  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:56

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

與天地對話丨姜皓文12歲喪母擔起照顧弟妹責任　黑哥曾怨恨生父： 嬲完就算

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 19 小時前

分享：

分享：

熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

姜皓文在《與天地對話》憶往事掉下男兒淚。

TVB台慶節目《與天地對話》本周首位登場嘉賓是姜皓文（黑哥），他在節目中踏足全球最貧窮國家之一、位於阿拉伯半島最南端的沙漠地帶—南也門。

首集導賞篇已揭黑哥對搭飛機有恐懼，直言超過8小時機程已是極限，如今經過一日半、轉足三程飛機才抵達目的地，對黑哥可謂大挑戰。

姜皓文蒙眼跑步　體驗視障人士參與運動感受

原來黑哥對搭飛機有恐懼。

與天地對話丨遊覽希巴姆古城

昨晚（11月20日）及今晚（11月21日）播出的《與天地對話》第2和第3集，黑哥試拖騾仔登上100米高巨型岩石上的廢置村落，又逛遊牧民族市集，體驗貝都因人放駱駝工作，更做「鏟屎官」執駱駝糞便做有機燃料。

黑哥除拜訪當地人居住的地方之餘，亦會參觀養蜂場試食新鮮蜂蜜，及遊覽世上最早垂直建築之一的希巴姆古城，現已被聯合國教科文組織列為世界遺產名錄。

《與天地對話》

TVB台慶丨黎芷珊缺席TVB台慶　曾志偉首回應腰斬《戰場上》：要注重社會反應

與天地對話丨黑仔曾想尋回生父

節目最大特色為與天地展開靈性對話，黑哥對於「你會怎樣面對逆境？」、「堅持可突破逆境？」、「逆境是踏腳石還是絆腳石？」等主題，進行深度探討。

未曾見過生父的黑哥，由母親及養父照顧成長，他透露曾跟養父姓曾和姓鍾；母親於其12歲時病逝，從小已需要擔起父母角色，因乏力照顧弟妹，最終自己及弟妹也要住進兒童院及寄宿學校。

說起家人，「鐵漢」黑哥感觸落下男兒淚，一度要cut機冷靜情緒：「有啲心痛幾個細佬妹，我算最齊整，同爸爸（養父）、媽媽一齊長大、開心過，係細佬妹冇⋯」他自覺沒有家庭緣，坦言小時候想過尋回生父，亦有嬲過對方：「知道有件咁嘅事咪算囉，嬲完就算啦。」

點擊圖片放大
+7
+6

與天地對話丨逆境領會堅持態度

除了家人，黑哥還大談近40年的演藝生涯，從跑龍套、節目主持至影壇中流砥柱，他領會到面對逆境的態度，就是堅持。

黑哥直言曾經有位「阿哥」，指他的演藝事業已緣盡，建議他倒不如專心向烹飪方面發展：「聽到（個心）好揦架，揦到不得了！」其後因一次拍攝遇上前輩谷峰，對方的一句話讓黑哥堅持下去，「實到你嘅，唔好轉行呀，身邊人走晒咪輪到你囉，頂住呀！」

結果，被指輸在起跑線的黑哥，憑著熱愛演戲的堅持，終在第37屆香港電影金像獎奪得最佳男配角殊榮。

金手指丨姜皓文監倉談判戲改頭換面　感激劉德華莊文強幫忙入戲

姜皓文獲選十大健美名人　黑仔全靠發哥鼓勵做運動改善哮喘問題

【豪遊咖啡】姜皓文公開飲食餐單　黑仔自爆每次開工黑啡當水飲

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
音樂世家｜感激父母無私付出成就音樂夢　小提琴家延續精神教出女拔高材生

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

一條麻甩在汕頭丨王祖藍新節目頂替黎芷珊《戰場上》　汕頭品嚐生醃海鮮特色咖啡
16:06 2024/11/11
一條麻甩在汕頭丨王祖藍新節目頂替黎芷珊《戰場上》　汕頭品嚐生醃海鮮特色咖啡
【極度俏郎君】姜皓文結劇緣對ERROR改觀　保錡被肥仔爆料叫宣萱「照顧」【有片】
20:02 2023/04/10
【極度俏郎君】姜皓文結劇緣對ERROR改觀　保錡被肥仔爆料叫宣萱「照顧」【有片】
TVB台慶丨黎芷珊缺席TVB台慶　曾志偉首回應腰斬《戰場上》：要注重社會反應
10:00 2024/11/20
TVB台慶丨黎芷珊缺席TVB台慶　曾志偉首回應腰斬《戰場上》：要注重社會反應

你可能感興趣

一條麻甩在汕頭丨王祖藍新節目頂替黎芷珊《戰場上》　汕頭品嚐生醃海鮮特色咖啡
16:06 2024/11/11
一條麻甩在汕頭丨王祖藍新節目頂替黎芷珊《戰場上》　汕頭品嚐生醃海鮮特色咖啡
【極度俏郎君】姜皓文結劇緣對ERROR改觀　保錡被肥仔爆料叫宣萱「照顧」【有片】
20:02 2023/04/10
【極度俏郎君】姜皓文結劇緣對ERROR改觀　保錡被肥仔爆料叫宣萱「照顧」【有片】
TVB台慶丨黎芷珊缺席TVB台慶　曾志偉首回應腰斬《戰場上》：要注重社會反應
10:00 2024/11/20
TVB台慶丨黎芷珊缺席TVB台慶　曾志偉首回應腰斬《戰場上》：要注重社會反應
姜皓文 娛樂人物職業 演員 香港電影金像獎 電影 家庭關係 綜藝節目 TVB

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留