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教評專欄｜裘錦秋中學(屯門)考試加油站　以愛勉勵學生努力前行

升學教育

發布時間： 2024/11/22 10:00

最後更新： 15 小時前

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裘錦秋中學（屯門）在考試前設「考試加油站」，增強同學信心，長遠達至學習的決心與恒心。

對學習的重視從學生的日常可見一斑，無論是繳交課業或回校的準時等，在在反應他們不斷地追求更好的表現，期望不斷突破自己。新的學年這種求變求好的心更為明顯，扶持和鼓勵就是學生繼續堅持的力量。

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踏進10月，回顧學生於9月的表現，實在令人欣慰。努力是需要通過具體的身體力行展現出來，而非言語上的誇誇其談。學務獎勵小組的第一回合驚喜是扭蛋獎勵，能於繳交功課達95%或以上的同學皆有一次或以上的機會扭扭蛋，同時獎勵準時回校的同學。獎品除實用的文具用品外，亦包括學生最愛的某些食店的餐券以及有趣的小禮物。獎品的價值並不高，重要的是打動學生的心，令他們感受到個人的努力是得到認同和肯定的。

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11月是第一學期的考試，伴隨對考試的努力就是忐忑不安，這從與學生平日的言談中得知。學務獎勵小組的第二回合就是希望在考試前為他們打打氣，稱之為「考試加油站」。學習從信心開始，需要決心和恒心，但任何的學習不會於短期內有明顯的改變，尤其是主科的表現。希望學生首先對個人有信心，從而具決心學習，難以持久做到的是對學習的恒心，但老師的同行和鼓勵，加上小心思，我相信學生對學習的恒心定能日漸培育。

這次的獎勵從一張漂亮的小咭片開始，獎勵內容包括樂於助人、力求上進和待人有禮三方面，朝向品學兼備的目標。或許努力暫未能在成績展現，但只要態度認真，加上平日待人接物具良好修養，就可以取得老師的簽名。上述的三個條件是老師皆認同的條件，故準則一致，簽署時並沒有太多的放寬空間。周會堂，學生齊集於有蓋操場裏，耳邊響起的是不停的笑聲和叫聲，不停地對著禮物發出激動的聲音，隊伍幸好仍是魚貫地排列著。拿著禮物跑到老師身邊，笑著分享或展示，師生情誼包圍其中。希望你們一直在愛的陪伴下努力前行，做更好的自己！

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撰文 : 陳月平校長 裘錦秋中學（屯門）

欄名 : 教評經脈

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