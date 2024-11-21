星二代｜車婉婉兒子考試時間撞正朗誦比賽　奔波陪囝囝趕兩場終奪第1名

▲ 車婉婉兒子BBQ奪得英文朗誦比賽第一名，叻仔！

【車婉婉/星二代/朗誦比賽冠軍/聖若瑟小學】車婉婉日前在台慶用自身經歷勉勵後輩，自言入行30年才首次主持一個節目，可見她一直沒有放棄，而她這份堅持亦成為兒子BBQ最好的身教。日前BBQ考試時間撞正朗誦比賽，由於時間太趕急，車婉婉本想放棄不帶兒子去比賽，掙扎後決定起早身陪兒子趕兩場，BBQ亦似媽媽般努力，最終勇奪第1名！

▲ BBQ奪得英文朗誦比賽第一名，叻仔！（IG圖片）

車婉婉兒子｜BBQ考試時間撞正朗誦比賽

入行32年的車婉婉，於兩年前開始獨自主持《中年好聲音》，下月便踏入51歲的她，在公在私都一直努力不懈，7年前以43歲高齡誕下兒子BBQ，並自稱是QMaMa，不時在社交網分享高齡日誌的親子樂，日前她又以「高齡日誌之QMaMa不放棄（長文）」為題，分享BBQ參加《第76屆香港學校朗誦節》英文朗誦比賽的經過。

她發文表示：「昨晚QMaMa彩排到凌晨1時多，返到屋企瞓到落床3時30，話說，BBQ先生今日最後一科考試，又咁啱撞正『朗誦比賽』，相距時間大約只有20分鐘……本來諗住咁急不如放棄，應該趕唔切……但係佢好比（俾）心機，練咗好耐，如果就咁放棄又好似好可惜⋯ 諗來諗去⋯好！QMaMa決定盡力為佢奔波一試。」

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車婉婉兒子｜車婉婉奔波陪兒子走兩場

經過一番掙扎後，車婉婉決定6時半起身先送BBQ回校考常識，再到比賽場地等候兒子，同時安排外傭姐姐在學校附近等候接BBQ到會場，她留言謂：「BBQ先生一放低支筆即刻由灣仔出發去觀塘『朗誦節』會場，時間真係啱啱好咋，QMaMa真係成額汗，好彩，安全準時到達，順利演出，仲得到第一名，真係喜出望外！其實，好似評審所講，今日所有小朋友都好叻叻，好有勇氣，演出非常成功，值得大家比（俾）多啲掌聲。」

車婉婉兒子｜BBQ奪朗誦比賽冠軍 車婉婉有感而發

兒子最終不但趕及比賽，更勇奪冠軍，令車婉婉有感而發：

分享呢個故事，因為原來我哋父母嘅決定，係可以有好大分別，就連我哋自己都不能想像⋯⋯選擇放棄，其實係最快、最容易，乜都唔洗搞，正！瞓多陣！反之要堅持，的確係有多好多問題、所謂「麻煩」要安排、要解決！終於，我選擇咗「麻煩」！

她又指這次經驗教導她，不要因為自己怕麻煩，而令小朋友失去可能是一次很寶貴的經驗，慶幸自己和兒子都沒有錯過，並表示：「BBQ先生，您做得好好呀！MaMa so proud of you（媽媽以你為榮）」最後更強調母親的決擇對可以令結果有很大分別 ，所以要為小朋友著想 。

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車婉婉兒子｜BBQ就讀傳統名牌男校

BBQ第一次奪得朗誦比賽獎項，非常叻仔！由於BBQ爸爸是外國人，所以車婉婉講過想兒子學好中文，因而為他報讀傳統名牌小學；他現時正就讀港島傳統名牌男校聖若瑟小學（St. Joseph's Primary School），是一所津貼小學，所以要按照政府的「小一入學統籌辦法」收生，學校採用英語教學，升中派位方面有直屬中學聖若瑟書院，是港島著名男校，今年出產超級狀元廖俊翔。

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