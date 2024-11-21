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168斷食｜嚴重可致便秘失眠 中醫推介消脂茶飲抗水腫虛胖

醫生診症室

撰文： 吳霆俊

發布時間： 22 小時前

最後更新： 22 小時前

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若維持168斷食法3個月或以上，身體持續受飲食所傷，使經絡失養，可引致一系列病徵。

講起減肥，「168斷食法」（即16小時空腹、8小時進食）評價兩極。

究竟斷食是否安全，可對健康構成甚麼威脅？立即交由中醫師講解。

斷食逾3個月或致便秘難入睡

註冊中醫師李善同解釋，中醫有「子午流注」之說，即一日24小時中，人體12條經絡將循不同時段運行，並吸收營養。如早上7至9時走胃經、9至11時走脾經，下午1至3時走小腸經，晚上7至9時走心包經。

這些時段對應早午晚3餐，若維持168斷食法3個月或以上，長時間食不定時或直接不吃早或晚餐，身體持續受飲食所傷，使經絡失養，可引致一系列病徵。

註冊中醫師李善同指，年輕人胡亂斷食有機會阻礙發育，影響集中力及記憶力。（被訪者提供）

長期不吃早餐會影響脾胃經，致脾胃虛弱且陰火上犯，容易出現倦怠乏力、易覺飽滯，便秘或泄瀉等問題。若晚上7至9時不吃晚餐，心包經缺乏濡養，可誘發睡眠障礙，既難入睡也易醒，睡眠質素差。相反，若於8小時進食時間內暴飲暴食，減不成肥之餘，更會使身體形成食積、積聚痰濕，加劇脾胃損傷。

辨清虛實胖 對症下藥

於中醫角度，肥胖分實虛兩種。實胖即全身均勻長肉，肌肉較結實具彈性，此類人士易口乾、舌燥及便秘。虛胖則明顯集中於下半身如腰、腹、臀部較胖，身體較水腫，肌肉鬆軟兼沒有綫條。此類人士腸胃功能較差，排便乏力。虛胖人士若再胡亂斷食，會形成惡性循環，更難減肥。

過度減肥或削弱脾胃功能，脾胃氣虛難以消化食物，容易形成食積、痰濕，導致虛胖。

李醫師提醒，減肥人士應辨清致肥主因對症下藥，減食量並非人人奏效的方法。如肥胖人士可分久坐型、壓力型及嘴饞型3種，久坐型因缺乏運動而氣血停滯變少，氣血不通便誘發虛胖，故應適度加強運動促進氣血循環，或以中藥補氣健脾胃。

壓力型大多肝鬱脾虛，一遇壓力就暴飲暴食，損傷脾胃。此類人士屬虛實證夾雜，宜處理壓力源頭，疏肝解鬱健脾胃，解決壓力飲食的問題。嘴饞型則大多為實胖人士，食量過大，身體積存大量濕熱無法排解，調整食量最有效。

希臘乳酪寒涼難消化，有機會減弱脾胃功能，對減肥未必有幫助。

天灸埋綫有助調理塑形

成功減肥的關鍵在於熱量赤字，即熱量消耗量多於熱量攝取量，故飲食、運動均對減肥十分重要。除了調理，中醫亦可透過針灸、埋綫或天灸輔助減肥。

針灸針對解決局部肥胖的困擾，尤其腹部脂肪。埋綫透過長期刺激穴位，促進血液循環，有塑形、提拉及局部緊致之效。至於脾胃虛寒、運化代謝較慢者，天灸有明顯幫助。

平日飲食上，忌過量沙律、凍飲，因生冷寒涼的食物會損傷脾胃，凍飲糖份亦偏高。近年被視為減肥恩物的希臘乳酪，李醫師坦言奶製品難消化且濕滯，加上希臘乳酪同屬生冷寒涼之物，也有機會減弱脾胃功能。

針灸針對解決局部肥胖的困擾，尤其腹部脂肪。

4大族群不宜空腹過久

年輕人發育期間，切勿胡亂斷食。李醫師解釋，因青少年脾胃、腎臟理應生機蓬勃，若空腹過久，臟腑得不到充足滋養，不但有機會阻礙發育，亦會影響集中力及記憶力。

若情況持續惡化，更可演變成脾腎兩虛，導致脫髮、尿頻或耳鳴，女生的經期也會受影響。除青少年，以下3類人士亦不適合斷食：

  • 脾胃功能弱，如胃酸分泌過多，或曾患胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍的人士，斷食或加劇胃酸過度分泌。
  • 糖尿病患者，斷食可致血糖不穩定。
  • 膽結石病人，長期禁食影響膽汁分泌，膽囊收縮、膽石容易增大。

2款茶療推介（一人分量）

李醫師建議以下兩款茶飲，為虛實胖兩類人士作調理用。

1／大餐後消脂開胃茶

  • 材料：荷葉、陳皮、山楂、綠茶各3克，薏仁10克、澤瀉5克、決明子1克、水1至2杯
  • 做法：將所有材料放進煲內，水滾後焗服

可消食化滯，利水滲濕，適合貪食型實胖人士，大餐後一兩日可飲用。

2／精氣神養脾胃茶

  • 材料：黃芪、山藥、芡實、扁豆各5克，茯苓、粳米各10克、水1至2杯
  • 做法：將所有材料放進煲內，水滾後焗服

有助益氣、健脾兼養胃，適合因脾胃功能弱而導致虛胖的人士作日常調理。

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