  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:54

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大叔大媽｜港女批大叔大媽打尖埋單　網民指結局出呢招：好解氣

社會

發布時間： 21 小時前

分享：

分享：

熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

港女批大叔大媽打尖埋單，網民指結局出呢招：好解氣。

理直氣壯打尖？日前，有港女在Facebook「香港交通及突發事故」群組上傳影片，指大叔大媽於結賬時插隊，並在離店後與事主發生爭吵，大叔更舉起雨傘欲攻擊女子，後續報警處理。

網民指責大叔大媽行為囂張，又質疑職員只顧收銀而無視顧客插隊是否正確。

福田口岸MMA丨兩男疑打尖起爭執打架　職員勸阻無效禍及途人

大叔大媽｜港女批大叔大媽插隊埋單

港女發帖稱「香港嘅服務業打尖照收錢，真係養大曬」，指日前於秀茂坪商場遇一對大叔大媽插隊結賬，3人其發生爭執後報警處理，其間不少途人影下大叔大媽向女子發難的行徑。

據影片可見，大叔大媽已經結賬並離店，女子站在距離二人約5米處，出言指責大媽插隊「哇，你個女人打尖喎」，二人回頭與女子爭辯「關你咩事？」、「都唔影響你」、「關你X事咩？」，後又爆粗怒罵女子。

大叔情緒激動，遂舉起手中雨傘指向女子，女子不甘示弱，遂罵大媽「豬X」，大媽上前欲與女子繼續爭辯，大叔見狀亦快步上前，影片到此結束。

點擊圖片放大
+6
+5

大叔大媽｜討論服務員是否應制止顧客插隊

樓主發布影片後，不少人亦表示一些商舖的收銀職員存在無視顧客插隊行為，「好多時都係咁嘅，服務員見到打尖嘅人照收錢！好大責任」、「有一次我喺七仔排隊，有個人衝喺我前面比錢，個店員想照收，我大叫『排隊呀』，跟住個店員驚到幫我收返錢先」、「7仔、美心，惠康都有，總之啲收銀扮盲咁話睇唔到邊個打尖，唔知邊個打尖就當無件事囉」。

不過，有人則認為應該理解收銀職員的難處，「打工仔有時有他的難處，顧客離開地方可以拍拍籮柚就走，但是打工的有時就會招惹不必要的麻煩，要處理也應該是比較高級的職員來處理，最好的方法就是派籌，打尖的機會比較少發生」。

大叔大媽｜網民批：做錯事還發惡

網民紛紛指責大叔大媽行為過分，「神經俠侶」、「總之打尖就唔啱，完」、「依家啲人連隊都唔識排...」、「做錯事還發惡，好唔掂」，有人笑指該大媽的髮型與漫畫《老夫子》中人物相似，行為亦相似，「一模一樣」、「諗起老夫子」、「個女人好似《老夫子》漫畫着喇叭褲嗰啲嬉皮士」。

網絡熱話｜生得靚唔想排隊？女子疑夜市打尖舌戰群漢　最終下場大快人心

夫婦關係︱排隊買戲飛被打尖丈夫視若無睹 太太發難：你真係個懦夫

網民熱話丨鍾鎮濤食澳牛疑「打尖」被公審　網民反應兩極當中留言藏玄機

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
音樂世家｜感激父母無私付出成就音樂夢　小提琴家延續精神教出女拔高材生

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

網民熱話丨鍾鎮濤食澳牛疑「打尖」被公審　網民反應兩極當中留言藏玄機
16:10 2024/05/02
網民熱話丨鍾鎮濤食澳牛疑「打尖」被公審　網民反應兩極當中留言藏玄機
夫婦關係︱排隊買戲飛被打尖丈夫視若無睹 太太發難：你真係個懦夫
18:33 2024/07/03
夫婦關係︱排隊買戲飛被打尖丈夫視若無睹 太太發難：你真係個懦夫
網絡熱話｜生得靚唔想排隊？女子疑夜市打尖舌戰群漢　最終下場大快人心
17:16 2024/08/16
網絡熱話｜生得靚唔想排隊？女子疑夜市打尖舌戰群漢　最終下場大快人心
福田口岸MMA丨兩男疑打尖起爭執打架　職員勸阻無效禍及途人
16:54 2024/09/23
福田口岸MMA丨兩男疑打尖起爭執打架　職員勸阻無效禍及途人

你可能感興趣

網民熱話丨鍾鎮濤食澳牛疑「打尖」被公審　網民反應兩極當中留言藏玄機
16:10 2024/05/02
網民熱話丨鍾鎮濤食澳牛疑「打尖」被公審　網民反應兩極當中留言藏玄機
夫婦關係︱排隊買戲飛被打尖丈夫視若無睹 太太發難：你真係個懦夫
18:33 2024/07/03
夫婦關係︱排隊買戲飛被打尖丈夫視若無睹 太太發難：你真係個懦夫
網絡熱話｜生得靚唔想排隊？女子疑夜市打尖舌戰群漢　最終下場大快人心
17:16 2024/08/16
網絡熱話｜生得靚唔想排隊？女子疑夜市打尖舌戰群漢　最終下場大快人心
網絡熱話 大媽

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留