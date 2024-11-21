香港通脹｜香港10月份整體消費物價按年上升1.4%　港府：通脹維持輕微水平

【通脹／統計處】政府統計處今（21日）公布2024年10月份的綜合消費物價指數。10月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.4%，較2024年9月份的相應升幅（2.2%）為低。而2024年10月份的升幅較低，主要是由於去年第三季（即7至9月）寬減差餉及寬免公共房屋額外租金所帶來的低基數效應在這月份已不存在。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在10月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.2%，較2024年9月份（0.9%）為高。2024年10月份的升幅擴大，主要是由於公共房屋租金上調所致。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2024年10月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，而截至2024年9月止的三個月的相應升幅為0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在10月份的按年升幅分別為1.6%、1.3%及1.2%，而9月份的相應升幅分別為2.9%、2.0%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2024年10月份的按年升幅分別為1.5%、1.1%及1.1%，在9月份的升幅則分別為0.9%、0.9%及1.0%。

煙酒按年升幅最大 能源價格跌幅進一步收窄



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在10月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升21.8%）、電力、燃氣及水（上升8.5%）、雜項服務（上升1.9%）、外出用膳及外賣（上升1.7%）、雜項物品（上升1.6%）、交通（上升1.6%），以及住屋（上升1.0%）。



另一方面，綜合消費物價指數在2024年10月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌1.4%）、耐用物品（下跌0.7%），以及基本食品（下跌0.5%）。



政府發言人表示，

十月基本消費物價通脹維持在輕微水平。食品價格繼續錄得輕微的按年升幅，能源相關項目價格的跌幅則進一步收窄。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

他也提到，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地成本或會隨着香港經濟繼續增長而有一些輕微上升壓力。外圍價格壓力應會進一步緩和，儘管來自外圍環境的不確定性仍然存在。政府會繼續留意情況。

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