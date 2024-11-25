透過創意與團隊合作 #CCCCCc Se/ect分享在現今營商環境如何成就可持續發展 

在這個瞬息萬變的時尚界，持續推動創新與永續發展已成為業界的共識。年度亞洲時裝盛事時尚高峰（香港）2024「推動永續時尚業務」由製衣業訓練局（CITA）主辦及文創產業發展處資助，作為香港時裝薈的節目之一。香港時裝薈由香港特別行政區政府舉辦。活動將於11月26日至28日隆重舉行，旨在引入更多可持續時尚的思維與實踐。這次我們專訪到#CCCCCc Se/ect的商務發展總監Stephen Yeung和公關總監Ken So，聊聊他們如何透過本地設計師的合作和創意文化推廣，打造出享有本地特色的品牌故事。

Ken與Stephen形容，建立品牌的過程，如同摸著石過河，用了兩個月尋找有共同意念的設計師合作，希望可幫助設計師擁有實體空間出售產品，達到雙贏。

創立之初 摸索與合作

在訪談開始時，Stephen提到他們的創業初期面臨著不少挑戰。「開店初期，人手有限，我們如摸石過河般，慢慢建立我們的品牌，更用了兩個月的時間尋找有共同意念的設計師合作，希望可以幫助設計師擁有實體空間出售產品，達到雙贏。」直至三年後的今天開始上了軌道，我們開始招聘售貨員，不過當中管理店舖的營業時間、顧客服務和售後服務等又是另一種挑戰，需要學懂如何與員工溝通。

而與本地設計師的合作是他們的核心理念之一，「我們會與不同的設計師合作，將他們的產品寄賣在店內，並提供品牌包裝和活動宣傳，讓更多人認識他們的設計故事。」當中成本都是初創公司最大的挑戰。「由租金至成本的壓力，都是本地品牌的一個最大挑戰，我們是以香港製造為賣點，所以要突圍而出，與世界品牌競爭，我們就開始希望每件產品都有它的故事，以創意作為產品的包裝，作為創意營商策略，賜予產品生命力。

Ken補充道：「我們的品牌有六個C，其中包括Creative、Couture和Collaboration等。這些元素反映了我們希望打造的多元化店舖，讓每位顧客都能找到他們喜愛的商品，猶如一間本地創意的超級市場，希望每個進店的客人都一定買到心頭好。」

這種創新的營商模式不僅讓他們的店舖充滿活力，也使得各種設計能夠在有限的空間內共存、發展。這種共享空間的概念，確實讓他們的品牌在本地市場中獨樹一幟。

勇於應對挑戰 從困難中學習

在疫情期間創立的#CCCCCc Se/ECT，面臨著各種挑戰，尤其是人手不足的問題。「我們的品牌是在疫情期間建立的，當時人手短缺，甚至有時候合夥人也會親自看店。」Stephen回顧過去的艱辛，頗有感慨。「不過，這段時間也是我們學習和成長的好機會。」

Ken則強調了與設計師溝通的重要性。「與不同設計師合作的過程中，我們學會了如何理解他們的概念，並把這些概念展示出來，這對於我們的營運至關重要。」

▲ 不同店鋪在設計上各具特色，圖為採用懷舊霓虹燈裝飾的#CCCCCc Se/ect山頂分店。

創意與情感消費的結合

在談到產品的選擇時，Stephen指出他們的產品並非必需品，而是一種情感消費。「我們的營銷策略以歡樂為主導，這促使消費者在選擇禮物時，能夠感受到情感的價值。」他們的店舖設計也十分獨特，Ken提到：「每間店都有其故事，例如我們位於山頂的店舖，裝修風格帶有香港懷舊的霓虹燈裝飾，而學生區的店舖則以色彩繽紛的Y2K主題為主。」這樣的設計不僅吸引不同的消費群體，也讓每位顧客在選購的過程中感受到探索樂趣。

▲ 以香港錢幣作靈感設計的個性化戒指，展現獨特的創意色彩。

永續發展的未來願景

Stephen和Ken的終極願景是將他們的品牌打造成知名香港手信及本地禮品店。他們期望顧客一提到香港手信，就會聯想到他們的品牌。「我們希望把香港製造的產品推向世界，並協助每個地方都能延伸我們的意念，造出屬於自己國家的本土特色禮品。」Ken表示，這樣的願景不僅能夠促進本地經濟，也能讓創意文化得以持續發展。

在於11月26日舉行的時尚高峰（香港）2024國際高峰會上，Stephen和Ken以「夢想成真（Dreams Become Reality）」為題，分享如何在當今社會實現企業的可持續發展。「我們希望幫助有潛力的年輕創業者，讓他們更了解創業的挑戰，例如如何找到合適客戶，如何定價，以及如何展示產品等零售創業經驗，令有創業夢想的年輕人不會走更多冤枉路。」Stephen說道。

創意無價 從競爭中突圍

#CCCCCc Se/ECT的成功可以說是逆市初創的奇葩，當中人才培訓、團隊領導、發揮想像力創意及在香港經濟轉變中把握機會，不斷推動自身品牌的可持續發展，都讓他們在逆境中找到生存之道。Stephen和Ken的故事告訴我們，創意不僅是設計的靈魂，更是企業成功的關鍵。他們的經驗也提醒我們，面對挑戰時，唯有不斷學習與創新，才能在競爭激烈的市場中立足。

有意了解更多本地時裝界及創意產業的永續發展故事，立即登記11月26日時尚高峰（香港）2024國際高峰會：

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（特約）