」

育兒資訊

發布時間： 18 小時前

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李校長鼓勵教師們嘗試去了解「價值澄清法 (Value Clarification )」。

今天因科技發達而帶來的資訊膨脹，對學生來說是很容易的接觸到不同的知識，造成學習的速度加快，這或許是好事，但也同時會構成思考混亂的壓力，尤其在基礎未定，邏輯未穩的時候更可能出現思慮不清、因果混亂、立場不定的糢糊狀態，既影響了知識的系統內化，甚至有不適應的行為反應，令人感覺乖異。

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小學生看故事書容易被簡化了的描述而很快地建立結論，從而建立自己的價值觀念。這樣當然是學習的一個結果，但亦可能未足夠其在現實生活中複雜環境的對應，遇到這種處境，會感到惘然及不知舉措，甚至形成精神壓力，久而久之或會步向病態，影響生活。例如故事書中說到一名小偷，閱讀的兒童其簡單的價值體系自會視該角色為壞人，但當角色發展成「小偷」為需錢救病危的母親而作偷竊行為，這情況將使讀者可能出現不一樣的價值結論，甚至認為「救母」的至孝行為是「正確」的，是道德行徑。

這樣不同的價值觀念相撞，實在是需要讀者的再三思考比較，逐步建立出新的、屬於自己的結論和價值系統，日後再遇上相類處境，便可順暢的運用在思考上，並反映在外顯行為上，讓人看來其思考能力是成熟穩定的，這樣的學習效益才更佳，成為一個理性的人。

在學習理論上，這是「價值澄清法 (Value Clarification )」，我鼓勵教師們應該嘗試去了解這方法，將之運用在教學上，我相信學生們進步會更大，精神健康會更佳。

欄名:寫滿愛愛滿瀉

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撰文 : 香港佛教聯合會學務顧問 李玉枝校長

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