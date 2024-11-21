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交通意外｜屯門公路車禍頻生　11車連環相撞　出九龍交通一度擠塞

社會

發布時間： 2024/11/21 11:40

最後更新： 24 小時前

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屯門公路車禍頻生，11車連環撞出九龍交通一度擠塞。(FB香港突發事故報料區/ Bosco Chu圖片)

屯門公路再發生交通意外。今日（21日）早上8時許，屯門公路往九龍方向、近屯門公路轉車站快線發生11車車禍，至少涉及1輛貨車及3輛私家車。網上流傳影片所見，意外前後分成2條車龍，前方有8車連環相撞，後方有3車相撞。據報，事件中無人受傷。

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(FB香港突發事故報料區/ Bosco Chu圖片)

因交通意外，屯門公路（往九龍方向）近屯門公路巴士轉乘站的部分行車線曾封閉，上址交通一度繁忙。至10時53分才解封。

屯門公路過往經常發生交通意外。今年10月11日，屯門公路兩貨車相撞，其中一輛貨車撞壆橫亘路上，司機夾腳受困。

10月2日屯門公路往屯門方向，一輛電單車駛至近小欖時失控自炒，女電單車司機頭受傷流血。

9月21日屯門公路拖頭貨車撞向停在路肩的旅遊巴，1人受傷，旅遊巴車尾擋風玻璃及車窗碎裂，車身被撞至變形。

有公共交通智庫認為，屯門公路每天使用量超負荷，且意外頻生，進一步加劇塞車問題，造成惡性循環，促請政府正視及紓緩問題。詳情即看【下一頁】

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