  • 23°C
香港時間：20241125日 (一) 22:58

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

【夏文汐／凍齡／陳百祥】80年代曾被封為「性感女神」的夏文汐踏入59歲生日，其圈中好友陳百祥早前偕妻子黃杏秀（秀姑），以及其他友人專程為夏文汐慶祝，並大讚她保養得宜，是「永恆妙齡少女」。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜營養師拆解4大糖尿病飲食重點

陳百祥（阿叻）早前於社交平台分享生日飯局影片，席間身材皮膚依舊苗條白皙的夏文汐，身穿一身黃色的中式衣服非常開心，更公然當著黃杏秀面前，對阿叻說笑問起可否當他的小三或二奶。阿叻隨即望向秀姑扮作無奈回應:

我老婆在此，她不會答應！

飯局中，阿叻又多次大讚夏文汐保養得宜:

我沒想到當年(40年前)一個妙齡少女，到今天還是妙齡少女，依然保持到她的魅力。

點擊圖片放大
+5
+4

女星保養丨夏文汐凍齡4招

事實上，夏文汐過去受訪時，便曾大方分享其凍齡招數。她指自己其實沒怎麼特別保養，但因為很懶，不像別人每天要敷面膜，她只是塗一些保養品，不過卻十分注重飲食。她指自己不會多吃太多上火的東西，除了適量運動，亦會經常保持樂觀。

我在國外的時候每天都要吃一大盆生菜沙律，這已經變成了習慣，不吃會不舒服，還有就是飲牛奶。我也不是特別多做運動，最多是跑步和做瑜珈。還有一樣東西很重要就是心態，每天保持開心別整天苦瓜臉。就是這樣，我真沒有特別保養。

點擊圖片放大
+7
+6

凍齡女星丨80年代憑《烈火青春》一炮而紅

其實夏文汐年輕時予人形象敢愛敢恨、作風大膽，雖然她身材不算很豐滿，但有不羈的性感魅力，1982年憑演處女作《烈火青春》一炮而紅，此片被視為香港電影新浪潮重要作品之一，她在戲內與湯鎮業電車演的激烈親熱場面，當時引起哄動。1984年，她在方令正執導演的《唐朝豪放女》內，有連場大膽演出，同時畫面不乏藝術美感，奠定夏文汐80年代性感女神地位。

凍齡女星丨育有3女屢傳婚變

夏文汐80年代末突然急流湧退，與商人黃冠博拍拖2個月即閃婚，婚後移民到美國生活暫別幕前，並育有三名女兒。可是在2008年，夏文汐婚姻卻傳出現問題，她亦在2010年返港復出演電影《出軌的女人》。及至2017年，參演TVB劇《逆緣》，並與黎諾㦤的角色展忘年戀。

夏文汐一直沒承認離婚，可是在去年跟上海小鮮肉傳緋聞。現在，夏文汐公開稱「我的真命天子會出現。」似乎意有所指。

相關文章:

不老女神︱44歲蔡依林曬火辣泳裝照零贅肉凍齡如少女 4招保養秘訣大公開

運動健身｜64歲美魔女外貌極凍齡 晨跑9公里愛滑浪瑜珈：盼做到90歲

凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋 細女盡得真傳參加選美

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【不老女神】50歲李冰冰慶祝生日少女感十足　5招凍齡秘訣大公開
14:16 2023/03/02
【不老女神】50歲李冰冰慶祝生日少女感十足　5招凍齡秘訣大公開
凍齡女神丨57歲超級美魔女吳婉芳素顏狀態曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做
15:05 2024/11/01
凍齡女神丨57歲超級美魔女吳婉芳素顏狀態曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做
凍齡女神｜「大馬女神」林明禎三弟結婚全家高顔值力證超強基因　58歲凍齡媽媽旗袍look成焦點
18:38 2024/06/11
凍齡女神｜「大馬女神」林明禎三弟結婚全家高顔值力證超強基因　58歲凍齡媽媽旗袍look成焦點

你可能感興趣

【不老女神】50歲李冰冰慶祝生日少女感十足　5招凍齡秘訣大公開
14:16 2023/03/02
【不老女神】50歲李冰冰慶祝生日少女感十足　5招凍齡秘訣大公開
凍齡女神丨57歲超級美魔女吳婉芳素顏狀態曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做
15:05 2024/11/01
凍齡女神丨57歲超級美魔女吳婉芳素顏狀態曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做
凍齡女神｜「大馬女神」林明禎三弟結婚全家高顔值力證超強基因　58歲凍齡媽媽旗袍look成焦點
18:38 2024/06/11
凍齡女神｜「大馬女神」林明禎三弟結婚全家高顔值力證超強基因　58歲凍齡媽媽旗袍look成焦點
健康問題 黃杏秀 陳百祥 凍齡 香港

最高瀏覽

譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉
譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉
充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做
充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