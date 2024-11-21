癌症徵兆︱小病小痛通常不在乎？　醫揭癌前10大警訊：莫名變瘦或患3種癌

▲ 小病小痛通常不在乎？ 醫揭癌前10大警訊：莫名變瘦或患3種癌

【癌症／癌症徵兆／癌細胞／癌前警訊】日常生活中的小病小痛，有機會是初期癌症警訊！有醫生指出，癌症並非一日形成，有10大常常不被在意的病痛，其實是罹癌前身體發出的警告，務必要引起重視。

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台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁指出，許多癌症患者在發現時已是晚期，對此不明所以；但其實「癌症不會是一天形成的」：

這些腫瘤早已在你體內存在一段時間了...你自己的身體也嘗試透過很多症狀警訊告訴你，你通常不在乎，一直等到症狀變嚴重，身體支撐不下去，你才去看醫生。這個時候，通常已經發生轉變了！

醫生表示，癌症是由於長期累積的不良生活習慣、環境暴露及基因變異共同作用所引起的結果，這些因素包括但不限於吸煙、酗酒、不健康的飲食、缺乏運動，以及長期暴露於空氣污染、有毒化學物質或紫外線等環境危害。

此外，一些慢性疾病發炎、病毒感染（如HPV和B肝炎病毒）以及家族遺傳基因的變化也可能進一步增加癌症風險。這樣的過程往往持續多年後，才從最初的細胞基因突變到最終形成惡性腫瘤：

從單一癌細胞開始，腫瘤需要達到10億個細胞，才能通過影像學檢測到。而這樣大小的腫瘤大約需要至少30次以上的細胞分裂，這些通常是「需要很多年」的時間。

期間，患者或許沒有明顯症狀，但即使有警訊，患者也常不知道，所以直到求醫時已是晚期癌症。

黃軒醫生詳細列出癌症前身體可能出現的十大警訊：

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醫生最後强調，癌症的防治需從「早發現、早診斷、早治療」著手，「自己罹癌，自己先救，醫生才能救」。定期健康檢查是降低癌症風險的關鍵，大家的身體若有出現上述警訊時，應立即就醫。

同場加映：12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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