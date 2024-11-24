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增值機阿婆｜無理阿婆叫路人幫手查八達通記錄　男子趕返工拒絕被罵

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發布時間： 7 小時前

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無理阿婆叫路人幫手查八達通記錄，男子趕返工拒絕被罵：啲後生廢嘅。

對於打工人而言，除非提前出門，否則晨間通勤時間較緊張，若途中遇見額外事件，上班可能就會遲到。

近日，有人在連登討論區發文，指早上通勤時，於增值八達通處遇見一位阿婆，阿婆欲查看八達通使用記錄遂尋求其幫助，但男子以趕時間為由拒絕，不料阿婆出言指「啲後生廢嘅」，網民指責阿婆的言語十分不禮貌。

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增值機阿婆｜阿婆求助男子幫忙查看記錄　遭拒後反罵人

樓主以「廢佬老奉叫人幫手仲勁X無禮貌」為題發帖，稱日前上班時非常趕時間，「衝去」增值機充值八達通，增值機旁有一位阿婆欲使用旁邊機器查看八達通使用記錄，便尋求男子幫助，「先生幫我睇一下」，但男子因趕時間上班遂拒絕婆婆，「我趕時間唔得閒」，怎料阿婆表示「啲後生廢嘅」。

樓主聞言認為阿婆沒有禮貌，且對方有較多閒暇時間，可以「慢慢搵職員幫佢手，老奉當正人哋要幫佢手睇，仲要朝早繁忙時間叫人幫佢慢慢睇，真係痴X線」。

增值機阿婆｜網民：下次直接無視

帖文引起網民熱議，不少人亦指責阿婆言語不當，「你根本唔使應佢」、「回佢都多咗，下次直接無視」、「只會敬有教養嘅人，唔會尊敬老咗嘅X人」、「唔係老人變壞，係壞人變老」、「你唔應佢 ，佢一樣會鬧你廢」。

不過，有人認為樓主應該禮貌回答，「你講返聲唔好意思喺前邊，可能俾人感覺有禮貌啲」、「係咪家教問題，就咁睇點解好似覺得係你冇禮貌多啲」。

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