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智慧出行｜港鐵12.2推升級版「關愛共乘」APP 　最早90分鐘前可預約輪椅活動摺板

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 20 小時前

最後更新： 17 小時前

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港鐵「關愛共乘」APP升級啟動禮，（左起）巴黎殘奧運輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源、港鐵市務及客戶體驗梁靜雯、藝人薛家燕。（朱永倫攝）

港鐵今日（21日）宣布，將於12月2日推出升級版「關愛共乘」應用程式，其中去年起試用的「輪椅活動摺板預約」服務，將開放予所有輪椅人士使用，最早預約時間提前半小時至到站前90分鐘。有輪椅人士認為有助彈性安排行程。

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港鐵前年推出「關愛共乘」應用程式，以方便長者和殘疾人士乘車，至今有逾3萬人下載。程式將於12月2日推出升級版，涵蓋5大功能，除了現有「行程指南（簡易版）」、「無障礙設施查詢」等，去年邀請1,000名輪椅人士試用的「輪椅活動摺板預約」服務，亦會開放予所有輪椅人士使用。

服務最早預約時間為到站前90分鐘，較試用時的最早60分鐘提前半小時。預約獲確認後，用戶將被通知需在何時到達指定月台、車廂及車門外等待；到達後則再透過程式通知職員。

巴黎殘奧輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源已率先試用預約服務，稱2分鐘內即獲確認預約，而到達指定位置並作通知後，職員在2至3分鐘內便到達，認為非常方便，且有助教育殘疾人士做好外出計劃的好處，「只用1分鐘，甚至30秒，就可以令成個行程暢通無阻。」輪椅使用者高小亮就稱，提前最早預約時間有助更彈性安排行程。

應用程式還新增「非緊急站內求助」功能，將在石硤尾及鰂魚涌站試行。聽障人士若有物件跌落路軌等，用圖文表達、提供所在車站及位置後，職員會盡快現身協助。方便視障人士的「站內導航」則將由荃灣綫和觀塘綫擴至港島綫，涵蓋46個車站，目標在1至2年內覆蓋全個港鐵網絡。

港鐵市務及客戶體驗總經理梁靜雯指，希望利用科技提升乘客的外出體驗，助大眾感受自主出行的樂趣，未來會一直聆聽意見調整功能。

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記者：梁薾心

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