  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:53

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美食情報｜人氣巴斯克蛋糕專門店 Soulgood Bakery　首創流心巴斯克芝士撻華麗登場

休閒消費

發布時間： 23 小時前

最後更新： 23 小時前

分享：

分享：

熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

全新聖誕蛋糕系列及全港首創流心巴斯克芝士撻。

本地人氣巴斯克蛋糕專門店Soulgood Bakery，今個聖誕推出全新聖誕蛋糕系列，加入近日大熱的開心果口味，亦有充滿聖誕特色的特濃朱古力口味。多款奢華禮籃亦首度登場，適合送禮。

新產品巴斯克芝士撻亦將於今個聖誕首度推出，一眾Soulgood Bakery擁躉12月起，可於銅鑼灣希慎廣場新店及尖沙咀K11 Musea店選購全系列人氣產品，當中包括即將推出的全新貝果系列。為慶祝新店開業，於12月14日開幕當天，首30名顧客更可獲贈3吋原味巴斯克蛋糕一件（$40），先到先得，送完即止。

點擊圖片放大
+2

為慶祝銅鑼灣新店於12月初開業，亦推出全港獨家首創的全新原味巴斯克芝士撻(3吋$28；5吋$238；6吋$328；8吋$428)。經過反覆研究和嘗試，嚴選頂級法國牛油，每日新鮮限量製作的原味巴斯克芝士撻，外層是酥脆的厚奶油撻皮，內餡是濃郁的流心巴斯克芝士餡料，牛油餅底與芝士香氣完美交融，相信會再次引起搶購熱潮。

全新貝果系列（$22起）亦首度登場，多款口味包括全味貝果、芝麻、芋泥、芝士肉鬆、聖誕花圈貝果、忌廉芝士、藍莓果醬忌廉芝士、士多啤梨果醬忌廉芝士及芒果果醬忌廉芝士貝果，將一次過在銅鑼灣新店推出。貝果口感煙韌，帶有麥香，加上各款自家製作的爆餡餡料，令人愛不釋手。
 
Soulgood Bakery
K11 Musea店
地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MuseaB2樓B201-39號舖

銅鑼灣新店
地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場B1層B105B號舖

相關文章

美食情報｜Black Sheep旗下逾17間餐廳美食　戶戶送提供獨家訂購外送
16:36 2024/11/19
美食情報｜Black Sheep旗下逾17間餐廳美食　戶戶送提供獨家訂購外送
美食情報｜「方叔叔火鍋」新優惠回饋客人　免加一服務費＋大部分菜式降價
11:34 2024/11/20
美食情報｜「方叔叔火鍋」新優惠回饋客人　免加一服務費＋大部分菜式降價
聖誕2024｜屯門時代廣場聖誕購物賞　消費滿額送香薰套裝+餐飲現金券
16:51 2024/11/20
聖誕2024｜屯門時代廣場聖誕購物賞　消費滿額送香薰套裝+餐飲現金券

你可能感興趣

美食情報｜Black Sheep旗下逾17間餐廳美食　戶戶送提供獨家訂購外送
16:36 2024/11/19
美食情報｜Black Sheep旗下逾17間餐廳美食　戶戶送提供獨家訂購外送
美食情報｜「方叔叔火鍋」新優惠回饋客人　免加一服務費＋大部分菜式降價
11:34 2024/11/20
美食情報｜「方叔叔火鍋」新優惠回饋客人　免加一服務費＋大部分菜式降價
聖誕2024｜屯門時代廣場聖誕購物賞　消費滿額送香薰套裝+餐飲現金券
16:51 2024/11/20
聖誕2024｜屯門時代廣場聖誕購物賞　消費滿額送香薰套裝+餐飲現金券
美食 士多啤梨 K11 MUSEA 巴斯 希慎 銅鑼灣 蛋糕 尖沙咀

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留