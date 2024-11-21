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小雪2024｜小雪6大禁忌2類人注意沖煞　玄學家教吃8食物禦寒養生

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 16 小時前

最後更新： 6 小時前

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2024年小雪6大禁忌2類人注意沖煞，玄學家教食8食物禦寒養生。

天氣開始轉涼，今個星期五（11月22日）便迎來二十四節氣中的「小雪」，有玄學家提醒，當日有7大禁忌要注意，且2類人容易沖煞，不宜前往山區或海邊，同時也分享了9類食物可以補血氣，增加禦寒力。

小雪2024｜小雪溫度轉涼 6大禁忌需注意

台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，指小雪以太陽過黃經240度為主、這個時候氣候嚴寒、一些山區開始逐步降雪，因此被稱為「小雪」。而在以前中國大黃河流域一代，這時已經開始下起初雪，降雪量不大故稱作「小雪」，是二十四節氣中的第20個節氣。小孟老師提醒當天要注意「6大禁忌」，其中有2類人多加小心，以免沖煞。

小雪2024｜6大禁忌

「小雪」須注意的6大禁忌：

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小雪2024｜小雪必吃8大食物

1.香蕉

有些人在冬天容易心情不好，或者情緒較差，建議多吃香焦能讓身心保持愉悅，還能抗寒，增加熱量。

2.黑芝麻或黑豆

有些人容易在冬天掉髮，因此在小雪入冬時應多吃黑芝麻和黑豆。黑米不僅可以改善掉髮或脫髮，還能幫助睡眠。

3.羊肉煲

小雪天可多吃羊肉或者羊肉煲，能在冬天補足氣血，還能溫補身體，更能增強體力。

4.蘿蔔

小雪天吃蘿蔔能清熱，因為冬天較少郁動，運動不足身體容易積熱，導致內熱，內熱強對腸胃不好，因此小雪天多吃蘿蔔能清內熱。

5.紅棗

小雪天吃紅棗能補中氣，滋養全身並且還能補氣血，冬天還能抗氧化。

6.栗子

小雪天吃炒栗子能補腎，還能活血強筋，若在冬天喉嚨不好，容易咳嗽的人，建議多吃栗子能夠清痰補腎。

7.淮山

冬天吃淮山能讓肌膚保持濕潤，同時也能抗衰老，提升免疫力，在冬天還有抗寒的功效。

8.南瓜

小雪多吃南瓜，能補中益氣，加上南瓜有果膠，可保護腸胃膠質，讓我們在冬天腸胃良好，還能達到排毒的攻效。

內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

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