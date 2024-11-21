公屋輪候｜一家四口排公屋4派竹園南　3次中井字型屋邨極嫌棄：陰森恐怖

▲ 一家四口公屋4派竹園南，嫌雙塔式井型陰森恐怖。

【公屋輪侯/竹園南邨/43校網】獲派超正公屋心情如中六合彩！近日有港男分享排公屋想搏和諧式屋苑，但4派中有3次都是派井字型，嫌雙塔式井型陰森恐怖，糾結仍在考慮中，有網民鬧爆首派呢個邨居然唔要，「拿了之後可以換全新樓呀！」

公屋輪候｜井型陰森恐怖

在香港輪候公屋絕對是耐性考驗，因為往往要苦等多年。一名男子在小紅書上分享了他和家人輪候公屋的經歷，標題引起眾多網民關注：「🇭🇰第四派了 又是井字」。他透露，自己一家四口獲派位於九龍東黃大仙區竹園南邨的貴園樓，租金為每月2,976元。

然而，由於該單位為井字型結構，讓他感到陰森恐怖，仍在考慮是否接受。帖文引來了大量網民留言，不少人表達對井字型單位的恐懼與不安。

有網友指出，「井字樓真的好恐怖」、「白天都好暗。不過既然是最後一次，就只能接受了，你之前拒絶井屋時，如果寫家裡有高血壓患者或恐高症和多動調皮的小孩，就不會給你再派井屋。」、「好倒霉耶～不要的話得重新排了吧！」並分享了自己在類似單位的經歷，形容其環境壓抑，甚至像監獄般的感覺。

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公屋輪候｜搏取和諧式屋苑

不過，樓主的情況有些特別。他提到，自己之前第一派華富，第二派彩雲邨都是井字型單位，他希望能夠繼續搏取更理想的和諧式屋苑因此放棄，豈料第三派慈樂邨特殊單位。網民隨即鬧爆首派華富邨居然唔要，「華富要重建了，拿了之後可以換全新樓呀！」

另有網民稱4派也是第一次見，「不是第三派就一定要接受嗎？怎樣才能第四派？」，「如果是特殊單位，就不計一次，可以再有一次機會，第三派是特殊單位所以不計數。」因此樓主仍有機會獲得最後一派。

有網民分享竹園南位置方便，「我住這裡，挺方便的，走樓梯下去黃大仙中心有商場，竹園有街市，但價錢比較貴。」，「竹園街市貴，可以行去鳳德街市或者大成街市。」

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公屋輪候｜少數市民獲4派

翻查u8hk.com資料可見，由香港房屋委員會提供網上查詢公屋進度中，竹園南邨公屋一共8座，包括雙工字型、舊長型、雙塔式，單位面積由11.5至64.0平方米不等。

在最新配房信中，11月1日確實有一單位獲4派，貴園樓10-19樓其中一4人單位，租金是$2,976，進度列為「考慮中」；而10樓至19樓單位面積由356呎到428呎不等，不少網民表示這個租金價格實屬大單位面積。

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公屋輪候｜逐漸淘汰雙塔式大廈

房屋署的雙塔式大廈只有3款單位設計，由33.1平方米至39.9平方米不等，每個單位都設有獨立廚房、廁所及露台。所有單位的廁所都須經露台進入且不設通風窗，僅靠廁所門框及天花之間的細小空間連接露台作通風之用。

部份1983年起落成的雙塔式大廈天台設計經過改良，使升降機可以到達頂樓。另外，因應法例要求，少數1984年落成的雙塔式大廈於廁所設有煤氣熱水爐通風口，但依然不設通風窗，而舊式設計的大廈則將熱水爐通風喉伸延出露台鐵欄外。

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公屋輪候｜設計危機四伏

不過，大廈的缺點是擁有兩個大天井，無論從高處望下抑或從低望向高處都有可能令人產生不安的感覺，猶如深洞一樣，旁邊的欄河亦不高，容易發生意外；在日間非正午時份，陽光亦難照射到底部，造成井底光線長年較暗淡。

另外，1976年前落成的雙塔式大廈，大部份單位在面向走廊的牆身都有一個面積很大的百葉通風窗，令偷竊者和偷窺者透過通風窗進行偷竊或偷窺，雖後期落成的大廈已將通風窗面積縮減一半，但已令單位內的住客失去了安全感和隱私。

故此，房委會在1980年代中期開始已淘汰及停止興建雙塔式大廈，由工字型大廈及Y型大廈（Y1及Y2型）取代。

公屋輪候｜11間全屬資助小學

43校網覆蓋範圍包括橫頭磡、新蒲崗及黃大仙三大區，共有11間小學，全屬資助小學，所有小學都屬男女校，男女寶的優勢相等。而網內幾間熱門學校包括聖博德學校、嘉諾撒小學、福德學校等均有天主教背景，對天主教家庭子女有一定優勢，欲報讀以上小學、又有天主教信仰的家長可以特別留意。

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