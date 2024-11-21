貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太

▲ 貝依霖在《港女萬歲》透露，曾有位經驗出版社的人夫追求她。

【貝依霖 / 田蕊妮 / 吳浩康 / 倪震 / 港女又萬歲】由田蕊妮監製及主持網台節目《港女萬歲》日前推出第二季《港女又萬歲》，首集在YouTube足本免費播。

節目由田蕊妮、蝦頭（楊詩敏）、貝依霖（Chantale）主持，並邀請3位人夫吳浩康、24味成員阿肥、Kolor主音Sammy任嘉賓，該集以出軌為話題。

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當中，田蕊妮講到：「通常啲男人偷食，都係話同個老婆冇感情，之後一定會畀個名份你，到咗有咩問題發生，嗰啲男人一定係返老婆度，我真見過好多呢啲case！」

此時，Chantale即忍不住爆內幕回應：「呢句說話我聽咗十幾年，十幾年前開始已經有男人同我講，我就係同我老婆有啲問題呀。嗰陣時有一個都約咗我出嚟，想簽我去佢間雜誌，跟住俾人影到，上咗雜誌封面。」

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港女又萬歲︱嫌疑人太太是歌星

Chantale回憶稱，當時自己只得14、5歲，續指：「佢都係咁同我講嘅，佢話『呀，我老婆好靚女，我好愛我老婆，不過佢已經係我屋企人喇，我同佢得返感情，唔係愛情。而我覺得你bla bla bla……』呢個係我十幾年前，到最新認識嘅過嚟同我講，依然係同一番說話，呢番說話我聽咗十幾年喇！」雖然Chantale沒公開對方的名字，但吳浩康聽後即說：「I know who！」

而Chantale的言論引網民討論，當中人夫曾辦雜誌社，同時有個可以開演唱會的靚老婆，因此不少網民猜所指人夫是《Yes!》雜誌創辦人倪震。

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港女又萬歲︱當年倪震周慧敏閃婚

不過，翻查資料，倪震在1995年離開《Yes!》，將股份售予其餘兩名大股東黃仁傑及冼家華。在1997年底，周慧敏宣布退出娛圈，倪震和周慧敏移居溫哥華，但二人在2003年返港生活。

至於貝依霖在1994年出生，她14、15歲時即大約為2008至09年之間。而倪震是在2008年因為「孔雀開屏」偷食城大校花張茆斷正，之後周慧敏宣布分手，但約兩星期後事情大逆轉，周慧敏和倪震於2009年初突然閃婚。

同時，貝依霖提過對方太太當時正在開演唱會，但周慧敏在2008至09年沒有舉行演唱會，較接近的時間是分別在2006年和2011年曾開個唱，所以Chantale所指人夫是如果是倪震，時間上又似乎有點出入，另一可能是Chantale記錯了事件發生時自己的年紀。

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