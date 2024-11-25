健康「油」你選擇 營養師親教揀高油酸「護心油」

近年，大家非常重視健康飲食，不少人都開始追求少油少鹽的飲食模式，但註冊營養師陳國賓（Leslie）表示，油脂提供必需脂肪酸，是人體不能自行合成，需要靠食物攝取而來。因此，日常必須攝取適當的油脂，那麼如何選擇好油？Leslie建議，可選擇油酸含量高的植物油及食物，能有助降低壞膽固醇水平，提升心血管健康。

3大油酸益處 能促進心血管健康



Leslie指，油酸是一種奧米加9單元不飽和脂肪酸，廣泛存在於植物油中，特別是橄欖油、花生油、芥花籽油及葵花籽油等。他表示，這種脂肪酸的健康益處早在數十年前就已被科學家發現，特別是在地中海飲食中，油酸被認為是促進心血管健康的重要成分。根據研究顯示，油酸對心血管健康有顯着的保護作用，能有效降低壞膽固醇（LDL）並提升好膽固醇（HDL）水平，從而減少心臟病的風險。

3大油酸的益處︰

● 心血管健康︰油酸對心血管健康的影響已獲得多項研究的支持。美國食品藥物管理局（FDA）認同，每日攝入1.5湯匙油酸，可以降低冠心病風險。另外，油酸還具抗炎效用，有助於減少血液凝固的機會，進一步預防血管阻塞。

● 抗炎與抗氧化︰隨着都市生活的壓力增加，細胞氧化壓力與細胞發炎已成為現代人健康的其中威脅。油酸在抗氧化和抗炎方面的作用日益受到重視。研究顯示，油酸能幫助減少細胞氧化壓力，抑制免疫系統的發炎因子，延緩炎症的出現，對於維持整體健康至關重要。

● 體重管理︰近年來的研究表明，油酸在體重管理方面也具有積極作用。油酸能降低空腹感，從而減少食慾，幫助控制體重。此外，油酸更易被人體新陳代謝降解，釋出熱量，減少過量脂肪在身體積聚。

超越橄欖油的健康植物油 適合各種烹調方式



根據資料顯示，橄欖油的脂肪酸成分當中高於70%屬油酸，但Leslie表示，不是每個人都喜愛橄欖油的味道，而橄欖油的低煙點特性令到烹煮時產生較多油煙，為了滿足喜愛不同食油口味人士，以及不同的烹調需要，市面上亦有一些含油酸成分的植物性煮食油，例如芥花籽油及花生油等，同樣具備橄欖油含高油酸的健康好處。

刀嘜全新臻品健康油酸濃香花生油 為餐桌增添健康美味



最近，刀嘜全新推出臻品健康油酸濃香花生油，絕對是健康「油」的不二之選。這款花生油的香味比一般花生油更濃郁，色澤金黃醇香，並且每15毫升便含有9.5克的單元不飽和脂肪酸（油酸），其健康油酸含量可媲美橄欖油，有助降低壞膽固醇，提高好膽固醇，特別適合關注心臟健康及膽固醇人士食用。含高油酸的花生油穩定性較高，不但可以在較高的烹調溫度下使用，開封後亦不容易氧化變味。這款花生油適合家庭日常烹調，無論是煎、炒、煮，還是作為沙律油，都能充分發揮其健康優勢。無論是家庭聚餐還是日常烹調，刀嘜的花生油都能為你的餐桌增添健康與美味。

（特約）