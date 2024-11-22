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老人味成因｜40歲後易有老人除？　醫生拆解成因：1款茶飲可改善體味

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 小時前

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【老人味／脂肪酸／抗氧化】年紀愈大，身體抗氧化物質愈少，令皮脂分泌的脂肪酸出現氧化，因此不少人步入40歲後，身上便會出現一股「老人味」。有醫生指「老人味」不可純倚靠用肥皂沖涼去除，建議用5大方法改善。

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老人味成因｜常見6大散發老人味位置

台灣家醫科醫生李思賢於Facebook表示，所謂的老人味其實是「2-壬烯醛（2-Nonenal）」，是皮膚分泌的「Omega-7油脂」，在被氧化後所形成。他指年青時，這些油脂在氧化時，身體會有抗氧化物質跳出來「對抗」氧化反應、保持平衡，惟隨著年紀增長，體內分泌的抗氧化物質越來越少，加上皮脂分泌的組成也會改變，因此到了40歲便可能慢慢出現這種老人味。

李思賢又指，老人味主要集中在皮脂分泌旺盛、但不容易清潔乾淨的部位，常見有6大位置，這些地方的皮脂腺密度較高，分泌的脂肪酸較多，所以氧化反應也更容易發生。

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改善老人味｜多沖涼就可以除老人味?

李思賢澄清，不少人誤以為「多洗幾次澡、用肥皂洗乾淨不就好了？」，但其實2-壬烯醛是一種脂溶性物質，光靠水分沖洗不掉，即使使用肥皂也未必能完全清除，且用力過猛的清潔反而可能讓皮膚變乾、破壞皮膚屏障，結果引起更多問題。

改善老人味5招

李思賢表示雖然「老人味」的產生和老化有關，但還是有一些方法可以減少它的影響。

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李思賢呼籲「老人味」是老化過程中的自然現象。所以大眾不應該因為有人身上有這種味道，就對他們投以異樣的眼光。

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