轉季飲食｜轉季易致濕疹牛皮癬復發 營養師列10類禁忌食物 誤吃隨時加重敏感體質
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 18 小時前
【轉季/濕疹/牛皮癬/敏感體質/忌吃食物】轉季期間氣溫變化大，皮膚容易過敏，引起皮膚病發作。有營養師就列出10類濕疹及牛皮癬人士忌吃的食物，提醒市民注意。
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台灣營養師高敏敏近日在個人Facebook專頁發文，指出每逢轉季，濕疹及牛皮癬容易反覆發作，皮膚痕癢的感覺讓人十分難受。對此她就建議，體質較敏感的人士可以嘗試從飲食方面著手改善，避免進食以下10類食物，以減輕症狀及防止加重過敏體質。
10類濕疹／牛皮癬人士忌吃食物
1. 含添加劑食物
加工食品中所含的味精、人工色素或防腐劑會導致身體慢性發炎，繼而引發敏感肌膚問題。
2. 飽和脂肪
食物例子包括紅肉、加工肉、乳瑪琳（人造牛油）及植物起酥油等，這類食物容易養出發炎體質，建議少吃或不吃。
3. 熱性水果
芒果、荔枝、榴槤、龍眼等熱性水果在中醫學裡被稱為「發物」，屬較燥熱性質，容易促進組織胺分泌、引發敏感。
4. 發酵食品
高敏敏指出，發酵食品含有大量發酵粉，組織胺含量高，容易引發身體過敏反應。
5. 甲殼類海鮮
甲殼類海鮮含有螺旋狀結構蛋白，容易使某些體質過敏，可以選擇蒸或烤的料理方式來減少這類蛋白質的影響。
6. 吸煙及喝酒
這兩種行為都會刺激皮膚，使搔癢加劇。
7. 茄科類
茄子、甜椒、薯仔、番茄及其製品都含有「茄鹼」，有機會令部分人出現不適症狀
8. 麩質
對麩質過敏或患有乳糜瀉的人士應避免任何含麩質的食物，例如大麥、燕麥、黑麥和小麥等
9.補品和藥材
進補藥材、牛樟芝、冬蟲夏草等補品容易使皮膚燥熱，建議體質敏感的人士不要隨意服用
10. 高糖及油炸食物
這些食物極易引起身體慢性發炎反應，加重皮膚敏感度
7大生活習慣改善濕疹及牛皮癬
除了避免進食上述10類食物，高敏敏又列出以下7個生活及飲食習慣，有助抗發炎，改善濕疹及牛皮癬。
1. 飲食簡單均衡
多吃原型食物，尤其是天然蔬果中的植化素，能減少慢性發炎體質。
2. 多攝取「益生菌 + 益生元」
有助平衡免疫系統，減少過敏機會；可以透過乳酪、乳酪飲品搭配大量蔬果來增加腸道好菌。
3. 控制體重
避免肥胖，因為肥胖也是一種發炎狀態。
4. 補充維他命D
可透過曬太陽補充，也可以多吃乾冬菇、蛋黃等食物來補充。
5. 充足的睡眠
不要癌夜，避免過度勞累，可減緩乾癬症狀；吃飽睡好，保持良好的心態也很重要。
6. 皮膚保濕
洗澡時不要用太熱的水，洗後可以擦乳液加強保濕，並盡量穿著棉質衣物，以減少摩擦帶來的刺激。
7. 控制環境的溫度及濕度
避免過度乾燥，繼而加重病情。
資料來源：營養師高敏敏
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