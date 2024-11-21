巴士加價｜城巴申請加價9.5%增幅最大　指票價滯後致蝕足6年　否認經營不善

▲ 城巴申請加價9.5%，指票價滯後致蝕足6年。

【巴士 / 九巴 / 嶼巴 / 城巴】3間巴士公司提交加價申請，九巴及嶼巴申請加6.5%、城巴申請加幅最大達9.5%。有議員指疫後九巴及嶼巴均能轉虧為盈，只有城巴仍虧蝕，批其營運不善。城巴高級企業傳訊及市務經理曾安迪解釋，加價是基於最近燃油及工資成本上升，否認經營不善的説法，認為其車費較其他交通便宜，存在缺口。

曾安迪今（21日）在電台節目稱，相信新票價明年首季才落實，距離上一次加價已相隔超過一年半，較其他交通營運商相距更久才加價。他指出，城巴去年虧蝕收窄至5,740萬元，指城巴上年已透過合併等方式節省營成本，現時每年可節省約1.4億元，故需要從票務上開源填補虧損。

巴士加價｜議員斥「獅子大開口」 張欣宇：申請加幅高於通脹不合理

▲ 城巴申請加價9.5%，冠絕3間巴士公司，城巴解釋票價滯後致蝕足6年，強調非經營不善。（曾耀輝攝）

巴士加價｜不同意城巴營運不善

被問到城巴是否認為每年加價才合適，曾安迪稱工資成本是最大的考慮因素，「我諗每位打工仔都期待年年加人工嘅」，工資成本估整體成本超過6成，如果要每年提供一個具競爭力的薪酬，需要有相應的票價調整才能配合，否則人手不足可能造成脫班的情況。

他絕對不同意城巴營運不善的講法，強調是因爲城巴車費較其他交通方式便宜，指全部路線平均票價為8.1元，即使加價9.5%後票價仍未到9元；另需要解決票價滯後問題，他以城巴往來堅尼地城和北角碼頭的10號線爲例，其車費只收取4.4元，而其他同路線的交通最高需7元。

▲ 曾安迪表示，絕對不同意城巴營運不善的講法。（經濟日報圖片）

巴士加價｜城巴去年蝕5740萬元

城巴於2018至2023年，連續6年錄得虧損，累計達5.82億元。

政府文件顯示，九巴及嶼巴自去年起均轉虧為盈。九巴去年賺2,020萬元，嶼巴去年賺290萬元，惟城巴去年則蝕5,740萬元。

巴士加價｜3間巴士公司申請加價 九巴6.5%、城巴9.5%、嶼巴6.5%

巴士乘客｜疑2名內地遊客站巴士上層 網民斥車長失職未及時制止

巴士大媽｜大媽攜買餸車搭巴士被拒上車 網民反應兩極：呢個都唔畀上？

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】