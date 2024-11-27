TOPick會員有獎 ｜送你 12.8 沙田馬場浪琴香港國際賽事體驗套裝 (50份 )(每份兩套)

12月好去處！年度兩大旗艦國際賽事盛大舉行

12月4日 跑馬地馬場「浪琴國際騎師錦標賽」頂尖娛樂表演見證王者誕生

12月8日 沙田馬場「浪琴香港國際賽事」 國際韓流巨星 RAIN 首度於馬場熱舞獻唱 璀璨煙火點亮馬場夜空 環球美食音樂表演源源奉上 沉浸派對及競技雙重魅力

年度賽馬盛事將盛大舉行！雲集國際頂尖騎師和賽駒的「浪琴國際騎師錦標賽」及「浪琴香港國際賽事」即將隆重登場，兩項世界級盛事將分別於12月4日（星期三）在跑馬地馬場及 12月8日（星期日）在沙田馬場舉行。入場人士除了可近距離觀賞全球頂尖騎師和賽駒的 爭霸戰，更可享受場內一系列豐富的娛樂及美食體驗，投入驚喜難忘的賽事日！

今年「浪琴國際騎師錦標賽」吸引 12 位來自世界各地的優秀騎師參與，即將上演精彩絕倫的實力較量，讓大眾入場支持香港騎師與國際頂尖選手同場競技，一睹頂級騎師們的精湛技藝；而「浪琴香港國際賽事」則吸引全球最佳賽駒競逐總獎金高達一億二千六百萬元的四項一級 賽，勢必掀起一場刺激的賽馬狂潮！今年大會更特別邀得國際韓流巨星 RAIN 鄭智薰首次親 臨沙田馬場擔任「浪琴香港國際賽事」開幕表演嘉賓，以勁歌熱舞為精彩非凡的國際馬壇盛 事揭開序幕，為觀眾帶來震撼的開場表演。

誠邀您親臨馬場，見證精彩的騎師對決和賽駒競技，一起為本地精英打氣！同時享受一系列 精彩活動，包括璀璨奪目的煙火匯演和活力四射的現場音樂表演，沉浸在這場世界級賽馬派 對的熱情與魅力之中！

12月4日跑馬地馬場「浪琴國際騎師錦標賽」 見證世界頂級騎師巔峰對決 盡情享受精彩娛樂表演及環球美食

「浪琴國際騎師錦標賽」匯聚來自世界各地的12位頂尖騎師聚首香港同場比拼，包括有8位世界級海外騎師及4位本地頂級好手。2023年「浪琴國際騎師錦標賽」冠軍何澤堯及七屆 「香港冠軍騎師」潘頓將會施展渾身解數，與本地好手及八位來自世界各地的頂級騎師一較高下，包括2024浪琴全球最佳騎師麥道朗 、2023浪琴全球最佳騎師莫雅，以及挪威裔的英國前列騎師布宜學，為觀眾帶來一場令人屏息的競技對決！把握絕佳機會近距離欣賞世界頂級好手的精湛演出，感受賽馬運動無窮魅力的同時，亦為本地騎師打氣，力圖再次蟬聯冠軍寶座獲六十萬港元獎金。

當晚活動於下午五時開始，由知名DJ以動感節拍開場，點燃現場氣氛；開幕典禮將由燦爛的煙火匯演揭開序幕，為「浪琴國際騎師錦標賽」增添光彩。在馬場內欣賞這場視覺盛宴，在繁忙都市中享受一段難忘的時光。此外，現場還有勇士舞者巡遊等舞蹈表演，與觀眾互動，為賽事注入更多的激情和活力。跑馬地馬場將化身為歡樂的嘉年華，讓您在夜色中盡情狂歡，享受一個難忘的賽馬之夜！屆時，啤酒園的美食車和攤位將提供多款環球特式美食，讓您在欣賞賽事的同時，品味來自世界各地的美食佳餚。

由11月25日起，各位可以到香港賽馬會官方社交媒體平台（Facebook @HKJC Racing Sports 或 Instagram @hkjcracingsports）投票支持您的心水騎師，即有機會得到指 定「浪琴香港國際賽事」小馬公仔以及 2024「浪琴國際騎師錦標賽」冠軍騎師親筆簽名指定運動帽乙一頂。名額10位，活動受條款及細則約束，詳情請參閱官方社交媒體平台之帖文。

12月8日沙田馬場「浪琴香港國際賽事」

年度矚目賽馬盛事 國際韓流巨星 RAIN 首次於馬場勁歌熱舞帶來震撼派對盛會

「浪琴香港國際賽事」將匯集全球頂尖賽駒，爭奪合共高達一億二千六百萬元的四項一級賽 獎金，包括「浪琴香港盃」、「浪琴香港一哩錦標」、「浪琴香港短途錦標」及「浪琴香港瓶」，一同競逐王者殊榮！精彩賽事絕對令人引頸以待，誠邀您親臨馬場一齊為本地精英打氣，見證世界草地王者誕生！入場人士更可獲贈指定「國際賽 Cap 帽」乙一頂^，數量有限， 派完即止。

