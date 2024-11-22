得寵先生｜廖子妤鄭丹瑞演活父女情　盧慧敏首擔正女一：Daddy好鍾意旦哥

▲ 鄭丹瑞（旦哥）、盧慧敏（Amy）和廖子妤（Fish）主演的港產小品溫情電影《得寵先生》下周上映，3人受訪分享拍攝經歷和心得。

不少觀眾已欣賞過近日兩齣氣勢正盛的港產大片《破‧地獄》和《焚城》，而由鄭丹瑞（旦哥）、盧慧敏（Amy）和廖子妤（Fish）主演的港產小品溫情電影《得寵先生》緊隨下周上映，3人近日受訪分享拍攝經歷和心得。

旦哥近年多以客串形式拍電影，今次相隔7年再度主演電影新作《得寵先生》，他形容今次收到導演邀請主演此片，電影主題圍繞「老人與狗」即時「𦧲飯應」，這角色渴望以久︰「以往我經常被角色定形為小男人，今次難得有導演相信鄭丹瑞可以做到小男人以外且有血有肉的老人。」

多年後重返片場，旦哥略感不習慣︰「以往我在片場的角色多為監製或導演，由我話事而且會好惡，但今次開工時，我特意跟導演表明話事人係導演自己本身，而唔係旦哥！」他自言是傳統電影人，拍攝現場一定由導演統帥。

▲ Amy拍畢《得寵先生》後開始深思親人之間的愛應如何表達，她認為如何修補跟親人之間的關係是一個重要的人生課題。(寰亞電影)

《得寵先生》是Amy第四部參演的電影，她坦言跟以往拍戲的感覺有所不同︰「之前幾齣戲都係飾演催化劑的角色，今次是首次擔正做咁重要的角色。」

當她跟兩位導演見面時，未有講及太多故事本身，主要了解角色以及導演籌備10年的開拍經過。過程中Amy更得悉旦哥為男主角︰「細個嘅時候經常聽佢做電台節目、睇佢拍嘅電影，加上我Daddy好鍾意旦哥，他會因為旦哥而睇《四葉草》。Daddy會將旦哥和黃子華一同歸類為才子，令我好想同旦哥對戲。」

劇中角色有不同層次，讓她有莫大發揮，雖然Amy性格無所謂、不怕醜，但她對於首次擔正略感壓力︰「好想拍好這部電影，又好想做好個角色！」她認為只要做好自己，減少出錯次數和NG，就幫到整個拍攝團隊。

廖子妤如願演親子電影

近年Fish參演多部電影，屬多產演員，今次接拍《得寵先生》這類小品題材的電影理應駕輕就熟，但她卻認為無一部作品會令她感到輕鬆容易︰「我將每部電影視為我自己的作品，而每個角色我都會當成活生生的一個人，我前世犯事但今世幸福地淪迴成為不同的角色。」以往Fish看待戲劇時會覺得自己可以變成角色本身，但經過了解自己後，就發覺不同角色都會有「廖子妤」的特質。

當Fish得知有機會接拍《得寵先生》時，相當興奮︰「當時我經理人同我講有部戲搵我做鄭丹瑞個女，我已經覺得好有興趣！」全因Fish以往經常飾演孤兒或單親的角色，因此她渴望出演包含親子關係的題材的電影。

▲ 旦哥透露平時靠「講廢話」維持父女關係。(寰亞電影)

旦哥坦言喜歡跟年輕演員合作，他認為自己年紀大，容易跌入既定的思考模式，他形容自己有如吸血殭屍吸血一樣，汲取年輕人的所思所想︰「當我日後再構思作品時，就可以從時下年輕人的角度出發，而不再是以往八十年代的舊想法。」旦哥指今次透過跟Amy和Fish合作，讓他了解到應該如何跟年輕人溝通。

話雖如此，旦哥對兩人在拍攝過程中害怕自己感到可惜︰「唔知點解圈中不少人都會話鄭丹瑞好惡，她們兩人可能礙於我係前輩，一開始對住我就會驚，但驚對拍戲係唔好，因為她們係驚鄭丹瑞，即代表她們都未有代入自身角色，就會出戲！」於是旦哥決心以行動說明自己並非惡人，並向她們提供更多安全感。

被旦哥氣場震攝

Amy憶述開工頭幾日，已經要「食住」旦哥︰「前輩在前，我做唔到那股高高在上的氣勢，觀察力強的旦哥就留意到我怯兼無眼神接觸，翌日即漸漸關心我，而且他開始在片場搞笑緩和氣氛，佢唔笑我們都唔夠膽笑！」

旦哥細心舉動有助各人入戲，而Fish雖然有多年電影經驗，都有虛怯的時候，她憶述一次在片場跟旦哥獨處︰「當時我在猶豫留低還是離開，最後我拎了一份報紙扮睇，又自言自言，又打開飯盒亂摷，無意識地做出連串梳理自己不安的行為，但最後都被旦哥一眼睇穿。」

旦哥表示經常教導學生careful observation︰「一定要用眼先觀察，你不預先觀察對手，你唔會知點同佢做戲！」

《得寵先生》其中一吃重角色是狗演員「Little」，與旦哥最多對手戲。他笑稱「Little」是人扮，這隻識做戲的狗，令拍攝過程頗順利。「牠是一個資深演員，因為牠完全聽得明導演的要求。」

其中一場是「Little」追逐他坐的小巴。「當我叫牠走，隻狗又真係唔再追自己退後，鏡頭要捕捉到都不容易。」旦哥認為電影是小本經營，但仍以經常NG的動物片做主題，形容開拍《得寵先生》是大膽之舉。

▲ Fish坦言現實中都正為父女關係努力當中。(寰亞電影)

將現實情感投射戲中

Fish自覺自己在現實和戲中同樣不懂做女兒︰「我跟媽媽的關係甚好，因為她照顧我們幾姊妹長大，但我跟爸爸就較疏離。爸爸在我4歲左右就離家到外國工作，跟戲中略為相似。」

由於Fish對父女關係感到陌生，所以她就將對爸爸的想像及心中話投射到戲中，她以一場跟旦哥的吵架場口為例︰「兩父女實在太不懂如何溝通，只顧訴說自己的冤屈，都沒有真正了解對方的感受，我覺得溝通要好勇敢，對方或不接受，或很難受，關係或從此不再一樣。」

拍攝期間，Fish見到旦哥的女兒來片場探班後，非常羨慕兩人有如朋友般的父女關係，並坦言自己仍在為父女關係努力當中。

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旦哥在戲中經常因誤解而導致父女之間常有摩擦，現實中有兩位千金的他，就透露現實中亦以「嗌交」來維持父女感情︰「所謂的嗌交其實就係講廢話，因為我們之間一定要有溝通，講廢話都係溝通，食飯的時候我總會拋個話題出來大家一齊傾。」他認為只要自小養成「傾廢話」的習慣，就會將溝通變成習慣。

場地：No. 5 Studio（IG/FB：no5studiohk）

Hair：Cooney Lai @ il colpo（盧慧敏）、Zap Tang（廖子妤）、元@蔡彥菁工作室（鄭丹瑞）

Make up：Man Man（盧慧敏）、Melody Chiu（廖子妤）、Maggie Choy@蔡彥菁工作室（鄭丹瑞）

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