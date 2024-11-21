非法賣淫｜港犯罪團伙招攬日本女優跨境賣淫　警檢1,800萬元犯罪得益

▲ 本港警方聯合澳門、新加坡、日本警方打擊跨境賣淫集團。（曾秋文攝）

香港警方聯同新加坡警方、日本警視廳及澳門司警展開代號「律風」行動打擊跨境賣淫集團，在本港共拘捕65人（17-64歲）。

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警方有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤今日（21日）表示，一個由港人操控的跨境賣淫集團在社交平台宣傳日本性工作者、AV女優來港賣淫。刊登廣告、性感照片和AV女優的作品封面作招徠，每次性服務金額由數千元至數萬元不等，部分AV女優曾在香港舉行粉絲會，每次性服務金額達15萬元。

行動中警方成功阻截約1,800萬元犯罪得益，檢獲2部約50萬元車輛、大量現金及4個約值1,700萬元的住宅單位。多地執法單位共拘捕39人，包括香港拘捕7名骨幹成員、3名日本性工作者，新加坡拘捕1名賣淫集團成員和3名日本性工作者，日本警方行動則仍在進行。

另一方面，香港警方搜查全港10個住宅單位的賣淫場所，拘捕25名女子（20至45歲），當中3名本地人、8名持雙程證和14名持外國護照，她們的國籍為泰國、日本、越南和老撾，涉嫌「經營賣淫場所」和「違反逗留條件」，檢獲大量與性工作相關的物品。此外，警方展開代號「霧嶺」行動，搜查旺角、土瓜灣、尖沙咀和灣仔4個商住大廈「一樓一」單位，過去3日拘捕30名男女（19至35歲）。

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