人工智能｜議員關注市民何時可用「港版ChatGPT」　孫東：正加緊訓練、冀日後服務八千萬海外華人

▲ 孫東指，正在政府內部試用的本地研發生成式人工智能文書輔助應用程式，香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）正加緊訓練其大語言模型及優化應用程式。（資料圖片）

立法會今日通過「制訂『人工智能+』策略」無約束力議員議案，A4聯盟議員林素蔚指，政府今年初推出「港版ChatGPT」，曾指當條件允許時，會推廣到整個政府試用，她關注目前進展如何，及市民何時可用。

創新科技及工業局局長孫東回應指，正在政府內部試用的本地研發生成式人工智能文書輔助應用程式（即「港版ChatGPT 」），香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）正在研發及加緊試用本地的數據庫及大語言模型，以期輔助政府人員的日常文書工作如草擬文件、要點總結、翻譯等，期望盡快可提供予業界及市民使用，日後更希望利用這個平台服務八千萬海外華人。

議案由選委界議員黃錦輝提出，他指，雖然今年施政報告也有十數次提及人工智能的應用，財庫局亦於上月底公布了《應用人工智能的政策宣言》，但截至目前，香港仍未有一套完整的人工智能發展規劃。他建議，由數字辦專責推進 AI 發展策略，並設立委員會招攬專家提供意見，在具體應用上，挑選重點領域優先發展，如利用 AI 技術提供個性化學習指導、協助醫療診斷和治療等。

李慧琼：政府在智慧城市建設中應有更具體的政策 及設KPI

民建聯議員李慧琼說，政府在推動科技普及方面已經做出了一些努力，例如推出《香港創新科技發展藍圖》和舉辦國際創科展等活動，但擔心目前的措施不足夠應對AI浪潮，建議可以參考內地的科學技術普及法，以加強政策的整合與推動。她呼籲政府在智慧城市建設中應有更具體的政策和KPI，以確保智慧政府能夠有效服務市民。

選委界議員譚岳衡指，人工智能已廣泛應用於香港金融服務業各個方面，包括銀行、證券、保險以及綠色和可持續金融等方面。人工智能的應用也給金融行業帶來安全性和隱私保護問題。他認為，必須健全監管框架，為人工智能開發和應用過程中出現的數據保護、資產管理、社會倫理和問責等問題提供清晰指引和規範，以增強人工智能發展的安全性、可信性，用人工智能的手段來對付人工智能使用中產生的問題。

孫東表示，人工智能發展一日千里，策略部署是「進行式」，正研究整合本港在人工智能研發方面的資源，匯聚各方的頂尖人才和技術，更好地推動香港形成人工智能研發高地。

孫東：數碼港AI超算中心首階段設施快啓用 明年提升至3000匹算力

孫東透露，數碼港的人工智能超算中心首階段設施即將投入服務，並在明年逐步提升至三千匹（每秒浮點運算三千千萬億次（3 000 PFLOPS））的高階算力水平，香港在短期內將可提供合共五千匹的算力，為本地的算力需求提供重要支撐。他續指，河套港深兩地園區會在人工智能技術領域展開創新應用的試點示範，加速「AI+」產業發展，促進香港與大灣區其他城市，以及內地和國際的創科合作。

議案經修正後獲舉手通過。

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