與天地對話丨姜皓文12歲喪母擔起照顧弟妹責任　黑哥曾怨恨生父： 嬲完就算

▲ 姜皓文在《與天地對話》憶往事掉下男兒淚。

TVB台慶節目《與天地對話》本周首位登場嘉賓是姜皓文（黑哥），他在節目中踏足全球最貧窮國家之一、位於阿拉伯半島最南端的沙漠地帶—南也門。

首集導賞篇已揭黑哥對搭飛機有恐懼，直言超過8小時機程已是極限，如今經過一日半、轉足三程飛機才抵達目的地，對黑哥可謂大挑戰。

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▲ 原來黑哥對搭飛機有恐懼。

與天地對話丨遊覽希巴姆古城

昨晚（11月20日）及今晚（11月21日）播出的《與天地對話》第2和第3集，黑哥試拖騾仔登上100米高巨型岩石上的廢置村落，又逛遊牧民族市集，體驗貝都因人放駱駝工作，更做「鏟屎官」執駱駝糞便做有機燃料。

黑哥除拜訪當地人居住的地方之餘，亦會參觀養蜂場試食新鮮蜂蜜，及遊覽世上最早垂直建築之一的希巴姆古城，現已被聯合國教科文組織列為世界遺產名錄。

▲ 《與天地對話》

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與天地對話丨黑仔曾想尋回生父

節目最大特色為與天地展開靈性對話，黑哥對於「你會怎樣面對逆境？」、「堅持可突破逆境？」、「逆境是踏腳石還是絆腳石？」等主題，進行深度探討。

未曾見過生父的黑哥，由母親及養父照顧成長，他透露曾跟養父姓曾和姓鍾；母親於其12歲時病逝，從小已需要擔起父母角色，因乏力照顧弟妹，最終自己及弟妹也要住進兒童院及寄宿學校。

說起家人，「鐵漢」黑哥感觸落下男兒淚，一度要cut機冷靜情緒：「有啲心痛幾個細佬妹，我算最齊整，同爸爸（養父）、媽媽一齊長大、開心過，係細佬妹冇⋯」他自覺沒有家庭緣，坦言小時候想過尋回生父，亦有嬲過對方：「知道有件咁嘅事咪算囉，嬲完就算啦。」

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與天地對話丨逆境領會堅持態度

除了家人，黑哥還大談近40年的演藝生涯，從跑龍套、節目主持至影壇中流砥柱，他領會到面對逆境的態度，就是堅持。

黑哥直言曾經有位「阿哥」，指他的演藝事業已緣盡，建議他倒不如專心向烹飪方面發展：「聽到（個心）好揦架，揦到不得了！」其後因一次拍攝遇上前輩谷峰，對方的一句話讓黑哥堅持下去，「實到你嘅，唔好轉行呀，身邊人走晒咪輪到你囉，頂住呀！」

結果，被指輸在起跑線的黑哥，憑著熱愛演戲的堅持，終在第37屆香港電影金像獎奪得最佳男配角殊榮。

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