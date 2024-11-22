醫療事故｜27歲女子做激光袪斑休克抽搐　搶救10日後不治身亡

【激光袪斑／美容／醫療事故】任何手術都有風險！天津一名27歲女子在醫院進行為期10次的激光治療，不料在最後一次療程時，事主在敷麻醉藥膏後出現休克抽搐，搶救10日後不治身亡，家屬認為事件與醫生使用麻藥過量有關，目前事件仍在調查中。

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綜合內媒及《現代快報》報道，劉女患有神經性纖維瘤和咖啡斑（胎記），因此於2020年開始前往天津津門皮膚病醫院進行為期10次的激光治療，當時一次性交付約10萬元人民幣（約10.7萬）。而在之前幾次療程，劉女雖然曾多次因塗麻藥太痛，而直接叫停治療，但都沒有發生甚麼問題，後來又因懷孕曾中斷治療。

直到10月21日，劉女由母親陪同前往醫院做第10次激光祛斑，以祛除手臂、大腿和小腿胎記。其母憶述，醫生在她的胎記上塗抹麻藥後，在等待麻藥生效的過程中，劉女便向醫生表示頭暈難受，之後醫生便將塗抹的麻藥擦去觀察，結果10分鐘後劉女便出現休克、抽搐、口流異物等症狀並伴有血絲情況。護士隨即撥打急救電話，將其轉送到天津市醫科大學第二醫院進行治療，可惜劉女於ICU搶救10日後，仍於上月31日不幸離世，院方判斷其死亡原因為顱內壓力過大引起的「大孔疝」。

▲ 院方判斷死亡原因為顱內壓力過大引起的「大孔疝」。（網上圖片）

▲ 劉女使用麻藥後，出現休克、抽搐、口流異物等症狀。（網上圖片）

事後劉女家屬懷疑劉女死因，與醫生麻藥使用太多有關，目前已將遺體送到司法鑑定機構進行屍檢。天津門皮膚病醫院行政副院長張院長指出，事發後劉女所使用的麻藥及病歷已一同存封，等待進一步檢查，而天津市河西區衛健委目前亦已介入事件，事件仍有待進一步事故鑑定結果。

醫療事故｜網民反應兩極

事件一出，不少網民對事件感到驚訝，部分網民認為外敷麻藥不應有如此大風險，認為劉女死因並非與麻藥有關，但亦有人認為任何手術都有風險，不應忽視：

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醫療事故｜胎記亦可能與皮膚癌相關 拆解ABCDE法則

一般而言，大家都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行自我檢查，但由於此法則主要用於分辨癦痣是否出現異常，對於分辨肉色的基底細胞瘤未必有效，「但仍可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

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資料來源：現代快報

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