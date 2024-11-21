轉季飲食｜轉季易致濕疹牛皮癬復發　營養師列10類禁忌食物　誤吃隨時加重敏感體質

▲ 轉季期間天氣變化大，容易導致濕疹和牛皮癬發作。

【轉季/濕疹/牛皮癬/敏感體質/忌吃食物】轉季期間氣溫變化大，皮膚容易過敏，引起皮膚病發作。有營養師就列出10類濕疹及牛皮癬人士忌吃的食物，提醒市民注意。

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台灣營養師高敏敏近日在個人Facebook專頁發文，指出每逢轉季，濕疹及牛皮癬容易反覆發作，皮膚痕癢的感覺讓人十分難受。對此她就建議，體質較敏感的人士可以嘗試從飲食方面著手改善，避免進食以下10類食物，以減輕症狀及防止加重過敏體質。

10類濕疹／牛皮癬人士忌吃食物

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1. 含添加劑食物

加工食品中所含的味精、人工色素或防腐劑會導致身體慢性發炎，繼而引發敏感肌膚問題。

2. 飽和脂肪

食物例子包括紅肉、加工肉、乳瑪琳（人造牛油）及植物起酥油等，這類食物容易養出發炎體質，建議少吃或不吃。

3. 熱性水果

芒果、荔枝、榴槤、龍眼等熱性水果在中醫學裡被稱為「發物」，屬較燥熱性質，容易促進組織胺分泌、引發敏感。

4. 發酵食品

高敏敏指出，發酵食品含有大量發酵粉，組織胺含量高，容易引發身體過敏反應。

5. 甲殼類海鮮

甲殼類海鮮含有螺旋狀結構蛋白，容易使某些體質過敏，可以選擇蒸或烤的料理方式來減少這類蛋白質的影響。

6. 吸煙及喝酒

這兩種行為都會刺激皮膚，使搔癢加劇。

7. 茄科類

茄子、甜椒、薯仔、番茄及其製品都含有「茄鹼」，有機會令部分人出現不適症狀

8. 麩質

對麩質過敏或患有乳糜瀉的人士應避免任何含麩質的食物，例如大麥、燕麥、黑麥和小麥等

9.補品和藥材

進補藥材、牛樟芝、冬蟲夏草等補品容易使皮膚燥熱，建議體質敏感的人士不要隨意服用

10. 高糖及油炸食物

這些食物極易引起身體慢性發炎反應，加重皮膚敏感度

7大生活習慣改善濕疹及牛皮癬

除了避免進食上述10類食物，高敏敏又列出以下7個生活及飲食習慣，有助抗發炎，改善濕疹及牛皮癬。

1. 飲食簡單均衡

多吃原型食物，尤其是天然蔬果中的植化素，能減少慢性發炎體質。

2. 多攝取「益生菌 + 益生元」

有助平衡免疫系統，減少過敏機會；可以透過乳酪、乳酪飲品搭配大量蔬果來增加腸道好菌。

3. 控制體重

避免肥胖，因為肥胖也是一種發炎狀態。

4. 補充維他命D

可透過曬太陽補充，也可以多吃乾冬菇、蛋黃等食物來補充。

5. 充足的睡眠

不要癌夜，避免過度勞累，可減緩乾癬症狀；吃飽睡好，保持良好的心態也很重要。

6. 皮膚保濕

洗澡時不要用太熱的水，洗後可以擦乳液加強保濕，並盡量穿著棉質衣物，以減少摩擦帶來的刺激。

7. 控制環境的溫度及濕度

避免過度乾燥，繼而加重病情。

資料來源：營養師高敏敏

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