除可見證頂尖人馬爭霸，感受世界級賽馬的刺激，現場還準備了一連串精彩絕倫的表演！今年大會首度邀得國際韓流巨星 RAIN 擔任重量級開幕表演嘉賓^^，以勁歌熱舞登上沙田馬場 舞台，為精彩非凡的賽事日揭開序幕！過往多次來港工作的 RAIN 曾表示喜愛香港的文化和 地道美食，希望在香港遊覽探索。12 月 8 日他將首次踏足香港的沙田馬場，為「浪琴香港國 際賽事」擔任開幕表演嘉賓。作為馬會邀請的首位韓國天王級歌手在沙田馬場表演，RAIN 將 帶來勁歌熱舞，震撼舞台，展現「K-Pop 舞台王者」風範，大家記得把握千載難逢的機會， 入場欣賞 RAIN 的矚目表演！

除此之外，當晚活動還有知名DJ為活動增添光彩。人氣樂隊Zpecial 亦將於賽事中場，在公眾席投注大堂「好賞食」樓下舞台接力 獻唱，為觀眾帶來連串豐富多彩的音樂演出，為賽事增添更多激情與力量！

品嚐環球主題特色美食 必玩沙田馬場日日賞贏獎品及欣賞壓軸煙火盛演

精彩派對又怎少得美食？現場特設各式主題美食，來自澳、法、日等不同國家及本地的特色食品（只限於公眾投注大堂場畔小食亭 2號發售，視乎當日供應而定），當中包括澳洲特色腸仔酥、焗法式芝士薯蓉田螺批、櫻花蝦蟹肉餅及港人最愛的五香牛雜，不同滋味絕對可以滿足各位美食達人！記得前往沙田馬場與三五知己一邊欣賞表演，一邊開懷暢飲，盡情投入場內熱鬧氣氛！



另外，當然不能錯過「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，首4 名當日下午5時按指示最快提交正確答案的參加者**可獲國際韓流巨星RAIN親筆簽名指定駿馬毛公仔一隻#，而其後500 名合資格參加者**亦可獲指定冠軍名駒駿馬毛公仔一隻#，機會難得，萬勿錯過！活動受條款及細則約束，詳情請參考「沙田馬場日日賞」活動網頁

賽事圓滿結束後，記得與好友留下在賽道旁觀賞壓軸煙火匯演，盡情享受一場璀璨奪目的視覺盛宴！五光十色的煙火閃耀整個沙田馬場夜空，伴隨著派對音樂的旋律，綻放出無與倫比的夢幻場面，為「浪琴香港國際賽事」劃上圓滿句號。

「浪琴香港國際賽事」詳情

日期：2024年12月8日

時間：上午11時30分活動開始

下午12時25分第一場開跑

地點：沙田馬場

查詢電話：1817

備註：活動詳情、細則及條款請參閱活動主題網頁：https://shorturl.at/RBHla

活動及優惠受有關條款及細則約束，内容可能不時更改，並受有關條款及細則約束，香港賽馬會保留最終決定權，恕不另行通知。

入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。

^適用於沙田及跑馬地馬場，派發至下午3:30，派完即止。 圖片只供參考，與禮品真實的外貌及顏色可能有差異。

^^活動當天沙田馬場將實施人流管理措施，請遵守工作人員指示，詳情請參閱活動主題網頁。

**參加者必須於領取獎品時出示有效之投注戶口號碼。每個投注戶口可領取指定獎品名額只限一次。如未能出示有效之投注戶口號碼，視放棄獲取獎品論，獎品恕不補發。

#有關獎品須於指定日期在指定地點領取，不設代領或補領及不能兌換現金。

TOPick 新聞送你 12.8 沙田馬場浪琴香港國際賽事體驗套裝一份名額50份（每份包括沙田馬場公眾席入場券2張及$100馬場餐飲券2張 ，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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- 按參加遊戲答問題

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：12月1日（星期日）(23:59)

公佈得獎：12月2日（星期一）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

得獎人士獲發「TOPick得獎通知」電郵。

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

1. 此活動新會員優先。

2. 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上

3. 評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

4. 如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。

5. 任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止。

6. 活動及優惠受條款約束，總名額為50名。

7. 活動只限18歲以上人士入場。每人只限參加一次。

8. 必須完成以上步驟才合乎參加資格。

9. 獎品圖片及售價只供參考。一概以實物及產品供應商為準。活動細則如有更改，請以主辦機構公 布為準。

10. 優惠券受有關條款及細則約束，詳情請參考載於沙田馬場公眾席入場券及馬場餐飲券網頁之條款及細則。如有任何與沙田馬場公眾席入場券及港幣$100沙田馬場餐飲券的爭議，香港賽馬會保留一切最終決定權。

11. 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

12.「浪琴香港國際賽事」活動及優惠内容可能不時更改，香港賽馬會保留最終決定權，恕不另行通知。入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。

13. 此活動由香港經濟日報集團TOPick舉辦，任何與此活動有關的爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權，香港賽馬會概不負責。

14. 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。