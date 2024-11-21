親子理財｜香港賽馬會智理財教育為學童而設 3個元素讓孩子學金錢管理

▲ 一眾嘉賓一同主持「香港賽馬會智理財教育」計劃啟動禮

為提升小學生的理財觀念，香港賽馬會慈善信託基金撥捐逾1.19億港元策劃及推行「香港賽馬會智理財教育」計劃，並於昨天（11月20日）舉行開幕禮。

「我要買，我要買！」當小朋友去到玩具店，可能就會不停扭買玩具，令家長十分煩惱！其實從小開始，家長和學校就應該為小朋灌輸正確的理財觀念，何謂「量入為出」？怎樣去善用金錢資源？是否應該捐助貧弱老小？這些都是重要的課題。

▲ 在專題討論環節中，共同探討正確的理財價值觀及知識在當今急速發展的經濟及數碼環境中的重要性。

「香港賽馬會智理財教育」計劃開幕禮上，教育局副局長施俊輝、香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉、香港教育大學校長及課程與教學講座教授李子建等都有出席。梁卓偉致辭時期望，計劃將會成為香港學生常規課程的一部分。

施俊輝副局長則表示，計劃配合了香港小學常識科有關理財教育的最新課程改革及教育目標，透過體驗式學習活動，從小培養學生的理財能力，讓他們在日常生活中運用理財知識和技能，並建立正確的價值觀和態度。

「香港賽馬會智理財教育」計劃專為香港高小學生而設，圍繞多個元素設計：

1. 通過理財教育提升能力：課程設計適用於高小學生，致力於提升學生的理財知識、價值觀及心態，並培育負責任的理財行為。

2. 協作及全方位教育模式：計劃涵蓋學生、教師及家長的專業培訓，提升教師的教學技能；家長亦可獲得專家建議及實用策略，為孩子樹立良好的理財習慣。

3. 以獨有方式回應教育界需求：計劃將舉辦具特色的理財教育活動，當中包括校內及校際比賽、親子工作坊、家庭活動及公眾講座等。

▲ 「香港賽馬會智理財教育」計劃啟動禮合照

「香港賽馬會智理財教育」由香港教育大學、芝加哥大學、香港家庭福利會、浩觀創業基金及所羅門教育集團合作推行，預計能惠及70所學校，約17,800名學生及培訓240名教師，並透過親子工作坊和講座讓1,500位家長受惠。