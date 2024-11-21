浪子回頭｜吳浩康親揭曾背女友偷歡自認渣男　Deep剖白出軌心情：內疚但刺激

▲ 吳浩康早前接受《港女又萬歲》訪問，大談對出軌的看法。

吳浩康（Deep）近年成為顧家暖爸一洗昔日的負面形象，從前的吳浩康緋聞多多，女伴如車輪轉，早前他亮相網台節目《港女又萬歲》坦承年輕時是渣男，剖白當年背女友出軌的心情。

職安真漢子｜吳浩康：煩惱嘅開端

主持人田蕊妮直言Deep曾被歸為「渣男」一族，自從結婚升呢人父，加上做了「職安真漢子」，獲讚為好老公兼有「膊頭」，Deep即謙稱：「一班港鐵入面有幾多個呢啲男人，我只係做咗2年，大把人做得耐過我。」

Deep直言曾做過「渣男」背女友出軌，阿田指他浪子回頭，他即笑言：「更新人士吧最多，別說浪子回頭。」若現在遇上靚女又會否心癢？Deep直言已修心養性，他解釋：

冇㗎喇，煩惱嘅開端，好驚。你睇得太化就唔係愛，愛就係好想都唔去。

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職安真漢子｜吳浩康怕麻煩唔想再出軌？

席間Deep、Kolor主音Sammy和廿四味的阿肥討論對出軌和召妓的睇法，Deep大方承認曾出軌或嫖妓。

Deep不諱言當時感內疚，但又按奈不住，他解釋那份矛盾心情：「因為又有另一面誘惑嘅引力，所以某程度上就係經歷咗好多次呢啲，覺得好攰，就唔再去。係好矛盾嘅事，你明知係錯，明知係出賣，但係另一面又覺得做嗰件事又誘惑，出軌有出軌嘅刺激，或者嗰個對象，本身都會對佢有一個好感，同埋我自己就變態啲，好幼稚地覺得好多人鍾意我，好似覺得自己好勁。」

另一主持貝依霖問及是否怕麻煩才不出軌，Deep即說：「怕麻煩，同埋唔想冇咗。」

▲ 吳浩康婚後以家庭為重。（取自instagram）

職安真漢子｜吳浩康渣男洗底變暖爸

阿田再問，若於老婆跟小三之間作出抉擇，Deep堅定說：「老婆係最重要，雖然響我嘅世界裡面有好多引誘，但得一個老婆豬，係冇其他女人。我會揀唔出軌，見到個女仔靚會自己行開一點。」於螢幕前公開冧妻。

曾為英皇歌手的吳浩康感情生活多姿多彩，他曾跟胡定欣、莊思敏、鍾舒漫、崔碧珈及李昭南拍拖，另外亦跟唐詩詠傳過緋聞，當中他跟鍾舒漫曾達談婚論嫁階段，但於2015年3月，因男方一腳踏兩船，女方宣布分手。

2022年，吳浩康跟郭思琳奉子成婚，婚後的Deep放下身段，做地盤工賺錢養家，成功洗底。

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