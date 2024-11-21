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熊貓BB｜海洋公園一連2日辦熊貓BB百日宴　派紅雞蛋薑醋+巨幕直播玩耍+超多打卡位

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 21 小時前

最後更新： 16 小時前

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海洋公園將安排一系列的限定表演慶祝港產雙胞胎小熊貓「百日宴」。

【親子好去處/海洋公園/雙胞胎熊貓/熊貓BB】在8月時，大熊貓盈盈誕下了一對港產雙胞胎熊貓BB，本月23日便是牠們的「百日宴」，為此海洋公園將安排一系列限定活動慶祝，包括「家姐細佬實時直播」、「光影盛夜：點亮大熊貓主題的夜空」等，現場更有不少打卡位！海洋公園更會根據華人傳統大派豬腳薑醋及紅雞蛋，即睇活動詳情！

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熊貓BB百日宴｜海洋公園派紅雞蛋及腳薑醋

「大熊貓雙胞胎百日慶」慶祝活動將於本月23日及24日舉行，樂園先替盈盈及樂樂向大家送上紅雞蛋及豬腳薑醋，以慶祝初為父母的喜悅，而派發的位置位於海洋公園入口（海濱樂園）及自然生態徑附近（海濱樂園），數量有限，早上10時便可以去拿取了。

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熊貓BB百日宴｜巨幕直播龍鳳胎BB睡覺玩耍

相信大家也引頸以待想看一看這對港產小熊貓，樂園將會在威威劇場的大型LED屏幕上直播龍鳳胎寶寶睡覺、玩耍的畫面，讓大家一起見證牠們的成長。直播會於中午12時及下午2時開始，每節約30分鐘，遊客可於威威劇場門口位置領取當場的直播門票，也是以先到先得形式派發，額滿即止。

熊貓BB百日宴｜雙胞胎照片牆及主題影相位

如果想了解小熊貓多一些，可以去到亞洲動物天地（海濱樂園）的「大熊貓雙胞胎成長印記」照片牆，當中捕捉了不少牠們自8月15日出生以來的成長珍貴時刻，看著小熊貓由細小的粉嫩身軀慢慢變成黑白相間毛色，過程令人感到極之奇妙。

樂園了解遊客也想與一對小熊貓「留下倩影」，於是在夢幻水都人工湖舞台特設大熊貓主題影相位，成為最「熊」打卡位。此外，夢幻水都人工湖舉行限定的光影匯演，在黑幕中有大型水幕特效、舞動的噴泉及雙胞胎寶寶投影。

熊貓BB百日宴｜「大熊貓之旅」重開可探訪「新手爸爸」樂樂

此外，關閉一段時間的「大熊貓之旅」將於11月23日重開，大眾關心小熊貓的成長發展時，也可以到訪探望「新手爸爸」大熊貓樂樂，打招呼的同時也可以讓牠與大家一同享受新生兒誕生的喜悅！

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熊貓BB百日宴｜大熊貓寶寶精品

意猶未盡的朋友們，可以入手樂園為兩隻小寶寶設計的可愛精品，有專為盈盈預備的沾有大熊貓寶寶氣味的布偶公仔「盈盈育兒布偶」，也有用純羊毛面料和手工製作的仿真大熊貓寶寶公仔，整個套裝更包含奶樽、枕頭、梳子、被子等，可以有機會讓小孩子模擬照顧熊貓寶寶的時候，非常難得。

雙胞胎的周邊產品更包括有海洋公園與本地品牌Studio 7 Days合作推出一系列全新手工製作的熊貓寶寶陶瓷精品、鑰匙圈、A4文件夾、磁石貼、明信片、卡套和透明拼圖相架等等，多不勝數。

海洋公園「大熊貓雙胞胎百日慶典派對」

日期：11月23及24日

詳情請按此到訪「海洋公園」專頁

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