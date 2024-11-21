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日本城優惠｜日本城全線88折$237入手20吋行李箱　滿$120再送$10優惠劵

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撰文： 王明芳

發布時間： 19 小時前

最後更新： 19 小時前

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熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

日本城全線88折優惠，買滿$120再送$10優惠劵。

【日本城優惠/88折/行李箱】年末減價季度開鑼！日本城正式啟動年度壓軸優惠活動，推出一系列折扣優惠。即日起至12月1日，全線日本城門市及網店購物均可享88折優惠，涵蓋多款商品，包括行李箱、家品、電器、傢俬、清潔產品、食品等。即睇詳情！

日本城88折優惠｜必買外遊裝備

日本城即日起至12月1日，凡於全線門市及網店購物均可享88折優惠，包括家居收納、傢俬、清潔用品、廚房用品、電器、食品飲料及聖誕裝飾等。此外，還有多款旅行用品適合一家大細去旅行，最抵之選有$237.5入手20寸行李箱，$20旅遊出行包、$86萬用旅行插頭等，均以優惠價發售。而促銷活動亮點在於多款貨品不僅享有88折優惠，部分精選產品更可享受折上折的特別優惠！

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日本城88折優惠｜買滿$120送$10優惠券

在促銷期間，凡88折後購物買滿$120，即送$10家品現金優惠券；買滿$680，即送御安堂金裝CS-4蟲草菌絲體膠囊60粒（價值$189），限量10,000盒（數量有限，送完即止）。除此之外，J Fun金會員更有獨家優惠，除88折優惠外，更可額外享5%現金回贈！

此外，於全線門市領取88折宣傳單張或下載J Fun APP，可憑宣傳單張或J Fun APP內的優惠券，以$5換購&JOY薯片系列，包括原味、燒烤味及酸忌廉洋蔥味3款口味。

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日本城88折優惠｜玩遊戲送奬品

優惠期間，日本城更於超過150間分店設有「眼明手快拍拍機」，拍中指定秒數即可獲得相對應的獎品。凡參與，更可獲送$10鮑魚現金券，獎品詳情如下：

  • 大獎：拍中8.80至8.89秒 即送$28現金優惠券1張
  • 二獎：拍中8.70至8.79秒/8.90秒至8.99秒 即送$8.8現金優惠券1張
  • 三獎：拍中任何其他秒數 即送農本方天然純萃飲（多種口味，隨機派發）

資料來源︰日本城

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