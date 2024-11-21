大叔大媽｜港女批大叔大媽打尖埋單　網民指結局出呢招：好解氣

▲ 港女批大叔大媽打尖埋單，網民指結局出呢招：好解氣。

理直氣壯打尖？日前，有港女在Facebook「香港交通及突發事故」群組上傳影片，指大叔大媽於結賬時插隊，並在離店後與事主發生爭吵，大叔更舉起雨傘欲攻擊女子，後續報警處理。

網民指責大叔大媽行為囂張，又質疑職員只顧收銀而無視顧客插隊是否正確。

福田口岸MMA丨兩男疑打尖起爭執打架 職員勸阻無效禍及途人

大叔大媽｜港女批大叔大媽插隊埋單

港女發帖稱「香港嘅服務業打尖照收錢，真係養大曬」，指日前於秀茂坪商場遇一對大叔大媽插隊結賬，3人其發生爭執後報警處理，其間不少途人影下大叔大媽向女子發難的行徑。

據影片可見，大叔大媽已經結賬並離店，女子站在距離二人約5米處，出言指責大媽插隊「哇，你個女人打尖喎」，二人回頭與女子爭辯「關你咩事？」、「都唔影響你」、「關你X事咩？」，後又爆粗怒罵女子。

大叔情緒激動，遂舉起手中雨傘指向女子，女子不甘示弱，遂罵大媽「豬X」，大媽上前欲與女子繼續爭辯，大叔見狀亦快步上前，影片到此結束。

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大叔大媽｜討論服務員是否應制止顧客插隊

樓主發布影片後，不少人亦表示一些商舖的收銀職員存在無視顧客插隊行為，「好多時都係咁嘅，服務員見到打尖嘅人照收錢！好大責任」、「有一次我喺七仔排隊，有個人衝喺我前面比錢，個店員想照收，我大叫『排隊呀』，跟住個店員驚到幫我收返錢先」、「7仔、美心，惠康都有，總之啲收銀扮盲咁話睇唔到邊個打尖，唔知邊個打尖就當無件事囉」。

不過，有人則認為應該理解收銀職員的難處，「打工仔有時有他的難處，顧客離開地方可以拍拍籮柚就走，但是打工的有時就會招惹不必要的麻煩，要處理也應該是比較高級的職員來處理，最好的方法就是派籌，打尖的機會比較少發生」。

大叔大媽｜網民批：做錯事還發惡

網民紛紛指責大叔大媽行為過分，「神經俠侶」、「總之打尖就唔啱，完」、「依家啲人連隊都唔識排...」、「做錯事還發惡，好唔掂」，有人笑指該大媽的髮型與漫畫《老夫子》中人物相似，行為亦相似，「一模一樣」、「諗起老夫子」、「個女人好似《老夫子》漫畫着喇叭褲嗰啲嬉皮士」。

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