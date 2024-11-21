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精神健康｜世界小姐澳門區季軍疑遭閨蜜賣豬仔　傳被做手術失蹤1年驚現柬埔寨現況曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 18 小時前

最後更新： 18 小時前

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世界小姐澳門區季軍疑遭閨蜜賣豬仔，失蹤1年驚現柬埔寨現況曝光。

【雅典娜liya／人口販賣／柬埔寨】内地百萬網紅「雅典娜liya」失蹤１年，疑似遭閨蜜母女拐賣到菲律賓，近日網傳有不少人見到她在柬埔寨賭場現身，疑已淪為娛樂小姐。

最新影片推介：

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人口販賣｜百萬網紅疑遭閨蜜母女「賣豬仔」

綜合内地媒體報道，網紅「雅典娜liya」本名孔麗梅，出生於1995年，在小紅書、抖音、微博等社交平台上擁有百萬粉絲，更曾獲得2021年世界小姐澳門區季軍。去年她收到李姓閨蜜邀約前往菲律賓，並在4月23日上傳在當地遊玩的影片後，就徹底失聯，社交媒體也再無更新。

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事後，網上流傳著相關的微信對話紀錄，上面顯示，李姓閨蜜的母親曾聯繫雅典娜，稱自己的女兒和男友分手，需要出去散心，希望雅典娜可以陪同，而李姓閨蜜也曾透過微信向雅典娜訴苦，希望對方能陪伴自己到菲律賓。

但出發前，李姓閨蜜突然稱自己家裡有事，必須晚一點到，雅典娜便單獨搭機前往菲律賓，還稱一名叫「斌哥」的人會在當地接她，此後便音訊全無，只在6月間於小紅書更新過2則帖文，手機一直處於關機狀態；李姓閨蜜則在6月22日突然註銷了所有社交媒體帳號。

網上還流出疑似是雅典娜被虐打的影片，更有人爆料家屬為此支付了人民幣80萬元（約86萬港元）贖金。

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人口販賣｜失蹤1年後驚現柬埔寨賭場

在雅典娜失蹤1年後，近日網上流傳一段視頻，指疑似在柬埔寨金貝娛樂場發現其身影。從影片中可見，疑似被安排了微整形手術「易容」後的雅典娜，成為了賭場的66號小姐，消息一出引起軒然大波。

有不少曾去過金貝娛樂場的網友稱，確實有見過「66號小姐」且感到面熟，如今將其與消失一年多的雅典娜聯想在一起，發現相似程度極高。不過，由於該賭場是柬埔寨當地最大、最知名的一條龍服務場所，有網民認為雅典娜恐被已被詐騙集團控制。

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相關新聞：老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子

同場加映：目擊嚴重事故可引發焦慮症

目擊嚴重事故，即使自身並未直接受傷都可能引發急性壓力反應，甚至再演變為創傷後遺症（PTSD, Post-traumatic Stress Disorder）。據青山醫院資料，創傷後壓力症是一種焦慮症，此病症發生於一個人經歷過巨大的威脅性或災難性的事件，例如天災、嚴重的意外、目睹別人慘死，或親歷暴力罪案。創傷後遺症的病徵，有可能於創傷事件發生後立即、數周後或數月後出現，但通常在事件發生後的6個月內出現。創傷後壓力症的病徵主要有3方面：

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1. 出現回閃及夢魘

不斷發生回閃（flashback）及以為自己仍然活在創傷事件中。這種情況均可透過日間的回閃及晚間的夢魘發生。真實程度令你以為自己再次活在創傷事件中，不但令腦海浮現當時的情況，而且感覺到當時的情緒及感官，如恐懼、冒汗、聲音、氣味，甚至痛楚。即使一些雞毛蒜皮的事情也能觸發回閃。

2. 處於戒備狀態

長期處於戒備狀態，從而避開危機。同時亦會感到不能放鬆，過度戒備；亦會經常感到焦慮和難以入睡，周邊的人會察覺到你容易惱怒及過度焦慮。

3. 逃避及變得感情麻木

創傷事件於腦海內不斷的重溫令你感到極度不安，因此你會刻意令自己分心，例如故意令自己忙碌。你會不斷埋首於工作，或專注於自己的嗜好，例如玩填字遊戲或堆砌拼圖。你亦會逃避所有能令自己回想起創傷事件的人和物，而且盡量不會提及創傷事件。你亦可能會掩飾傷痛，裝作已痊癒了一樣，處理悲傷的情緒時會變得麻木及像失去了感覺一樣。你會逐漸疏遠他人或減少與人溝通，因此會令身邊的朋友或同事感到難以相處。

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