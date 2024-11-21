觀光巴士｜新「觀光城巴」揭幕　3款無限次乘搭套票180元起售

▲ 城巴今日（21日）推出全新旅遊品牌「觀光城巴」。（城巴提供）

城巴今日（21日）推出全新旅遊品牌「觀光城巴」，助力政府推動旅遊業發展及提振經濟。城巴新設手機應用程式向乘客解說香港故事，並推出全新「Citybus+」觀光套票，提供口岸及機場接駁市區服務，以及覆蓋香港島及九龍最多旅遊點的無限次乘車套票。

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3款「Citybus+」觀光套票，票價介乎180至400元，有效期分別是48及72小時，路線途經陸路口岸、迪士尼樂園或機場等本港各處，提供隨上隨下城巴及「觀光城巴」開篷巴士的旅遊體驗。「觀光城巴」開篷巴士即日起提供最頻密達8分鐘的班次。城巴為此投資逾3,000萬元擴展開篷巴士車隊及升級設備等。

揭幕儀式今早於尖沙咀海旁隆重舉行，獲文化體育及旅遊局局長楊潤雄、旅遊界立法會議員姚柏良擔任主禮嘉賓，同場有各政府部門及旅遊相關業界代表等。

城巴董事總經理李卓豪表示，城巴對行政長官於新一份《施政報告》中提出有關旅遊的措施深感鼓舞，特別是進一步吸引內地旅客入境方面，相信將為城巴帶來重大的商機。香港的公共交通系統屢獲評為世界第一，相信今日推出的「Citybus+」觀光套票，將進一步完善本港公共交通服務體驗，同時有助支持香港經濟復甦。

他續指，觀光城巴將成為「超級聯繫人」，為旅客提供全新角度欣賞香港。不僅將旅客、本地旅遊景點、餐飲和零售業界的各關鍵持份者連繫起來，並將與各界通力合作，為香港的經濟發揮最大協同效應。

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