日本親子遊｜東京河口湖花火祭 限定10場同雪白富士山打卡

河口湖紅葉祭剛結束，緊接就是冬季花火大會了！一連10場限定煙火表演將在湖上綻放，配上雪白富士山靚景，不容錯過！

每年的河口湖冬季花火大會都吸引大批本地人及遊客來朝聖，今年大會將於2025年1月25日至2月23日舉行，每逢星期六、日晚上8時舉辦為時20分鐘的煙火匯演。主會場為大池公園，大家另外也可到疊岩、八木崎公園欣賞演出。

看著震撼的煙火於湖上綻放，與背後的雪白富士山美景相映成趣，若天氣良好，湖面更會形成「逆富士」(即湖上有清晰富士山倒影）的靚景，一生人必看一次！

除了欣賞煙火，現時也會有美食攤位，大家走勻全日到不同景點打卡，一邊吃小食、看煙花，放鬆身心。

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河口湖冬季花火大會

日期：2025年1月25日至2月23日（逢星期六、日）

時間：8:00pm至8:20pm

地點：大池公園（主會場）、疊岩、八木崎公園

交通：乘搭JR中央綫至大月站，轉乘富士急行綫至河口湖站下車，其後可乘搭河口湖周遊巴士（紅綫）至河口湖香草館站下車，步行即達大池公園。

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