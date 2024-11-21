  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:55

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代｜車婉婉兒子考試時間撞正朗誦比賽　奔波陪囝囝趕兩場終奪第1名

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 19 小時前

分享：

分享：

熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

車婉婉兒子BBQ奪得英文朗誦比賽第一名，叻仔！

【車婉婉/星二代/朗誦比賽冠軍/聖若瑟小學車婉婉日前在台慶用自身經歷勉勵後輩，自言入行30年才首次主持一個節目，可見她一直沒有放棄，而她這份堅持亦成為兒子BBQ最好的身教。日前BBQ考試時間撞正朗誦比賽，由於時間太趕急，車婉婉本想放棄不帶兒子去比賽，掙扎後決定起早身陪兒子趕兩場，BBQ亦似媽媽般努力，最終勇奪第1名！

BBQ奪得英文朗誦比賽第一名，叻仔！（IG圖片）

車婉婉兒子｜BBQ考試時間撞正朗誦比賽      

入行32年的車婉婉，於兩年前開始獨自主持《中年好聲音》，下月便踏入51歲的她，在公在私都一直努力不懈，7年前以43歲高齡誕下兒子BBQ，並自稱是QMaMa，不時在社交網分享高齡日誌的親子樂，日前她又以「高齡日誌之QMaMa不放棄（長文）」為題，分享BBQ參加《第76屆香港學校朗誦節》英文朗誦比賽的經過。

她發文表示：「昨晚QMaMa彩排到凌晨1時多，返到屋企瞓到落床3時30，話說，BBQ先生今日最後一科考試，又咁啱撞正『朗誦比賽』，相距時間大約只有20分鐘……本來諗住咁急不如放棄，應該趕唔切……但係佢好比（俾）心機，練咗好耐，如果就咁放棄又好似好可惜⋯ 諗來諗去⋯好！QMaMa決定盡力為佢奔波一試。」

最新影片推介：

TOPick一分鐘
一人一花2024｜幼稚園小學生一人一花計劃 種植矮牽牛4大貼士+3大禁忌

車婉婉兒子｜車婉婉奔波陪兒子走兩場

經過一番掙扎後，車婉婉決定6時半起身先送BBQ回校考常識，再到比賽場地等候兒子，同時安排外傭姐姐在學校附近等候接BBQ到會場，她留言謂：「BBQ先生一放低支筆即刻由灣仔出發去觀塘『朗誦節』會場，時間真係啱啱好咋，QMaMa真係成額汗，好彩，安全準時到達，順利演出，仲得到第一名，真係喜出望外！其實，好似評審所講，今日所有小朋友都好叻叻，好有勇氣，演出非常成功，值得大家比（俾）多啲掌聲。」

車婉婉兒子｜BBQ奪朗誦比賽冠軍 車婉婉有感而發

兒子最終不但趕及比賽，更勇奪冠軍，令車婉婉有感而發：

分享呢個故事，因為原來我哋父母嘅決定，係可以有好大分別，就連我哋自己都不能想像⋯⋯選擇放棄，其實係最快、最容易，乜都唔洗搞，正！瞓多陣！反之要堅持，的確係有多好多問題、所謂「麻煩」要安排、要解決！終於，我選擇咗「麻煩」！

她又指這次經驗教導她，不要因為自己怕麻煩，而令小朋友失去可能是一次很寶貴的經驗，慶幸自己和兒子都沒有錯過，並表示：「BBQ先生，您做得好好呀！MaMa so proud of you（媽媽以你為榮）」最後更強調母親的決擇對可以令結果有很大分別 ，所以要為小朋友著想 。

點擊圖片放大
+7
+6

車婉婉兒子｜BBQ就讀傳統名牌男校

BBQ第一次奪得朗誦比賽獎項，非常叻仔！由於BBQ爸爸是外國人，所以車婉婉講過想兒子學好中文，因而為他報讀傳統名牌小學；他現時正就讀港島傳統名牌男校聖若瑟小學（St. Joseph's Primary School），是一所津貼小學，所以要按照政府的「小一入學統籌辦法」收生，學校採用英語教學，升中派位方面有直屬中學聖若瑟書院，是港島著名男校，今年出產超級狀元廖俊翔。

相關內容：

星二代｜7歲仔名校水運會再奪獎牌　車婉婉栽培兒子做小飛魚：練習才有進步

明星育兒︱車婉婉混血仔打風做功課　讀港島傳統名英小寫得一手靚中文

【小一入學】從拒直資名校取錄到叩門成功　車婉婉升小選校面試血淚史

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【星二代】車婉婉為BBQ報傳統津小等派位　「下令」外籍老公下載翻譯App睇功課
18:07 2023/03/07
【星二代】車婉婉為BBQ報傳統津小等派位　「下令」外籍老公下載翻譯App睇功課
明星育兒︱車婉婉混血仔打風做功課　讀港島傳統名英小寫得一手靚中文
18:11 2024/09/06
明星育兒︱車婉婉混血仔打風做功課　讀港島傳統名英小寫得一手靚中文
星二代｜7歲仔名校水運會再奪獎牌　車婉婉栽培兒子做小飛魚：練習才有進步
12:51 2024/10/07
星二代｜7歲仔名校水運會再奪獎牌　車婉婉栽培兒子做小飛魚：練習才有進步
星級校友｜賀創校170年安排學生進行無人機表演　車婉婉為母校聖保祿校慶任司儀
16:15 2024/10/07
星級校友｜賀創校170年安排學生進行無人機表演　車婉婉為母校聖保祿校慶任司儀

你可能感興趣

【星二代】車婉婉為BBQ報傳統津小等派位　「下令」外籍老公下載翻譯App睇功課
18:07 2023/03/07
【星二代】車婉婉為BBQ報傳統津小等派位　「下令」外籍老公下載翻譯App睇功課
明星育兒︱車婉婉混血仔打風做功課　讀港島傳統名英小寫得一手靚中文
18:11 2024/09/06
明星育兒︱車婉婉混血仔打風做功課　讀港島傳統名英小寫得一手靚中文
星二代｜7歲仔名校水運會再奪獎牌　車婉婉栽培兒子做小飛魚：練習才有進步
12:51 2024/10/07
星二代｜7歲仔名校水運會再奪獎牌　車婉婉栽培兒子做小飛魚：練習才有進步
車婉婉 星二代 爸媽心聲

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留