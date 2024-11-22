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特首動態｜李家超下周一率工商界代表訪大灣區　成員包括大型企業、金融機構高層

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 17 小時前

最後更新： 14 小時前

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特首李家超下周一至三率團訪大灣區。（資料圖片）

港府政府及工商界高層代表團下周一至周三（11月25至27日）將訪問佛山、廣州、東莞、惠州和深圳五個大灣區內地城巿，進一步促進香港特區與廣東省和各大灣區城巿在經貿和不同產業方面的合作。

代表團：50名成員組成

工商界代表：超過30名來自香港大型企業、金融機構和商會等的高層代表

政府官員：政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東、行政長官辦公室主任葉文娟等

出席粵港深化經貿投資合作交流會

李家超將於11月25日率領代表團前赴廣州，出席由廣東省政府與港府合辦的粵港深化經貿投資合作交流會，就提升經貿投資合作和推動大灣區高質量發展進行交流。他隨後會到訪佛山與當地領導會面，並於11月26日返港。

訪五城市 了解片區開發成功經驗

之後，政務司司長陳國基會率領代表團訪問五個大灣區城市，了解廣東片區開發和產業規劃的成功經驗。

李家超表示，三中全會指出，要深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接，推動粵港澳大灣區更好發揮高質量發展動力源作用。香港特區會持續深化與廣東省和大灣區城市之間的聯繫。

李家超離港期間，由財政司司長陳茂波署理行政長官職務。陳國基離港期間，由政務司副司長卓永興署理政務司司長職務。

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