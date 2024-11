PolyU SPEED與英國諾桑比亞大學合辦三項學士課程  全方位培育環球商業管理人才

在經濟全球化的大趨勢下,環球市場面對各種挑戰和機遇,跨國企業求才若渴,大力招攬具備國際視野、創新思維和解難能力的人才,而背靠中國、面向國際的香港,更是這些企業「搶人才」的目標。有見及此,香港理工大學專業進修學院(PolyU SPEED)與英國Northumbria University(諾桑比亞大學,簡稱NU)合辦三項兩年兼讀制環球商業管理學士學位銜接課程:環球商業管理(榮譽)理學士課程、環球商業管理(榮譽)理學士(人力資源)課程、環球商業管理(榮譽)理學士(物流及供應鏈)課程,培育有志於相關領域發展的管理人員。課程獲國際權威機構國際商管學院促進協會(The Association to Advance Collegiate Schools of Business,簡稱AACSB)認證,廣受全球企業認可。

增加晉升機會 拓寬商界人脈

不少管理職位或專業領域均需具備特定的資格和專業知識,持續進修既可增加競爭力及晉升機會,包括掌握最新的行業知識和技能,更可認識來自不同背景及機構的管理人才,建立專業的人際網絡,有助未來的職涯發展。PolyU SPEED與NU合辦的三項兼讀制課程分為一般管理、人力資源、物流及供應鏈三大範疇,專為高級文憑或副學士學位持有人而設,亦適合持有其他學歷,並擁有豐富相關工作經驗的在職人士入讀,讓他們能在工餘時間持續進修,獲取NU頒授的榮譽學士學位。

▲ PolyU SPEED院長陳繼宇博士,MH,太平紳士(右)與課程總監黃嘉樂博士(左)

以論文、小組報告、簡報、網上測驗爲主要考核工具

PolyU SPEED院長陳繼宇博士,MH,太平紳士表示:「課程其中一個特點為不設考試,主要以論文、小組報告、簡報、網上測驗等作為考核工具,非常適合在職人士報讀,因為他們要同時兼顧工作、上課和考試着實不容易,亦照顧到一些擅長做功課或報告的學生,成績突出的同學更有機會獲頒獎學金或獲資助參加NU在英國紐卡素校園舉辦的夏季英語及文化遊學團,擴闊國際視野。而我們更為有意提升英語水平的學生,提供免費的英文寫作工作坊。此外,課程只需修讀兩年,比一般同類型學士學位課程為短,對於在職人士來說,可以更快獲得晉升所需的資歷。」

課程獲國際權威機構AACSB認證

課程亦為畢業生提供通向國際商業領域就業的機遇,NU紐卡斯爾商學院的商科與會計課程同獲以嚴格標準聞名的美國AACSB認證,而PolyU SPEED更是香港第一間獲AACSB認證的自資高等教育院校,雙方在課程設計、教學方法和評估標準等方面進行深入合作,以確保課程內容符合國際標準,並能夠滿足當前商業市場的需求。

課程總監黃嘉樂博士補充:「NU曾獲選為英國《Times Higher Education Awards》的《2022年度最佳大學》,以及英國Modern University of the Year 2025(The Times and The Sunday Times),現時在英國大學學府中排名第34位(Complete University Guide 2025),加上全球僅1%的商學院能夠獲得AACSB雙重認證,足見該校在商業與管理領域具有崇高的學術地位,畢業生取得NU學位,等同取得進入環球商業世界的通行證。」

▲ 物流及供應鏈課程畢業生戴毓榮

畢業生:善用物流及供應鏈課程所學,為公司節省成本

物流及供應鏈課程畢業生戴毓榮分享:「我中五畢業後便出來工作,之後讀了一個Advanced Diploma(高等文憑)課程,覺得不足,後來看到PolyU SPEED與NU合辦的學士學位銜接課程,與其他同類型課程相比,它修讀年期較短,學費也較相宜,為增長知識也好,為將來拓展職業生涯也好,我最終選擇了報讀物流及供應鏈課程。在學期間,我學習到多方面的商業知識及理論,並應用到自身工作崗位上,為公司改善了一些供應鏈的管理架構及程序,例如為不同工作部分尋找不同的供應商提供相關物資及服務,為公司節省了不少營運成本,這對公司來說也算是一個頗創新的做法。」

