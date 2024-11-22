求職面試｜見工面試題「大口+小口是甚麼字？」　男生回答4個字當場取錄

▲ 見工面試題「大口+小口是甚麼字？」 ，男生回答4個字當場取錄。

【求職/見工面試題】公司面試題目，不時都會考起求職者。本Mommy發現內地網上流傳一個面試內容，某間房地產公司的面試官詢問「大口+小口是甚麼字」，其中一名求職者回答4字即被取錄。

見工面試題｜「大口+小口是甚麼字」 博士畢業生竟答錯

根據中國博主《小王說職場》分享，一名年輕男子到房地產公司面試，同場還有一名擁有博士學位的求職者。兩人作簡單的自我介紹後，面試官拋出一條問題「大口+小口是甚麼字」，並要求他在2分鐘內說出答案。

隨後，擁有博士學位的求職者直言問題太簡單，不是「呂字」就是「田」字。不過，面試官只是笑了笑，並指他回答錯誤。

同場加映：自我介紹內容必備6重點

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見工面試題｜年輕男4字作答獲取錄

而年輕男子則表示，當初一開始也是想「呂」、「田」或「回」等字，但看到前面求職者的失敗經驗後，便回答「固」、「咽」、「咕」、「呷」這類的字。他解釋「大口+小口」，除了兩個口字外，還需要一個「十」。由於他的回答展現出觀察入微，以及思維嚴謹的特質，最終成功獲得取錄。

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