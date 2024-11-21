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食物中毒｜尖沙咀「殿大喜屋」爆食物中毒　7人餐後腹瀉嘔吐曾食過3類食物

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 小時前

最後更新： 23 小時前

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【食物中毒／放題／自助餐／尖沙咀放題】尖沙咀殿大喜屋日本料理爆食物中毒！7名市民於本月10日及14日在餐廳食用午膳及晚膳後，出現腹瀉、嘔吐及發燒等病徵，患者於店內曾進食3款同類食物，目前食物安全中心人員已到涉事餐廳進行視察及調查。

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Sick問識答｜經常捱夜易腎虧氣血差　中醫拆解男女不育成因大不同

衞生防護中心昨日（20日）公布，指兩個群組共7名市民，在11月10日分別於殿大喜屋日本料理午膳及晚膳。首宗個案涉及1男3女，年齡介乎26至28歲，當日於餐廳食用午膳，約6.5至57個小時後分別出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等症狀；第二宗個案涉及2男1女，年齡介乎37至43歲，數人於11月14日在餐廳晚膳後，約38至54小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及發燒等症狀，其中3人求醫、全部無須入院。

食安問題｜多名患者曾進食3類食物 籲市民感到不適儘快求醫

衞生防護中心指出，多名受影響人士曾進食同類食物，包括榴槤果蓉、蝦刺身及三文魚刺身。

目前食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）人員已到餐廳進行視察，並已抽取食物樣本化驗，亦通知涉事餐廳暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處理、改善有關食物烹調流程及衞生，並向對餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育，事件目前仍在調查中。

衞生防護中心及食安中心不排除個案會增加，亦呼籲曾於11月10日至14日到上述食肆進食有關食物人士，如有不適請儘快求醫。

食安問題｜衞生防護中心：外出進食應注意以下10點

衞生防護中心提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

  • 光顧可靠及有牌照的食肆
  • 避免進食生的海產
  • 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔
  • 進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食
  • 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物
  • 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物
  • 不要光顧無牌食物檔
  • 飲用經煮沸的水
  • 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用
  • 進食前及如廁後要洗手

食安問題｜在外用膳10大重點

衞生防護中心提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衛生。在外進食時，應注意以下要點：

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食安問題｜6大食物類別易致食物中毒

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中表示，通常細菌性食品中毒原因來自於生鮮海產、貝殼類、肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。這些食物都會容易滋生不同細毒、病毒、天然毒或化學物質，而導致食物中毒。

高敏敏補充，常造成食物中毒的主要物質包括：

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細菌：常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等

病毒：例如諾如病毒

天然毒：如植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等

化學物質：如農藥、重金屬、非合法使用之化合物等

資料來源： 衞生防護中心

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