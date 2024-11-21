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性健康｜調查揭青年性行為安全意識薄弱　七成半有性經驗青年從没進行HIV檢測

社會

發布時間： 20 小時前

最後更新： 18 小時前

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調查揭青年性行為安全意識薄弱，七成半有性經驗青年從没進行HIV檢測。（大專同直聯盟提供）

12月1日是「世界愛滋病日」，有調查發現超過一半、52%受訪者並非每次性行為都採取安全措施；七成半有性經驗青年從没進行HIV檢測，指香港青年人性態度較以往開放，卻對安全性行為及HIV定期檢測意識薄弱，而且對有關愛滋病（AIDS）的知識存有謬誤，或增加感染風險，情況令人關注。

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學生組織大專同直聯盟與香港愛滋病基金會等多個支持機構合作，於2024年10月收集530份回應，當中約8成受訪者年齡介乎16至25歲。結果發現，約四成、即202位受訪者表示已有性經驗；當中四分一人曾擁有4位或以上的性伴侶，另10.9%受訪者的性伴侶更多達10位或以上。

不過超過一半、52%受訪者並非每次性行為都採取預防感染性接觸疾病及HIV的措施，更有逾一成半完全沒有採取預防措施；而且性伴侶數目愈多的群組，沒有恆常採取預防措施的比例愈高，反映青年人對安全性行為意識薄弱，容易陷入感染HIV及性病的危機。

調查又發現，在202位已有性經驗的受訪者中，約七成半從沒有進行HIV檢測；即使在感染HIV風險較高的受訪者中，如男男性接觸者、雙性人等，也有約6成在過去一年沒有進行HIV測試，顯示缺乏定期檢查意識，恐增加感染及傳播HIV風險。
 
調查同時發現，受訪者愛滋病知識貧乏，超過一半受訪者表示學校沒有教授愛滋病知識。約七成半受訪者沒有聽過有科學依據的防治愛滋病運動「U=U」；64.9%受訪者誤解其意思。這些對HIV及愛滋病的誤解，容易窒礙接受HIV檢測及求診的意欲。

大專同直聯盟建議，本港推行包含知識、技能、態度和價值觀的全面性教育，包括安全性行為及正面性態度，以提升青年人採取預防HIV及性病措施的意識；鼓勵儘早預防、定期檢測、及早治療，推廣定期檢測HIV的重要性及加強有關U = U的宣傳，讓患者可及早治療，令病毒量降至測不到水平，有效阻止HIV傳播。同時加強公眾教育，去除社會大眾對HIV感染者及性小眾的污名，增加他們進行HIV檢測及治療的意願。

香港愛滋病基金會服務委員會副主席、感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，感染HIV往往毫無病徵，只有定期測試才能避免延誤確診。目前藥物已能有效抑止病毒複製，及降至測不到水平，這樣便不具傳染力，達到U=U（測不到=傳不到），有助阻止愛滋病傳播。HIV感染者亦能維持正常免疫力，擁有健康並有質素的生活，壽命更能與大眾相約，因此儘早預防、定期檢測、及早治療至關重要。

要保障性健康，提升性教育及提倡正面性態度同樣重要。性/別研究學者黃鈺螢博士表示，已有研究指出，與禁慾式性教育相比，主張推遲性活動但同時介紹使用安全套或避孕藥的正面性教育方針，被證明在推遲初次性交行為、降低性交行為發生頻率或減少性伴侶數量方面是有效的。因此她建議應在學校推行全面性教育及推廣正面性態度。

香港愛滋病基金會總幹事黃文達表示，香港人對愛滋病及性小眾歧視及污名化，令不少患者不敢承認患病及接受治療。他認為，香港性觀念開放，但性教育落後保守，導致年青人未能理解安全性行為的重要性。

大專同直聯盟執行委員會委員Thomas期望將全面性教育納入常規課程，不再把性視為羞恥，青年人從正規教育取得足夠及正確的性知識，才能減少感染HIV及性病的風險。

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