移民加拿大｜加國未來3年削移民配額　港媽憂不獲永居腦癇兒無藥食：要返港睇醫生

▲ 有移民加拿大的港媽憂心一旦永居權不獲批，會令患有腦癇症孩子無藥食。

【移民加拿大】加拿大移民部早前宣佈未來3年削減移民數字，配額減少，令不少正等待永居簽證的移加港人憂心忡忡。一名移加多年的港人YouTuber就訪問了兩名等待永居權的港人，其中一名受訪港媽透露孩子需要長期服藥，她擔心到期前未能獲得永居權，會影響孩子獲得醫療協助的機會。

移民加拿大｜加國政府未來3年削移民配額

早在2021年，加拿大移民政策提出了「加拿大救生艇計劃」，讓港人可以透過Stream A和Stream B兩個分別為讀書和工作的移民加拿大途徑，從而取得加拿大永久居留權。但今年10月加拿大政府變更移民政策，準備削減移民配額，從2025年的1萬人配額減到2027年的4,300個配額。

雖然政府強調，港人的「救生艇」計劃不受影響，但近期經由「救生艇」計劃申請永久居民的所需時間大幅增加，目前此類申請審批需時約11個月，較今年4月的6個半月為多，所以令移加港人人心惶惶。

▲ 今年10月加拿大政府變更移民政策，準備削減移民配額，從2025年的1萬人配額減到2027年的4,300個配額。（iStock圖片）

移民加拿大｜移加港人集結向當地議員申訴

就著新移民政策改動，一批仍等待永居簽證的移加港人日前集體向當地議員申訴。一直有拍片提供移加及當地政策資訊的YouTube頻道「住加男人」主持人Sam，當日便在現場訪問了2名申訴的港人，希望讓大家更了解他們正面對的困境。

移民加拿大｜孩子腦癇症怕未批永居會「無藥食」

其中一名受訪港媽表示，簽證到期日雖仍有大半年，但她卻極之憂心，因她育有一名患有腦癇症的小朋友，需要長期覆診及每日吃藥，而兒子吃的藥物要由腦科醫生開出，未必可以在坊間的藥房買到，如果明年7月移民部仍未批出永居權，那麼孩子便可能「無藥食」，

一停藥就會抽筋，俗稱發羊吊，如果佢一停咗藥，對佢嚟講都好危險。

當被問到如果離逗留限期越近，但仍未獲得永居權要怎麼辦，港媽指出，讀書方面仍可以繳交「international fee」（國際學生身份交較高昂的學費），但是她形容兒子食藥方面「真係搞唔掂」，

最差情況是回香港睇腦科醫生。

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移民加拿大｜港爸怕被遞解出境：買咗車同樓無可能走

而另一名受訪港爸指出，在上年12月為一家四口入紙申請永久居民權，而他早前申請的延長工作簽證在明年2月便會到期，距今只剩下3個月時間，非常緊迫，他害怕公司看到文件知悉他快要到期，便會將其解僱，

我無可能走，我住喺度3年，屋又買咗車又買咗。最重要係小朋友的教育，無可能返去香港的教育，因為脫離咁耐，唔可能跟返香港嘅程度。

港爸坦言害怕到時會被遞解出境，雖然有人建議屆時可以visitor（訪客）身份留下，但是他指出訪客並不可以在加拿大工作，對於要養育一家四口的港爸來說，是非常嚴峻的問題。

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移民加拿大｜網友建議另覓去路：有BNO嘅過嚟英國

影片一出，立即掀起網民熱烈討論，支持移加港人及支持移民部決策的雙方爭持不下。有人建議該批港人可以團結起來，「我建議因加拿大改政策被受影響的香港人，成立一個Alliance 組織，合資聘請兩三位律師，聯合向加拿大政府申訴，每位香港人的情況不同，Alliance組織在所有過程記錄下來，直到每個案settle。在北美的文化，要走法律流程。」更有網友認為如果真不被批永居權，也有其他選擇，「離曬譜！如果佢早講，可能好多人選擇去英國。」

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移民加拿大｜網民怪責港媽思慮不周連累小朋友

不過也有人對於受訪的港媽的情況不表同情，「其實小朋友要長期食藥控制病情，就不應去移民，大家都知加拿大醫療好廢，就算有錢都不能自主去找醫生買藥，移民前應審慎考慮是否適合，同時點解唔預先仔細去做research（資料搜集）有關醫療問題，唔係大人話想移民就盲目去移！」

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