  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:56

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港通脹｜香港10月份整體消費物價按年上升1.4%　港府：通脹維持輕微水平

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 19 小時前

最後更新： 19 小時前

分享：

分享：

熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【通脹／統計處】政府統計處今（21日）公布2024年10月份的綜合消費物價指數。10月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.4%，較2024年9月份的相應升幅（2.2%）為低。而2024年10月份的升幅較低，主要是由於去年第三季（即7至9月）寬減差餉及寬免公共房屋額外租金所帶來的低基數效應在這月份已不存在。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在10月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.2%，較2024年9月份（0.9%）為高。2024年10月份的升幅擴大，主要是由於公共房屋租金上調所致。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2024年10月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，而截至2024年9月止的三個月的相應升幅為0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在10月份的按年升幅分別為1.6%、1.3%及1.2%，而9月份的相應升幅分別為2.9%、2.0%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2024年10月份的按年升幅分別為1.5%、1.1%及1.1%，在9月份的升幅則分別為0.9%、0.9%及1.0%。

煙酒按年升幅最大　能源價格跌幅進一步收窄

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在10月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升21.8%）、電力、燃氣及水（上升8.5%）、雜項服務（上升1.9%）、外出用膳及外賣（上升1.7%）、雜項物品（上升1.6%）、交通（上升1.6%），以及住屋（上升1.0%）。

另一方面，綜合消費物價指數在2024年10月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌1.4%）、耐用物品（下跌0.7%），以及基本食品（下跌0.5%）。

政府發言人表示，

十月基本消費物價通脹維持在輕微水平。食品價格繼續錄得輕微的按年升幅，能源相關項目價格的跌幅則進一步收窄。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

他也提到，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地成本或會隨着香港經濟繼續增長而有一些輕微上升壓力。外圍價格壓力應會進一步緩和，儘管來自外圍環境的不確定性仍然存在。政府會繼續留意情況。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜大新銀行營商理財 助中小企省成本增靈活度

相關文章

網絡安全｜「香港企業網絡保安準備指數」回升5.8點　惟員工資安意識仍低
11:19 2024/11/21
網絡安全｜「香港企業網絡保安準備指數」回升5.8點　惟員工資安意識仍低
巴士加價｜城巴申請加價9.5%增幅最大　指票價滯後致蝕足6年　否認經營不善
12:49 2024/11/21
巴士加價｜城巴申請加價9.5%增幅最大　指票價滯後致蝕足6年　否認經營不善
香港經濟｜盛智文：香港克服疫情挑戰　經濟活動正逐步回暖
17:04 2024/11/19
香港經濟｜盛智文：香港克服疫情挑戰　經濟活動正逐步回暖

你可能感興趣

網絡安全｜「香港企業網絡保安準備指數」回升5.8點　惟員工資安意識仍低
11:19 2024/11/21
網絡安全｜「香港企業網絡保安準備指數」回升5.8點　惟員工資安意識仍低
巴士加價｜城巴申請加價9.5%增幅最大　指票價滯後致蝕足6年　否認經營不善
12:49 2024/11/21
巴士加價｜城巴申請加價9.5%增幅最大　指票價滯後致蝕足6年　否認經營不善
香港經濟｜盛智文：香港克服疫情挑戰　經濟活動正逐步回暖
17:04 2024/11/19
香港經濟｜盛智文：香港克服疫情挑戰　經濟活動正逐步回暖
指數 外滙 商品 人口 經濟衰退 就業 香港物業 經濟數據表現 綜合消費物價指數 政府統計處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留