HEATTECH推薦︱濕凍來襲急降溫下周最低僅14°C　消委會 +《LDK》精選保暖内衣 親膚舒適愈洗愈暖

▲ 濕凍來襲急降溫，下周最低僅14°C！消委會 +《LDK》精選保暖内衣，親膚舒適愈洗愈暖。

【保暖内衣／HEATTECH／發熱衣／消委會推薦】冷鋒殺到，要備好保暖内衣抗濕凍！據天文台預測，一股東北季候風會在下周影響廣東沿岸，氣溫將顯著下降，下周三濕度高達85%、下周四最低溫僅14°C。

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根據天文台最新天氣預測，東北季候風正影響廣東沿岸。同時，覆蓋該區的雲帶稍為轉薄。本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，初時有一兩陣微雨。下午部分時間天色明朗。吹和緩北至東北風。未來兩三日短暫時間有陽光，日間氣溫稍為回升，明日「小雪」氣溫介乎19°C至23°C。

而週末至下週初風勢頗大；下週中期天氣顯著轉涼。根據「九天天氣預報」，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在週末至下週初影響廣東沿岸。一股強烈東北季候風會在下週中期抵達華南，沿岸地區氣溫顯著下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，日夜溫差較大。預料下周二至周三夜間氣溫急降，下周三最低氣溫15°C、相對濕度達85%；下周四最低溫更只有14°C。

▲ 天文台「九天天氣預報」。

HEATTECH推薦︱消委會推薦6款保暖内衣

「濕凍」會令體感溫度再下降，這時穿著保暖內衣幫助禦寒非常重要。消委會曾測試市面上20款聲稱具保溫、保暖、防寒效能的長袖內衣，包括15款日常內衣，以及5款適合於運動或戶外活動時穿著的底層衣。測試內容主要比較各樣本的纖維成分吻合度、保暖功能、透水氣效果、排汗快乾功能和耐用程度。

結果發現，當中有15款的保暖效果在經洗濯後會逐漸增強，其中以「Thermowave Originals Active Base Layer（Men’s）」樣本最為明顯，由0.1clo增至0.28 clo，增幅上升達1.8倍。

▲ 15款保暖效果在經洗濯後逐漸增強。（消委會）

另外，更有6款樣本的保溫效果升幅達20%，名副其實「越著越暖」。6款推薦名單如下：

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消委會認為，這些樣本之所以在保溫效果有所提升，或與清洗過程令保暖內衣布料變得更蓬鬆有關，纖維間得以保存更多空氣，令阻隔熱量流失的效能上升。

HEATTECH推薦︱《LDK》比較10款保暖內衣 5款獲評A級

《LDK the Beauty》搜羅了市面10款保暖內衣，當中包括UNIQLO、GU、TOPVALU等多個熱門品牌，針對保暖效果、舒適度及設計3大選購要點進行測試，綜合各方面表現進行評分。結果有5款保暖內衣獲評A級；當中UNIQLO和TOPVALU的保暖內衣更被選為「Best Buy」，其保暖性能強，親膚舒適，且價格合理，性價比相當高。10款保暖內衣評級如下：

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HEATTECH推薦︱保暖内衣穿搭建議：「洋葱式」VS「粟米式」

坊間流行保暖穿法主要有兩種，分別是「洋葱式穿法」及「粟米式穿法」。香港理工大學時裝及紡織學院助理教授黃琪瑤博士曾接受TOPick訪問，就兩種穿法進行解釋：

「洋葱式穿法」：一層套一層。最内層穿一件保暖内衣，再套上例如毛衣之類的保暖衣物，最外面再套上防風衣物。

「粟米式穿法」：單套一件。最内層穿一件短袖，或一件很薄的衣服，在最外面直接套一件很厚的羽絨或毛衣。

黃博士認為，「洋葱式穿法」比較適合香港。因香港室内沒有暖氣，而冬季日間和晚上溫差大，「洋葱式」就可以根據溫差變化，適當增減衣物。博士建議，可以在最内層穿吸濕排汗功能佳的保暖内衣，例如各大服飾品牌有售的最輕薄款保暖内衣，既高透氣度又具備一定保暖效果；中間穿一層羊毛冷衫或衛衣作為保暖層，阻隔體熱流失，可自由選擇厚度；最後在外層穿擋風防水衣物，就能最方便室内外穿脫、有效保暖。

HEATTECH推薦︱UNIQLO研發部長：保暖内衣3大穿搭誤區

日本有電視節目早前訪問服裝品牌UNIQLO的產品研發部長中野正海，解構其保暖內衣的原理，同時分享最有效保暖的保暖衣正確穿著方法。中野先生表示，人體即使不是處於運動狀態，每天都會排出約800毫升水蒸氣，而保暖衣質地能將這些水分鎖住並轉換成熱能，達至保暖效果。

中野先生表示，保暖內衣的效能必須在纖維直接接觸皮膚時才能完全發揮，換言之任何減少皮膚與保暖衣接觸面的行為，都會削弱保暖功效。中野先生特別列舉3大一般人常犯的錯誤，提醒大家必須避免。

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