美食情報｜人氣巴斯克蛋糕專門店 Soulgood Bakery　首創流心巴斯克芝士撻華麗登場

▲ 全新聖誕蛋糕系列及全港首創流心巴斯克芝士撻。

本地人氣巴斯克蛋糕專門店Soulgood Bakery，今個聖誕推出全新聖誕蛋糕系列，加入近日大熱的開心果口味，亦有充滿聖誕特色的特濃朱古力口味。多款奢華禮籃亦首度登場，適合送禮。

新產品巴斯克芝士撻亦將於今個聖誕首度推出，一眾Soulgood Bakery擁躉12月起，可於銅鑼灣希慎廣場新店及尖沙咀K11 Musea店選購全系列人氣產品，當中包括即將推出的全新貝果系列。為慶祝新店開業，於12月14日開幕當天，首30名顧客更可獲贈3吋原味巴斯克蛋糕一件（$40），先到先得，送完即止。

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為慶祝銅鑼灣新店於12月初開業，亦推出全港獨家首創的全新原味巴斯克芝士撻(3吋$28；5吋$238；6吋$328；8吋$428)。經過反覆研究和嘗試，嚴選頂級法國牛油，每日新鮮限量製作的原味巴斯克芝士撻，外層是酥脆的厚奶油撻皮，內餡是濃郁的流心巴斯克芝士餡料，牛油餅底與芝士香氣完美交融，相信會再次引起搶購熱潮。

全新貝果系列（$22起）亦首度登場，多款口味包括全味貝果、芝麻、芋泥、芝士肉鬆、聖誕花圈貝果、忌廉芝士、藍莓果醬忌廉芝士、士多啤梨果醬忌廉芝士及芒果果醬忌廉芝士貝果，將一次過在銅鑼灣新店推出。貝果口感煙韌，帶有麥香，加上各款自家製作的爆餡餡料，令人愛不釋手。



Soulgood Bakery

K11 Musea店

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MuseaB2樓B201-39號舖

銅鑼灣新店

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場B1層B105B號舖