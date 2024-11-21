  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:54

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

HEATTECH推薦︱濕凍來襲急降溫下周最低僅14°C　消委會 +《LDK》精選保暖内衣 親膚舒適愈洗愈暖

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 小時前

最後更新： 22 小時前

分享：

分享：

熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

濕凍來襲急降溫，下周最低僅14°C！消委會 +《LDK》精選保暖内衣，親膚舒適愈洗愈暖。

【保暖内衣／HEATTECH／發熱衣／消委會推薦】冷鋒殺到，要備好保暖内衣抗濕凍！據天文台預測，一股東北季候風會在下周影響廣東沿岸，氣溫將顯著下降，下周三濕度高達85%、下周四最低溫僅14°C。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜經常捱夜易腎虧氣血差　中醫拆解男女不育成因大不同

根據天文台最新天氣預測，東北季候風正影響廣東沿岸。同時，覆蓋該區的雲帶稍為轉薄。本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，初時有一兩陣微雨。下午部分時間天色明朗。吹和緩北至東北風。未來兩三日短暫時間有陽光，日間氣溫稍為回升，明日「小雪」氣溫介乎19°C至23°C。

而週末至下週初風勢頗大；下週中期天氣顯著轉涼。根據「九天天氣預報」，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在週末至下週初影響廣東沿岸。一股強烈東北季候風會在下週中期抵達華南，沿岸地區氣溫顯著下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，日夜溫差較大。預料下周二至周三夜間氣溫急降，下周三最低氣溫15°C、相對濕度達85%；下周四最低溫更只有14°C。

天文台「九天天氣預報」。

HEATTECH推薦︱消委會推薦6款保暖内衣

「濕凍」會令體感溫度再下降，這時穿著保暖內衣幫助禦寒非常重要。消委會曾測試市面上20款聲稱具保溫、保暖、防寒效能的長袖內衣，包括15款日常內衣，以及5款適合於運動或戶外活動時穿著的底層衣。測試內容主要比較各樣本的纖維成分吻合度、保暖功能、透水氣效果、排汗快乾功能和耐用程度。

結果發現，當中有15款的保暖效果在經洗濯後會逐漸增強，其中以「Thermowave Originals Active Base Layer（Men’s）」樣本最為明顯，由0.1clo增至0.28 clo，增幅上升達1.8倍。

15款保暖效果在經洗濯後逐漸增強。（消委會）

另外，更有6款樣本的保溫效果升幅達20%，名副其實「越著越暖」。6款推薦名單如下：

點擊圖片放大
+7
+6

消委會認為，這些樣本之所以在保溫效果有所提升，或與清洗過程令保暖內衣布料變得更蓬鬆有關，纖維間得以保存更多空氣，令阻隔熱量流失的效能上升。

HEATTECH推薦︱《LDK》比較10款保暖內衣 5款獲評A級

《LDK the Beauty》搜羅了市面10款保暖內衣，當中包括UNIQLO、GU、TOPVALU等多個熱門品牌，針對保暖效果、舒適度及設計3大選購要點進行測試，綜合各方面表現進行評分。結果有5款保暖內衣獲評A級；當中UNIQLO和TOPVALU的保暖內衣更被選為「Best Buy」，其保暖性能強，親膚舒適，且價格合理，性價比相當高。10款保暖內衣評級如下：

點擊圖片放大
+10
+9

HEATTECH推薦︱保暖内衣穿搭建議：「洋葱式」VS「粟米式」

坊間流行保暖穿法主要有兩種，分別是「洋葱式穿法」及「粟米式穿法」。香港理工大學時裝及紡織學院助理教授黃琪瑤博士曾接受TOPick訪問，就兩種穿法進行解釋：

  • 「洋葱式穿法」：一層套一層。最内層穿一件保暖内衣，再套上例如毛衣之類的保暖衣物，最外面再套上防風衣物。
  • 「粟米式穿法」：單套一件。最内層穿一件短袖，或一件很薄的衣服，在最外面直接套一件很厚的羽絨或毛衣。

黃博士認為，「洋葱式穿法」比較適合香港。因香港室内沒有暖氣，而冬季日間和晚上溫差大，「洋葱式」就可以根據溫差變化，適當增減衣物。博士建議，可以在最内層穿吸濕排汗功能佳的保暖内衣，例如各大服飾品牌有售的最輕薄款保暖内衣，既高透氣度又具備一定保暖效果；中間穿一層羊毛冷衫或衛衣作為保暖層，阻隔體熱流失，可自由選擇厚度；最後在外層穿擋風防水衣物，就能最方便室内外穿脫、有效保暖。

HEATTECH推薦︱UNIQLO研發部長：保暖内衣3大穿搭誤區

日本有電視節目早前訪問服裝品牌UNIQLO的產品研發部長中野正海，解構其保暖內衣的原理，同時分享最有效保暖的保暖衣正確穿著方法。中野先生表示，人體即使不是處於運動狀態，每天都會排出約800毫升水蒸氣，而保暖衣質地能將這些水分鎖住並轉換成熱能，達至保暖效果。

中野先生表示，保暖內衣的效能必須在纖維直接接觸皮膚時才能完全發揮，換言之任何減少皮膚與保暖衣接觸面的行為，都會削弱保暖功效。中野先生特別列舉3大一般人常犯的錯誤，提醒大家必須避免。

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

消委會暖風機︱美國消委會緊急回收6款暖風機　存易燃風險已釀7宗火災【10款高分暖風機推介名單】
13:33 2024/11/21
消委會暖風機︱美國消委會緊急回收6款暖風機　存易燃風險已釀7宗火災【10款高分暖風機推介名單】
超市大搜查｜天氣寒冷3大時機易在家猝死　浴室寶暖風溫度可差逾16°C　7款獲消委會好評最平$980【附詳細名單】
12:35 2024/01/23
超市大搜查｜天氣寒冷3大時機易在家猝死　浴室寶暖風溫度可差逾16°C　7款獲消委會好評最平$980【附詳細名單】
家居保暖｜冚被啱次序即暖4℃　開錯暖氣風口如「白開」　專家教7大家居保暖貼士
16:47 2024/01/23
家居保暖｜冚被啱次序即暖4℃　開錯暖氣風口如「白開」　專家教7大家居保暖貼士

你可能感興趣

消委會暖風機︱美國消委會緊急回收6款暖風機　存易燃風險已釀7宗火災【10款高分暖風機推介名單】
13:33 2024/11/21
消委會暖風機︱美國消委會緊急回收6款暖風機　存易燃風險已釀7宗火災【10款高分暖風機推介名單】
超市大搜查｜天氣寒冷3大時機易在家猝死　浴室寶暖風溫度可差逾16°C　7款獲消委會好評最平$980【附詳細名單】
12:35 2024/01/23
超市大搜查｜天氣寒冷3大時機易在家猝死　浴室寶暖風溫度可差逾16°C　7款獲消委會好評最平$980【附詳細名單】
家居保暖｜冚被啱次序即暖4℃　開錯暖氣風口如「白開」　專家教7大家居保暖貼士
16:47 2024/01/23
家居保暖｜冚被啱次序即暖4℃　開錯暖氣風口如「白開」　專家教7大家居保暖貼士
網絡熱話 天氣 消委會 天文台

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留