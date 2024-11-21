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公屋輪候｜一家四口排公屋4派竹園南　3次中井字型屋邨極嫌棄：陰森恐怖

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 17 小時前

最後更新： 3 小時前

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一家四口公屋4派竹園南，嫌雙塔式井型陰森恐怖。

【公屋輪侯/竹園南邨/43校網】獲派超正公屋心情如中六合彩！近日有港男分享排公屋想搏和諧式屋苑，但4派中有3次都是派井字型，嫌雙塔式井型陰森恐怖，糾結仍在考慮中，有網民鬧爆首派呢個邨居然唔要，「拿了之後可以換全新樓呀！」

公屋輪候｜井型陰森恐怖

在香港輪候公屋絕對是耐性考驗，因為往往要苦等多年。一名男子在小紅書上分享了他和家人輪候公屋的經歷，標題引起眾多網民關注：「🇭🇰第四派了 又是井字」。他透露，自己一家四口獲派位於九龍東黃大仙區竹園南邨的貴園樓，租金為每月2,976元。

然而，由於該單位為井字型結構，讓他感到陰森恐怖，仍在考慮是否接受。帖文引來了大量網民留言，不少人表達對井字型單位的恐懼與不安。

有網友指出，「井字樓真的好恐怖」、「白天都好暗。不過既然是最後一次，就只能接受了，你之前拒絶井屋時，如果寫家裡有高血壓患者或恐高症和多動調皮的小孩，就不會給你再派井屋。」、「好倒霉耶～不要的話得重新排了吧！」並分享了自己在類似單位的經歷，形容其環境壓抑，甚至像監獄般的感覺。

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公屋輪候｜搏取和諧式屋苑

不過，樓主的情況有些特別。他提到，自己之前第一派華富，第二派彩雲邨都是井字型單位，他希望能夠繼續搏取更理想的和諧式屋苑因此放棄，豈料第三派慈樂邨特殊單位。網民隨即鬧爆首派華富邨居然唔要，「華富要重建了，拿了之後可以換全新樓呀！」

另有網民稱4派也是第一次見，「不是第三派就一定要接受嗎？怎樣才能第四派？」，「如果是特殊單位，就不計一次，可以再有一次機會，第三派是特殊單位所以不計數。」因此樓主仍有機會獲得最後一派。

有網民分享竹園南位置方便，「我住這裡，挺方便的，走樓梯下去黃大仙中心有商場，竹園有街市，但價錢比較貴。」，「竹園街市貴，可以行去鳳德街市或者大成街市。」

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公屋輪候｜少數市民獲4派

翻查u8hk.com資料可見，由香港房屋委員會提供網上查詢公屋進度中，竹園南邨公屋一共8座，包括雙工字型、舊長型、雙塔式，單位面積由11.5至64.0平方米不等。

在最新配房信中，11月1日確實有一單位獲4派，貴園樓10-19樓其中一4人單位，租金是$2,976，進度列為「考慮中」；而10樓至19樓單位面積由356呎到428呎不等，不少網民表示這個租金價格實屬大單位面積。

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公屋輪候｜逐漸淘汰雙塔式大廈

房屋署的雙塔式大廈只有3款單位設計，由33.1平方米至39.9平方米不等，每個單位都設有獨立廚房、廁所及露台。所有單位的廁所都須經露台進入且不設通風窗，僅靠廁所門框及天花之間的細小空間連接露台作通風之用。

部份1983年起落成的雙塔式大廈天台設計經過改良，使升降機可以到達頂樓。另外，因應法例要求，少數1984年落成的雙塔式大廈於廁所設有煤氣熱水爐通風口，但依然不設通風窗，而舊式設計的大廈則將熱水爐通風喉伸延出露台鐵欄外。

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公屋輪候｜設計危機四伏

不過，大廈的缺點是擁有兩個大天井，無論從高處望下抑或從低望向高處都有可能令人產生不安的感覺，猶如深洞一樣，旁邊的欄河亦不高，容易發生意外；在日間非正午時份，陽光亦難照射到底部，造成井底光線長年較暗淡。

另外，1976年前落成的雙塔式大廈，大部份單位在面向走廊的牆身都有一個面積很大的百葉通風窗，令偷竊者和偷窺者透過通風窗進行偷竊或偷窺，雖後期落成的大廈已將通風窗面積縮減一半，但已令單位內的住客失去了安全感和隱私。

故此，房委會在1980年代中期開始已淘汰及停止興建雙塔式大廈，由工字型大廈及Y型大廈（Y1及Y2型）取代。

公屋輪候｜11間全屬資助小學

43校網覆蓋範圍包括橫頭磡、新蒲崗及黃大仙三大區，共有11間小學，全屬資助小學，所有小學都屬男女校，男女寶的優勢相等。而網內幾間熱門學校包括聖博德學校嘉諾撒小學福德學校等均有天主教背景，對天主教家庭子女有一定優勢，欲報讀以上小學、又有天主教信仰的家長可以特別留意。

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