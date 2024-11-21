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新Emoji2025｜2025年最新8款Emoji曝光　社畜專用「眼袋疲倦臉」最受期待

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撰文： 陳珈希

發布時間： 16 小時前

最後更新： 16 小時前

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Unicode聯盟已批准8款全新Emoji，預計2025年於各大數碼平台登場，當中「眼袋疲倦臉」以高票當選「最受期待」表情符號。

【新Emoji2025】不少人在傳送訊息時，會在文字中加入各種Emoji，或是以Emoji直接表達心聲。今年全球Unicode聯盟已批准8款全新Emoji，預計2025年於各大數碼平台登場，當中「眼袋疲倦臉」以高票當選為「最受期待」的表情符號。

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新Emoji2025｜「眼袋疲倦臉」逾6成高票當選

Emoji自1999年生成以來，截止目前為止已有3,790個，每年持續更新，負責統籌全球Unicode發展的Unicode聯盟剛批准8款最新的Emoji，包括備受矚目的「眼袋疲倦臉」，更以逾60%得票率當選「最受期待」表情符號。其深深的黑眼圈、大大的眼袋，一副厭世的疲倦相，完全反映現代人追趕工作、學業「社畜」生活。

紫色飛濺圖案和鏟子分別位居第二、第三受歡迎的設計。其他獲批的Emoji還有無葉樹、指紋、豎琴、蔬菜潑灑，以及英吉利海峽小島薩克島的旗幟。

2025年新增8款Emoji：

  • 眼袋疲倦臉
  • 紫色飛濺
  • 鏟子
  • 無葉樹
  • 指紋
  • 豎琴
  • 蔬菜潑灑
  • 英吉利海峽小島薩克島旗
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新Emoji2025｜無葉樹盼喚醒大眾重視氣候問題

這些Emoji除了反映日常生活，更蘊含深層意義，當中設計無葉樹的設計師表示，隨著全球氣候變遷，乾旱變得更加頻繁且嚴重，希望藉此設計喚起大眾對氣候問題的重視，展現Emoji作為社會議題傳播媒介的潛力。

這批新款Emoji通過後，各個科技公司如蘋果、Alphabet等，將根據自身風格對這批表情符號進行獨特詮釋，有興趣的朋友敬請期待。

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新Emoji2025｜164個新Emoji排隊待批核

Unicode聯盟最近亦發表Unicode 17表情符號推薦清單，提出總共164個新Emoji，當中包括為現有的Emoji如「兔子耳朵人物」和「摔角人物」表情符號提供各種膚色，當中更公布9個全新Emoji設計清單。這批全新Emoji設計包括傳說中的大腳怪、扭曲笑臉、動漫經常見到的打鬥煙雲、蘋果核、虎鯨、長號、山泥傾瀉和寶箱。這批新表情符號預計將為聊天和社群互動增添更多趣味，尤其是大腳怪、寶箱等造型。

按照往年慣例，Unicode 17預計在2025年秋天獲批，加上各大科技公司如蘋果、Alphabet等需時設計、測試，料最快要等到2026年春天才有機會正式使用這些表情符號。

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