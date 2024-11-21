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李嘉誠再現身︱談投資教育原因　李嘉誠：掌未來發展理念、擁應變能力【附視頻及全文】

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 19 小時前

最後更新： 12 小時前

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李嘉誠再度現身，以視頻方式談自己為何投資教育。

【李嘉誠 / 潮汕 / 汕頭大學】港澳辦動員本港工商界、企業家以實際行動愛國護港。本周二，長和系創辦人兼資深顧問李嘉誠突然現身，透過視像談對本港經濟的看法。同日，李嘉誠亦以視頻方式，出現在汕頭「兩大盛會」，談自己為何投資教育。另外，又呼籲鄉親響應國家主席習近平的號召，共同推動潮汕高質量發展。【即睇李嘉誠視頻致辭

第二十二屆國際潮團聯誼年會、第十屆世界潮商大會本周二在汕頭開幕，雲集來自全球266個潮屬社團、商會的代表。現場播放了李嘉誠的祝賀視頻。他說，自己一直深信，要能掌握未來發展的理念和有應變自如的能力，投資教育是核心關鍵，「這是我自1981年捐建汕頭大學以來，從沒有改變的信念。」

醫療科技︱李嘉誠驚喜現身　歎香港經濟面臨的挑戰非靠簡單投入就會成功

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李嘉誠再現身︱籲鄉親共同推動潮汕高質量發展

李嘉誠又提及習近平2020年親臨潮汕時鼓勵大家堅持大膽創新，奮發進取，以更大魄力、在更高起點上推進改革開放；形容潮汕政府領導努力為人民謀福祉，他呼籲鄉親也有相同的決心和責任感，共同推動潮汕高質量發展。

【李嘉誠致辭全文如下】

各位鄉親、各位朋友：

大家好！

世人都認為，務實、肯幹、頭腦靈活、敢於探索，是潮州人的基因。我作為潮州人，對潮汕地區的歷史、鄉情素養都感到自豪。代代耕耘的積累，點點都值得珍惜。我一直深信，要能掌握未來發展的理念和有應變自如的能力，投資教育是核心關鍵，這是我自1981年捐建汕頭大學以來，從沒有改變的信念。

2020年習近平主席親臨潮汕，鼓勵大家「堅持大膽創新、奮發進取，以更大魄力、在更高起點上推進改革開放。」潮汕政府的領導也努力為人民謀求福祉。各位親愛的鄉親，希望大家也有相同的決心和責任感，共同推動潮汕高質量發展。在這裡，祝願潮汕未來發展更上高峰，經濟創出佳績，人民生活更安穩、更愉快。

再次祝賀「兩大盛會」圓滿成功！

多謝！多謝！

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