為了進一步提升學生的學術水平及實用技能,課程舉辦不同的講座,更會邀請NU的講師來港擔任主講嘉賓,另設資料搜集及研究工作坊,海外遊學團以及交流會等。

環球商業管理(榮譽)理學士(物流及供應鏈)課程統籌吳美蘭博士形容:「校方會因應學生的成績及面試表現,揀選合適者參加為期約12天的『英國語文及文化體驗暑期課程』。學生不但能在NU校園上課,還可以參觀英國歷史遺址,到訪著名機構,加深對英國歷史和文化的認識,提升英語水平。」

▲ 人力資源課程畢業生張婉怡

畢業生:轉行後發現學歷不足,決心修讀人力資源課程

人力資源課程畢業生張婉怡過去任職機艙服務員,因為疫情重創航空業的關係,繼而轉投數碼行銷行業,擔任主管助理,主要協助團隊的日常營運。「我沒有學位,只是高中畢業,有礙職場發展,於是便興起進修念頭。當時我搜集了不同院校的商業管理課程資料,發現NU在英國排名不錯,令我對課程的認受性充滿信心。課程評核不用考試,而是著重論文及小組匯報,大大加強我的慎思明辨能力,講師更為我的職涯發展路向給予很好的建議,並不只是教授知識。」

環球商業管理(榮譽)理學士(人力資源)課程統籌郭文龍博士認為:「優秀的商業管理人才應具備多方面的條件,以適應競爭激烈的市場環境,包括強大的分析和解決問題的能力,能夠快速評估市場變化並制定有效的策略,良好的溝通和人際交往技巧,有助與團隊成員和客戶建立良好關係,而更重要的是具備國際視野和文化敏感性,使他們能夠在全球化的商業環境中有效運作,推動公司的長遠發展。」

▲ 左起:環球商業管理(榮譽)理學士(物流及供應鏈)課程統籌吳美蘭博士、環球商業管理(榮譽)理學士(人力資源)課程統籌郭文龍博士、環球商業管理(榮譽)理學士課程統籌劉薇薇博士

▲ 畢業生馬鎮明

畢業生:管理知識有助處理跨國業務

畢業生馬鎮明主修一般管理,他曾任職國際探險郵輪公司亞洲分部的市場部經理,統籌越南、泰國、新加坡、印尼及菲律賓等亞洲地區的市場推廣工作。「課程最大收穫是從案例研究、小組討論及報告的學習過程中,提升了我的分析能力及多角度思維,尤其同學來自四面八方,具有不同背景,令我的眼界和思維也擴闊不少。我的日常工作亦要應付亞洲多個國家的市場,需要從政治、金融及經濟等多方面考量,選擇運用最適合的宣傳工具,吸引潛在客戶的注意力。」

環球商業管理(榮譽)理學士課程統籌劉薇薇博士亦分享:「大部分同學都是來自不同行業,他們可以根據個人的意願及發展路向,選擇報讀專修範疇的課程,例如人力資源或物流及供應鏈,假如是對一般商業管理有興趣,或有意轉行投身管理行業的,可以報讀並無專修範疇的環球商業管理(榮譽)理學士,為擔任經理或營運主管等職位做好準備。」

PolyU SPEED與NU在香港合辦學士課程已21年,至今培育逾5,700名畢業生。課程學生可申請由學生資助處提供的「擴展的免入息審查貸款計劃」,亦可以使用理大本部的包玉剛圖書館和理大專業及持續教育學院圖書館。

新一屆課程將於2025年2月入學,報名截止日期為2024年12月7日。立即報名:www.speed-polyu.edu.hk/tc/programme/overseas-ukunn。

參加網上課程講座後報讀課程 可獲豁免報名費



PolyU SPEED將舉辦網上課程講座,由課程統籌講解課程內容、特色及畢業後發展前景。詳情如下:

日期:2024年11月23日(星期六)

時間:下午2時至3時

形式:Microsoft Teams

立即登記: https://bit.ly/4hOefnP

(特約)