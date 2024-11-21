設多元獎學金鼓勵音樂發展　爵士小樂手入讀香港美國學校追尋夢想

愈來愈多入選擇入讀國際學校，除了期望盡早適應英語學習環境，以及通過IB（國際文憑）課程赴海外升讀大學外，也不乏以發展體藝專長為目標。小小年紀已隨同父親在多個音樂演出中演奏爵士風琴（JAZZ Organ）的何曉晴（Sylvia），今年8月由傳統小學轉往香港美國學校（American School Hong Kong，下稱ASHK），為未來在音樂路上不斷進步與實現夢想，踏上一段更適合自己的愉快學習旅程。

師承於父親，也是本地著名年青爵士風琴家、鋼琴及鍵琴手何灼熙，年僅11歲的Sylvia在爵士風琴演奏上已有一定造詣，3年前更與父親組成父女檔組合B3，走訪本港大小舞台之餘，更於今年初前往美國參與演出，並於去年參與才藝真人Show節目《演奏1 TAKE過》，以精彩表演令人留下深刻印象。

▲ 擅於演奏爵士樂的Sylvia認為，ASHK為學生提供專業的音樂培訓及支援，有助她實現音樂理想。圖為她早前參與學校在西九文化區的Jazz Fest演出。

英語學習環境 為留學打好基礎

提到入讀作為國際學校的ASHK，Sylvia稱，自小在傳統小學讀書，主要以中文授課，受父親薰陶而鍾情於爵士樂後，鎖定以美國一間音樂大學為未來升學目標，一方面有感ASHK兼具英語學習環境及IB課程，可為赴海外升學打好基礎；另一方面更是受到這所學校為音樂發展提供專業培訓及支援所吸引，促使她決心在完成小學五年級，即向ASHK提出入學申請。

「有爵士鼓手介紹我認識這所國際學校，最吸引我的是ASHK於不同年級也成立了多支爵士樂隊，讓學生有機會參與不同演出，相信對我在爵士樂方面繼續發展，將有很大助益。」Sylvia指出，經過參觀校園，期間有機會觀賞學生的音樂表演，由此感受到ASHK相當重視學生的多元音樂發展，以爵士樂為例，香港不是有太多學校設有相關課程以至成立樂隊，也甚少在本地學校看到如此高水平的音樂演出，由此更堅定她選擇這間國際學校的決心。

▲ 在本身是爵士樂手的父親薰陶及支持，Sylvia已積累豐富演出經驗，更獲得ASHK提供獎學金。

獲得獎學金 鼓勵實現音樂夢

擅長演奏爵士風琴的Sylvia喜獲ASHK提供與音樂相關的獎學金。她直言，這亦是一個重要的鼓勵，讓她更有信心在這所學校全面提升音樂知識與樂器演奏技巧，同時累積更多演出經驗，為實現音樂夢想踏出更重要的一步。「除了音樂演出外，ASHK更提供海外交流，如高年級的同學於今年獲安排到德國交流，讓我對此亦充滿期待。」

在音樂以外，Sylvia分享這三個月以來的學習體驗時表示，ASHK的整個校園環境及教學模式，皆跳出傳統學校的框框，令學習變得更靈活，加上推出很多團體活動，有助增進學生之間以至與老師建立更緊密的關係。「除了外籍老師以外，同學之中亦有來自不同國家及地區的學生，有助我快速適應英語學習環境。」她透露，暫時對未來的音樂發展未有詳細計劃，現階段將以升讀美國的音樂大學為目標，尤感欣喜是ASHK的音樂主任正正在這所大學畢業，令她對未來升學的信心大增。

提供美式教育 推動小班教學

ASHK校舍位於大埔，屬於一所非牟利的國際學校，涵蓋小學、初中及高中課程，為5至18歲的學生提供全面的一條龍美式教育。以美國標準課程（US Common Core）及新一代科學教育標準（NGSS）為基礎，為11、12年級學生修讀國際文憑大學預科課程（IB）做好準備的同時，亦提供不同程度的中文課程，學校同時提倡小班教學，每班師生比例最多1:12。

為讓學生及家長對學校有更深入的了解，ASHK將於12月5日舉行「校園導覽及課程簡介會」，請登入學校網站瀏覽詳情及進行預約。

ASHK校園導覽及課程簡介會資料：

日期：12月5日

時間：上午9時至10時半

網址：https://bit.ly/40NqvPq