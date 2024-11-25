凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女

【夏文汐／凍齡／陳百祥】80年代曾被封為「性感女神」的夏文汐踏入59歲生日，其圈中好友陳百祥早前偕妻子黃杏秀（秀姑），以及其他友人專程為夏文汐慶祝，並大讚她保養得宜，是「永恆妙齡少女」。

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陳百祥（阿叻）早前於社交平台分享生日飯局影片，席間身材皮膚依舊苗條白皙的夏文汐，身穿一身黃色的中式衣服非常開心，更公然當著黃杏秀面前，對阿叻說笑問起可否當他的小三或二奶。阿叻隨即望向秀姑扮作無奈回應:

我老婆在此，她不會答應！

飯局中，阿叻又多次大讚夏文汐保養得宜:

我沒想到當年(40年前)一個妙齡少女，到今天還是妙齡少女，依然保持到她的魅力。

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女星保養丨夏文汐凍齡4招

事實上，夏文汐過去受訪時，便曾大方分享其凍齡招數。她指自己其實沒怎麼特別保養，但因為很懶，不像別人每天要敷面膜，她只是塗一些保養品，不過卻十分注重飲食。她指自己不會多吃太多上火的東西，除了適量運動，亦會經常保持樂觀。

我在國外的時候每天都要吃一大盆生菜沙律，這已經變成了習慣，不吃會不舒服，還有就是飲牛奶。我也不是特別多做運動，最多是跑步和做瑜珈。還有一樣東西很重要就是心態，每天保持開心別整天苦瓜臉。就是這樣，我真沒有特別保養。

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凍齡女星丨80年代憑《烈火青春》一炮而紅

其實夏文汐年輕時予人形象敢愛敢恨、作風大膽，雖然她身材不算很豐滿，但有不羈的性感魅力，1982年憑演處女作《烈火青春》一炮而紅，此片被視為香港電影新浪潮重要作品之一，她在戲內與湯鎮業電車演的激烈親熱場面，當時引起哄動。1984年，她在方令正執導演的《唐朝豪放女》內，有連場大膽演出，同時畫面不乏藝術美感，奠定夏文汐80年代性感女神地位。

凍齡女星丨育有3女屢傳婚變

夏文汐80年代末突然急流湧退，與商人黃冠博拍拖2個月即閃婚，婚後移民到美國生活暫別幕前，並育有三名女兒。可是在2008年，夏文汐婚姻卻傳出現問題，她亦在2010年返港復出演電影《出軌的女人》。及至2017年，參演TVB劇《逆緣》，並與黎諾㦤的角色展忘年戀。

夏文汐一直沒承認離婚，可是在去年跟上海小鮮肉傳緋聞。現在，夏文汐公開稱「我的真命天子會出現。」似乎意有所指。

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